Als een reus van vier meter de wereld gaat verkennen: ‘I’m a Virgo’ is weergaloze fictie

De meest verbeeldingrijke serie van het ogenblik gaat over een reus die aan het ouderlijke gezag ontsnapt en met zijn vrienden tegen het kapitalisme gaat strijden. I’m a Virgo van de 52-jarige Boots Riley is gedurfde, grensverleggende en meerdimensionale fictie.

De aha-erlebnis uit zich het felst in de vijfde aflevering van I’m a Virgo, wanneer in de allerlaatste scène de protagonist, Cootie, een paar futuristische boksijzers van zijn ouders krijgt, die hij om zijn handen klemt. Op de ledschermpjes van de wapens lezen we ‘LOVE’ en ‘HATE’.

Het is een verwijzing naar Radio Raheem, een sleutelpersonage uit Do the Right Thing, het meesterwerk van Spike Lee uit 1989. Raheem, in de film een verbindingsfiguur in de wijk Bed-Stuy in Brooklyn, draagt opzichtige gouden ringen, waarvan elke ring een letter voorstelt: aan zijn rechterhand hangt ‘LOVE’, aan zijn linker ‘HATE’.

De parallellen tussen I’m a Virgo en Do the Right Thing zijn legio. Zoals Spike Lee vertelt regisseur Boots Riley ook het verhaal van een ontwrichte gemeenschap die vervaarlijk dreigt over te hellen naar totale chaos. In Do the Right Thing weerspiegelen structureel racisme en de reactie erop de eeuwige worsteling tussen goed- en kwaadaardig. In I’m a Virgo zijn het het kapitalisme en de protesten ertegen die een wijk in Oakland uit balans brengen. En net zoals Mookie, het hoofdpersonage in de film van Lee, is Cootie de man die het vuur aan de lont steekt.

Uitlaatklep

Boots Riley heeft nooit een geheim gemaakt van zijn bewondering voor Spike Lee. Beiden drukken expliciet hun politieke agenda in hun werk door. Rileys activistische natuur dankt hij aan zijn socialistische ouders, die in de jaren 70 in hun gemeenschap voor sociale rechtvaardigheid streden. Als tiener werd hij lid van de ‘Marxist-Leninist Progressive Labor’-partij. Vandaag is hij een zelfverklaarde communist.

Zoals bij Lee is film ook bij Riley een belangrijke uitlaatklep voor antikapitalistische en antiracistische retoriek. Dat bleek al uit zijn debuutfilm Sorry to Bother You uit 2018, waarin hij de toxische witte bedrijfscultuur op de korrel nam. “Wanneer je duidelijk kunt maken dat de belangrijkste tegenstelling van het kapitalisme de uitbuiting van arbeiders is,” zo zei hij bij de release van die film, “dan leidt dat jou naar het idee dat gewone mensen de rijkdom die wordt gecreëerd met hun eigen werk op democratische wijze zelf zouden moeten controleren. Dát is communisme.”

Klinkt behoorlijk zwaar op de hand, alleen heeft Riley een vertelvorm bedacht die zijn maatschappijkritiek op onweerstaanbare wijze aan de man brengt. Zoals Sorry to Bother You jongleert ook I’m a Virgo op meesterlijke wijze met absurdisme en surrealisme.

Alleen al de premisse doet liefhebbers van excentrieke cult wellicht watertanden: een Afro-Amerikaanse jongeman, Cootie, die met zijn vier meter hoog voor een reus kan doorgaan, werd altijd door zijn ouders afgeschermd voor de buitenwereld. Nu hij meerderjarig is, wil hij de wijde wereld in om er de veelheid aan impressies die hij absorbeerde via televisie, film en strips aan de werkelijkheid af te toetsen. Hij krijgt daarbij hulp van een schare straatschoffies en een caissière van een fastfoodketen (die hem zijn eerste seksuele ervaring schenkt).

Beeld Courtesy of Prime Video

De antagonist heet The Hero, ooit een wereldberoemd auteur van comic books, die aan zijn roem een imperium heeft overgehouden en zich heeft heruitgevonden als een superheld. Zij het een die op haast autistische wijze de wet aanhangt en om de haverklap neurotische levenswijsheden verkondigt. Let u maar eens op de geweldige ‘All art is propaganda’-speech die hij tijdens een businessmeeting afsteekt.

Existentiële crises

Rileys obsessie met de popcultuur baart fenomenale vormexperimenten, die I’m a Virgo naar eenzame hoogten katapulteren, daar waar gelijkaardige fictiereeksen zoals Donald Glovers Atlanta en Terence Nances caleidoscopische Random Acts of Flyness resideren. Want je zit niet zelden met grote ogen te staren naar de groteske droomwereld die Riley van Oakland maakt: een wrange morzel Amerika waar de fascistische dictatuur voelbaar is, waar de hangjongeren er bizarre superkrachten op na houden en waar in één nacht plots alle inwoners van een achterbuurt krimpen tot de grootte van een muis.

De kers op de taart is Parking Tickets, een fictieve cartoon waar alle personages aan verslingerd lijken, vol moraliserende monologen van behoorlijk gestoorde personages die de tv-kijker met heuse existentiële crises opzadelen.

Het maakt deze grensverleggende, gedurfde fictie meerdimensionaal. Geen wonder dat Grote Namen stonden te dringen om een bijdrage te leveren aan I’m a Virgo. Wist u bijvoorbeeld dat zowel actrice Juliette Lewis als de Sloveense denker Slavoj Zizek stemmetjes inspraken voor de cartoons?

Al dat lef typeert Boots Riley. Toen hij meer dan twintig jaar geleden het hiphopcollectief The Coup leidde, bracht hij de plaat Party Music uit, in mei 2001. Op de hoes stonden Riley en zijn kompaan Pam The Funkstress die vanop afstand de Twin Towers tot ontploffen brengen. Uiteraard werd die griezelige foto na 9/11 in allerijl aangepast. Maar de toon was gezet.

Vandaag, twee decennia later, doet Riley precies hetzelfde met I’m a Virgo: de status quo de deur uitflikkeren met revolutionaire kunst.

I’m a Virgo is te zien op Prime.