‘Als je eens wist’: wanneer liefde wordt beantwoord met verwoesting

Geen moment denk je, wanneer je je nageslacht voor het eerst in de armen houdt, dat dit kwetsbare wezentje je binnen een jaar of dertig het ziekenhuis in zal slaan. Dat het kleine handje dat nu je vinger omklemt dat later ook met je keel zal doen. Waarom zou het? Dit is de mooiste dag van je leven. Die blik weerkaatsend in de jouwe is alles wat je ooit hebt gewild.

Toch komt oudermishandeling, in welke vorm dan ook, voor in één op de tien gezinnen. Tel daar de gevallen van kindermishandeling, sibling- en partnergeweld bij op en je zou je haast gaan afvragen waarom we elkaar nog een gezinsleven aandoen.

Hun die het gegund is.

Deze stukjes zijn het moeilijkst om te schrijven. Urenlang al verdrink ik in dit scherm. Want wat kan een mens zeggen over mishandeling door welke beminde dan ook? Hoe beschrijf je het gevoel dat achterblijft wanneer liefde wordt beantwoord met verwoesting?

Met het ouder worden gaat een mens inzien dat het nooit wat zal worden met deze wereld. Dat een leven zonder al te veel leed is als een luchtbel in een beerput. En een lach de nacht ontstolen van een oneindige schoonheid. Je moet maar hopen dat de mensen in wier gezelschap je je dagen slijt, het jouwe naar waarde schatten.

En ik begrijp niet dat ons op school de platentektoniek werd opgedrongen, maar geen leerling leren moet, uit een door pedagogen en psychologen opgesteld boek, hoe hij op een normale manier omgaat met een ander, of op zijn minst met een kind. Want daar heb je ouders voor. Behalve als ze er nooit zijn of je daar bij elk ontwaken op een betraand kussen op hoopt. En elk verkeerd antwoord op elke toets en huistaak wordt gezien en in rekening gebracht, behalve de antwoorden op vragen die niet worden gesteld, zoals hoe je je voelt of hoe het thuis gaat. Behalve aan geestesziekte ontspruiten monsters niet aan barre grond. En als je het als ouder zelf al niet naar de kloten hebt geholpen, doet een ander het wel voor je. Met drugs of alcohol of door het andere dingen in het hoofd te steken die op geen morzel realiteit berusten.

Kunnen we niet gewoon elkaar met rust laten, Stalker zien en sterven?

Geen programma van eigen bodem brengt persoonlijk leed treffender in beeld dan Als je eens wist. Niets wordt nagespeeld, geen schaduwspel van geheven vuisten dat toont wat je geestesoog zoveel klaarder ziet. Talking heads en tussenshots. Soms zegt het blote woord nog het meest van al. Doe het hen na, Paul en Marianne, voor het oog van de camera, van iedereen die hen kent, al was het maar van zien op straat in het dorp, het tonen van zoveel kwetsbaarheid. Het is een mens met een versteend hart die onbewogen blijft bij het horen van de woorden: “Het blijft mijn kind.”

