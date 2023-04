Als Esmee Schenck de Jong (1992-2023) binnenkwam, kon je niet om haar heen

Ze muntte het woord ‘kutjessommelier’ en schreef zonder gêne over haar seks- en liefdesleven. Maar ze was ook journalist, kinderboekenverkoper en de spil in een grote vriendengroep. Esmee Schenck de Jong stierf vorige week op 31-jarige leeftijd.

De eerste keer dat Emma Mendez Correa de toen achttienjarige Esmee Schenck de Jong ontmoette, staat in haar geheugen gegrift. Wat ze aan had, wat ze zei: Mendez Correa weet het nog precies. Ze zat aan de bar in café George waar Mendez Correa werkte, in een superstrakke latexjurk en op immens hoge plateauhakken. “Ik wist niet wat ik zag, ik had zelf ook heel hoge hakken aan. Esmee zei ‘Mooie schoenen’ en ik zei ‘Ja, maar ze doen wel pijn’. Toen antwoordde ze: ‘Liever mooi met pijn dan comfortabel en lelijk’. Ik kwam uit Amstelveen, en ik had tot die tijd nog nooit iemand meegemaakt die zo in het leven stond.”

Esmee Schenck de Jong was een verschijning. Als zij binnenkwam, kon je niet om haar heen, zeggen vrienden en kennissen. Met haar twee piercings boven haar lip, haar eigenzinnige stijl en humor maakte ze een onuitwisbare indruk. Dat, gecombineerd met haar interesse in boeken, films, kunst en haar eigen schrijfdrift, maakte haar een geliefde jonge vrouw. Op vrijdag en zaterdag werkte ze in De Kinderboekwinkel aan de Rozengracht en ze zat dankzij haar kinderboekenkennis sinds dit jaar in de jury van prentenboekprijs Penselen.

Lief, stout, blij, chaotisch

Geboren en getogen in Den Haag, als dochter van een bibliothecaresse en een oud-tandarts, trok ze op haar achttiende naar Amsterdam. Op zoek naar avontuur en vrijheid: een rode draad in haar leven. Ze volgde een mediaopleiding aan de Hogeschool van Amsterdam en studeerde vorig jaar af, daarnaast werkte ze als journalist.

Ook in Den Haag was ze al iemand die opviel. Jeugdvriend Tristan King herinnert zich hoe ze als vijfjarige als een slangenmens in het klimrek hing. “Later was ze een trendsetter in hoe ze zich kleedde en de muziek die ze luisterde.”

In Amsterdam dompelde Schenck de Jong zich onder in een wereld van feesten en nieuwe vriendschappen. Anna van Delft ontmoette haar op een illegaal technofeest in Westpoort. “Ze was als een zusje voor me,” zegt Van Delft. “Ik ken niemand die zo attent was als Esmee.” Ze werd een spil in een grote groep vrienden, die ze geregeld heel persoonlijke kaartjes of aandenkens stuurde. Mendez Correa: “Ze was lief, stout, blij en chaotisch op een heel positieve manier.”

Seksboek en kinderboek

Begin dit jaar debuteerde Schenck de Jong als auteur bij uitgeverij Prometheus met de verhalenbundel Omdat mijn lichaam het wil. Daarin beschrijft ze haar ervaringen op kinkfeestjes, tijdens orgies of op seksdates. Ze munt dan de term kutjessommelier (een kenner, zeg maar). Ze schrijft zonder gêne, maar vraagt de lezer in het voorwoord ‘zijn oordeel uit te stellen’. Emma Mendez Correa was haar redacteur. “Schrijver was ze altijd al, het begon alleen steeds meer vorm te krijgen.” In diezelfde tijd maakte ze voor haar afstuderen een kinderboek. “Ik zei nog tegen haar: zo grappig dat je eerste publicaties een seksboek en een jeugdboek zijn. De contrasten in haar leken groot, maar voelden niet als tegenstellingen.” Omdat mijn lichaam het wil verkocht uitstekend. “Toch zag ik dat ze bijna niet meer kon voelen dat het boek het zo goed deed.”

Schenck de Jong had een bipolaire stoornis. Sinds haar jeugd kampte ze met periodes van hevige depressies – een onderwerp dat ze niet meed. Voor Vice en de Volkskrant, maar ook voor tijdschriften, schreef ze geregeld over mentale kwetsbaarheid. Zo uitbundig en levenslustig als ze op goede momenten kon zijn, zo teruggetrokken was ze als ze depressief was. “Ze sloot zich dan af, omdat ze anderen niet wilde belasten,” zegt haar jeugdvriend Tristan King.

Vorige week maakte ze een einde aan haar leven.

Anna van Delft: “Ik zou willen dat Esmee nu zou zien dat iedereen speciaal voor haar overal vandaan is gekomen. Uit Berlijn, India, New York, van heinde en verre komen we samen, voor haar.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan surfen naar www.zelfmoord1813.be of bellen naar 1813.