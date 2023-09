‘Als je dit leest en nog boeken van mij hebt: geef ze terug!’: de boekenkast van Kim Hertogs

Julie Cafmeyer en Stefaan Temmerman portretteren een fervente lezer tussen zijn boeken. Deze week: Kim Hertogs (°1982) – actrice, en organiseert holistische surfreizen met The Fieldwork – in Antwerpen.

“Mijn boekenkast puilt uit. Het was een kinderdroom van me om op een dag een boekenkast te hebben die groot genoeg was voor al mijn boeken. Inmiddels ben ik volwassen, misschien zal het er nooit van komen. Ondertussen komen er maar boeken bij en heb ik geleerd boeken die ik niet goed vind weg te gooien. Een slecht boek hoeft niet te blijven. Een boekenkast moet geen statussymbool worden waarmee je toont: kijk eens hoeveel ik er heb.

“Boeken lezen is mijn modus operandi om grip te krijgen op dilemma’s in mijn leven. Bijvoorbeeld Women Without Kids van Ruby Warrington. Wij zijn de eerste generatie die intens en vooral hardop over onze kinderwens nadenkt en meer alternatieven ziet dan het vanzelfsprekende ‘man-huis-tuin-kind’. Daarvoor ben ik op zoek naar inspirerende voorbeelden van vrouwen die geen kinderen hebben en toch niet het gevoel hebben dat ze iets missen. Warrington maakt het onderscheid tussen ‘kinderloos’ en ‘kindvrij’. ‘Kindvrij’ impliceert dat het een bewuste keuze kan zijn om geen kinderen te hebben. Ik blijf me afvragen of mijn leven zinvol zou zijn zonder kind. Het enige wat ik op dit moment zeker weet is dat ik het nog niet zeker weet. Boeken helpen me in die zoektocht.

“Ik kan mezelf ook in fictie verliezen. De drie duifkes van Hilde Van Mieghem was een boek waarvoor ik naar huis ging om voort te lezen. Dat gebeurt niet vaak. Het is een epos over drie vrouwen die de Tweede Wereldoorlog in Antwerpen meemaken. Ik wilde deze vrouwen leren kennen, ik wilde met ze meeleven. Ook het non-fictieboek De keuze van Edith Eger vond ik fantastisch. Een vrouw overleeft de Holocaust en vindt dat ze het de slachtoffers verschuldigd is om iets van haar leven te maken. Ze wil alles uit haar leven halen in plaats van in het trauma te blijven. Het boek gaat over veerkracht: je hebt altijd de keuze om door te gaan.

“Naast mijn boekenkast staat een rek vol zelfhulpboeken. Met mijn vzw The Fieldwork organiseer ik holistische surfreizen en probeer ik het bewustzijn van mensen te verhogen. The Artist’s Way van Julia Cameron heeft me veel geleerd over het concept ‘journaling’, iets wat ik probeer door te geven aan mijn deelnemers, als handig instrument om dichter bij zichzelf te komen.

“Ook over de liefde leer en lees ik graag, zoals The Way of the Superior Man van David Deida. Hoe kan een man in zijn mannelijke kracht blijven, en een vrouw in haar vrouwelijke kracht, in een relatie? Heel interessant. Ook Codependent No More van Melody Beattie vond ik leerrijk. Waarom ben je in een relatie zoveel bezig met een ander en zo weinig met jezelf? Of waarom wil je samen zijn met iemand die je niet ziet staan of geen tijd voor je wil maken? Het is confronterend dat je soms liever een ander wilt helpen in plaats van stil te staan bij jezelf, en je af te vragen wat jij nodig hebt.

“Vroeger leende ik mijn lievelingsboeken graag uit, maar ik kreeg ze nooit terug. Dus als je dit leest en nog boeken van mij hebt: geef ze terug! Tegenwoordig leen ik nooit meer iets uit. Wie de boeken in mijn kast interessant vindt, moet ze zelf maar kopen.”