‘Als er twee broers in België geboren zijn om op een podium te staan, dan wel die twee’: wie is superster-dj Dimitri Vegas?

Zijn naam is onlosmakelijk verbonden aan die van Tomorrowland. Maar Dimitri ‘Vegas’ Thivaios lijkt ook zonder dat festival furore te maken. Dit weekend beleeft Vegas zijn vuurdoop als hoofdrolspeler in een langspeelfilm. Van vakantie-animator tot superster-dj, entrepreneur én acteur: will the real Dimi please stand up?

“Het is een héél luide film. Misschien is hij nog het best te omschrijven als een rollercoaster van waanzinnige gebeurtenissen. De ene al zotter dan de andere.” Aan het woord is Dimitri ‘Vegas’ Thivaios (40) over de actiekomedie H4Z4RD, een nieuwe film van Jonas Govaerts. Daarin kaapt de half-Griekse, half-Willebroekse dj een hoofdrol. Hij spreekt dan wel over de film zelf, maar net zo lief zou hij het over zijn eigen leven kunnen hebben.

Luid en waanzinnig waren de laatste tien jaar zeker en vast. Een leven zonder gordel in the fast lane, stuivend over een glanzend wegdek dat via elke afrit leidt tot een dancefestival, stek in de hitlijsten of een club in Ibiza of Miami. In het leven van deze superster-dj komen méér private jets, fancy party’s en strong liquor voor dan een doodgewone sterveling voor mogelijk houdt. Kim Kardashian en Jean-Claude Van Damme figureerden in zijn videoclips - respectievelijk ‘My Best Friend’s Ass’ en ‘The Hum’. En in één aflevering van Keeping up with the Kardashians hoor je zelfs wat goedkeurend gemurmel van Kanye West over de song.

Dat de tentakels van deze wereldvermaarde dj ook verder willen reiken dan de naald van een platendraaier, klinkt als Icaruske overmoed. Een dj die het als acteur probeert? Berlin Calling met Paul Kalkbrenner die in de huid kroop van een Duitse platenruiter met een mentale breakdown was een zeldzaam voorbeeld van hoe het wél kon. Maar vaker ademt zo’n zijstap de sulfureuze geur van een ijdelheidsproject uit. Nu, zelfs in dat geval loont pronkzucht: in minder dan twaalf uur tijd kreeg de trailer van H4Z4RD twee miljoen views. Puur door de aanwezigheid van Dimitri Vegas werd de trailer inmiddels al meer dan vier miljoen keer bekeken. Een record voor eender welke Vlaamse film. De filmpremière is bovendien op Tomorrowland, wat die cijfers vast nog meer zal doen stijgen. Het is een unicum dat een Belgische film zo’n gigantisch platform als Tomorrowland krijgt. Of je zou die gênante scène uit Safety First op het dancefestival in Boom moeten meerekenen.

Maar met hybris heeft de nieuwe carrière van Dimitri Thivaios ook weer niet zoveel te zien. Als kind verkoos hij al het witte doek boven de draaitafel. Film was zijn eerste liefde. En nog steeds koestert hij die droom om een beroemd acteur te worden. Intussen hoorde je hem als een van de personages in de animatiefilm Big Hero 6, en werd hij gevraagd voor Rise of the Living Dead, een prequel op de zombieclassic Night of the Living Dead. Ook kreeg hij een bijrol in de Belgische zombiefilm Yummy, met Clara Cleymans en Maaike Neuville. En verder was hij als onfortuinlijke bewakingsagent te zien in Patser van Adil El Arbi en Bilall Fallah.

In iedere kamerhoek van zijn villa is wel iets te vinden dat verwijst naar Vegas’ liefde voor blockbusters. Zo prijkt in de hal een enorme foto van hem en zijn echtgenote Anouk Matton - ook bekend als dj MTTN - waarin ze opgedirkt zijn als Jon Snow en Daenerys Targaryen uit Game of Thrones. In zijn muziekstudio tref je memorabilia aan van Teenage Ninja Turtles en Jurassic Park. Hij wist trouwens een bijrol te versieren in die laatste franchise: knipper je met je ogen, dan heb je ’m weer gemist, maar Dimitri Thivaios staat wel degelijk in de credits.

Still uit 'H4Z4RD'. Beeld rv

Dat Vegas een schijnbaar onbereikbare Hollywood-droom najaagt, is bij nader inzicht niet eens half zo gek. Zijn carrière als dj begon hij net zo min met enige garantie. Dimitri groeide op in de schaduw van de Carré, maar in die discotheek mocht hij als puber niet eens binnen. Van de buitenwippers kreeg hij steevast te horen: ‘Je draagt niet de juiste schoenen, scheer je maar weer weg.’ Op zijn twaalfde begon hij dan maar zelf platen te draaien (“Voor vijftig man op een fuckin’ Chiro-fuif”). Alleen in de verre toekomst zag hij zichzelf ooit draaien in de Versuz, La Rocca of de Zillion. Dat leek hem het hoogst haalbare. Rond zijn zestien begon hij eigen nummers te maken, maar daarvoor moest hij in een studio zien te raken. “Ik heb toen een job versierd bij een platenfirma”, zal hij daar later over vertellen. “Zolang ik er platen sorteerde, kreeg ik wat gratis studiotijd.”

Als tiener treedt hij al samen met zijn broer op. Maar in 1999 verlaat Dimitri Vegas ons land in zijn uppie. Hij gaat in Mallorca en het Griekse Chalcidice wonen. Daarna gaat het naar Ibiza, waar hij animator is, en na zijn uren ook bijklust als dj in bekende clubs als Privilege en Space. “Dat was het hoogste doel: eens in Space of Pacha te kunnen draaien. Die droom is alleen maar gegroeid toen elektronische muziek de hitparades en de festivals ging domineren.” Die droom bleek evenwel ook een moeizame tocht. Soms vangt Vegas bot, dan weer hooguit 25 euro voor een hele nacht draaien in de booth. Op het eiland Zant wordt hij resident-dj van clubs als Amnesia en The End. Maar het grote succes komt niet. In de herfst van 2006 keert hij terug naar België om samen met zijn broer Like Mike de draad op te pikken. Pas op zijn 27ste brengt hij een eerste track uit met hem, ‘La Cocaine’.

Door een remix van nog een andere song verschijnen ze op de radar van Axwell. Die vraagt hen om mee te werken aan Leave the World Behind van The Swedish House Mafia. Pas dan gaat de bal écht aan het rollen. Rond zijn dertigste ziet Dimitri Vegas zijn levenswerk naar een hoger niveau getild. In 2010 staan ze voor het eerst op Tomorrowland, dat hun tweede thuis zal worden. Nu ja, een jaar eerder stonden deze globetrottende ambassadeurs van het festival ook al eens op Tomorrowland, maar niemand die het zich nog herinnert. De twee broers spelen in een brakke kerstbarak, Flügel Island. Even voordien kreeg Vegas zelfs zijn C4 gepresenteerd op het festival, omdat hij aan schaamteloze zelfpromotie deed. Achter de schermen kluste Dimitri Vegas namelijk ook bij als backliner. Zijn taakomschrijving? Het gerief van andere dj’s installeren op het hoofdpodium. Bij David Guetta en Martin Solveig steekt hij stiekem cd-roms met zijn eigen muziek in hun tassen. Of Guetta die muziek ooit heeft gehoord? Allicht niet.

Maar tegenvallers deren Vegas niet. Ook vandaag blijft hij dat mantra trouw, als aspirerend acteur. Afwijzingen noemt hij “opbouwend voor zichzelf als mens”. En de zoveelste Hollywood-deuk in zijn ego? Die horen nu eenmaal bij de accidents de parcours. ‘It’s all about playing the long game’ lijkt een van zijn levensmotto’s. De reden voor die nuchtere aanpakt ligt voor de hand. Als zoon van de uitbater van een brommerwinkel uit Willebroek leek de wijde wereld nooit écht bereikbaar voor de broers. Zelfs toen hij begon te draaien, was dj zijn nog geen fenomeen. Wat zijn drijfveer was? Goesting. En de passie om de dood dan wel de gladiolen recht in de ogen te kijken.

Hij is ook niet bang om helemaal onderaan de ladder te beginnen, liet regisseur Jonas Govaerts onlangs weten. En Vegas gaat tot het gaatje. Voor zijn rol in H4Z4RD liet hij zich bijvoorbeeld op eigen initiatief coachen door Matteo Simoni en Pieter Embrechts, en ook op de set polste hij bij verschillende acteurs welke technieken zij gebruikten.

Dimitri Vegas. Beeld Tim Coppens

Samen met zijn broer heeft Vegas zich intussen ook op de gamingwereld gestort. Eerst was er de Mortal Kombat-skin van het personage Sub-Zero dat naar hem was gemodelleerd, maar inmiddels zijn beide broers managers van een internationaal team van gamers. En onlangs kwam Vegas in het bijzijn van fan zijn nieuwe ‘POPCULTR. x Alien Samurai Dino Warriors’-collectie voorstellen, net als de officiële ‘Dimitri Vegas & Like Mike’-merchandise.

Dat deze entrepreneur zo makkelijk zijn weg lijkt te vinden in verschillende vertakkingen van de entertainmentindustrie verbaast niemand in zijn omgeving. Vegas wordt gelauwerd om zijn skills op sociale media, maar ook om zijn blinde ambitie en doorzettingsvermogen. Dat is vast een uitwas van zijn harde leven op de feesteilanden waar hij met scha en schande moest leren hoe je een resortpubliek instant op de hand krijgt: een ontiegelijk moeilijke opdracht. “Zelfs voor twee man en een paardenkop zouden Dimitri Vegas en Like Mike larger than life zijn”, vertrouwde een artiestenmanager ons ooit toe op Tomorrowland. “Als er al twee broers in België geboren zijn om op een podium te staan, dan wel die twee. Of je nu iets hebt met hun muziek of niet.” In de Canvas-documentaire Platendraaiers vat Thivaios zijn act en motief ook zelf bondig samen: “Mensen entertainen. Dat is de essentie. Dat hele gedoe van ‘die is commercieel en die niet’ is absurd. Zolang de mensen zich maar amuseren.”

Die aanpak legt alvast geen windeieren. De broers mogen zich in 2015 en 2019 de populairste dj’s ter wereld noemen. Daarin worden ze gesteund door de Top 100 van het Britse tijdschrift DJ Mag. Een jaar na hun eerste winst laat het blad Forbes hen ook binnenkomen op #10 in hun jaarlijks overzicht van de best verdienende dj’s, goed voor een jaaromzet van 15,5 miljoen dollar. Onwaarschijnlijk haast, voor een dj die een paar jaar voordien nog met handen en voeten moest uitleggen dat zijn jongere broertje “vooral in de micro zou babbelen”. Zoals hij het zelf zegt: “We hebben een lange, lánge weg afgelegd. Van dromen in een slaapkamertje tot de grootste podia.”

Dimitri Vegas & Like Mike spelen dit weekend op Tomorrowland.

H4Z4RD is vanaf 20/7 te zien in de bioscoop, maar de primeur vindt plaats op Tomorrowland.