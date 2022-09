Als het hoogtepunt van een twee uur durende tv-show 30 seconden kattengejank is, dan verdient dit land geen televisie

Als het hoogtepunt van een twee uur durende tv-show op een vrijdagavond in wat vooralsnog geldt als een van de meest ontwikkelde landen ter wereld dertig seconden kattengejank is, dan verdient dat land geen televisie. Maar in een tijd waarin niemand krijgt wat hem toekomt, is dat precies wat VTM ons, amper gaar, de kledder spuug ernaast nog net niet over de rand klotsend, wekelijks voorschotelt.

In I Can See Your Voice moeten twee onbekende Vlamingen raden wie van de zeven eveneens onbekende Vlamingen staat te playbacken en wie niet. Ze worden daarin bijgestaan door een vast panel van zes bekende Vlamingen en nog een niet tot het vaste panel behorende bekende Vlaming, die dan op het eind een liedje brengt met de al dan niet tot dusver geplaybackt hebbende onbekende Vlaming, voor de gelegenheid en in tegenstelling tot de bekende Vlaming wel echt zingende. De presentatie is toevertrouwd aan de helaas niet onbekend gebleven Vlaming Jonas Van Geel.

In de Eerste Indruk-ronde moet één al-dan-niet-playbacker puur op basis van zijn uiterlijk al meteen oprotten. In de Lipsync-ronde brengen de anderen een act waarbij degenen die niet kunnen zingen playbacken op de stem van iemand die dat wel kan, en zij die wel kunnen zingen dat ook doen, maar dan op hun eigen stem. In de Testbeeld-ronde zien we beelden van de eventuele zangers in hun natuurlijke habitat, waarop bij de getalenteerden alles echt is, en het dat bij de zangtechnisch onfortuinlijken niet is. Op het einde zie je hen zonder geluid zingen, en dan een fractie van een seconde mét.

-hijg-

In de Klankkast-ronde zingen de drie overblijvers live, maar dan met hun stemmen vervormd, en kunnen de twee onbekende Vlamingen ‘zappen’ tussen de drie. Tot slot kunnen de twee in de Ondervraging-ronde met de hulp van de niet tot het vaste panel behorende bekende Vlaming de twee overgebleven onbekende Vlamingen een aantal ja-neevragen stellen, en de kijker die tegen dan nog niet met barstende hoofdpijn is weggedragen, wint.

Belgischer wordt een programma niet. Een kluwen van regels, een containervracht onbekwamen die hun mening moeten geven over elk pietluttig detail, waarbij op geen enkel moment wordt getracht iets van de hoogste kwaliteit af te leveren, nee, net wordt gepoogd het ter plaatse trappelen en oeverloos palaveren te verkopen als vakwerk. En wat het nog het meest van al Belgisch maakt: het is ingevoerde brol. We konden er niet eens zelf opkomen.

Een kwarteeuw geleden handelde men een programma als dit af in een halfuurtje, waarbij men zou kiezen voor één speurende partij (drie bekende of één onbekende Vlaming) en drie playbackers. Het zou te zien zijn op een dinsdag en men zou zoeken naar wie wél kon zingen. En het zou misschien halfleuk zijn.

Felice draait zich om in zijn graf.