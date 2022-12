Als je de eindeloze leegte van het snelle geld haast tastbaar voelt gapen

Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen: ik erger me blauw aan het feit dat jonge beleggers geregeld als halve helden neergezet worden in de pers. Steenrijk worden zonder hard te werken is het summum, belastingen worden in dezelfde beweging afgedaan als iets achterlijks. En dat zonder dat er ook maar één vraag wordt gesteld over waarin deze nieuwe beursgoeroes precies hebben geïnvesteerd (vervuiling? oorlog? uitbuiting?). Laat staan dat hen wordt voorgelegd of ze consequent weigeren om gebruik te maken van alle diensten die door die domme belastingbetaler gefinancierd worden (gezondheidszorg, scholen, de openbare weg).

Geen wonder dat ik tandenknarsend heb zitten kijken naar de nieuwe Streamz-reeks Is crypto het nieuwe goud? Al had ik het op voorhand kunnen weten. Achter het programma zitten immers dezelfde makers als die van FIRE: vroeg gepensioneerd. U weet wel, de docureeks die de VRT met schaamrood op de wangen heeft moeten afvoeren omdat er zogenaamd succesvolle beleggers in werden geportretteerd die actief bleken binnen een piramide-systeem. En neen, dat hadden die makers blijkbaar zelf niet in de smiezen.

Ook in Is crypto het nieuwe goud? zoomt productiehuis Het Konijn likkebaardend in op rijkdom en lifestyle. Komt niet aan bod: het feit dat crypto ooit begon als een welhaast neomarxistische utopie waarbij iedereen op een radicaal democratische manier mede-eigenaar is van een monetair systeem zonder tussenkomst van het grootkapitaal. Idem dito wat betreft de bedenking dat die utopie intussen grotendeels gekaapt lijkt door een nietsontziende kapitalistische logica die werkelijk alles commodificeert.

Sprekend is een scène waarin één van de protagonisten zichzelf de zeldzaam inhoudelijke vraag stelt waarom belastinggeld wel wordt aangewend om pakweg banken te redden maar niet om de hongersnood de wereld uit te helpen. Geen onterechte opmerking, dacht ik zo. Alleen had ik graag geweten of deze man zijn cryptokapitaal dan wel gebruikt om iets aan de kloof tussen arm en rijk te doen. Want mij lijkt een imperfecte overheid nog steeds te verkiezen boven de optie om solidariteit en herverdeling over te laten aan de willekeur van matig intelligente sujetten die toevallig rijk geworden zijn met cryptomunten.

Eigenlijk had ik de televisie beter afgezet toen ik in een openingsscène een jongeman in een peperdure Mercedes zag stappen. Niet zonder trots laat hij weten dat hij zich deze wagen vijf jaar geleden nooit had kunnen veroorloven omdat hij toen in een hamburgertent werkte. De vraag ‘En dan?’ brandt op mijn lippen terwijl ik de eindeloze leegte van het snelle geld haast tastbaar voel gapen.

Is crypto het nieuwe goud? is te zien op Streamz