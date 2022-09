Als dochterlief de pioniers moet redden: roman van Willa Cather (1913) eindelijk vertaald

Toen de Amerikaanse auteur Willa Cather (1873-1947) op haar 37ste haar functie als hoofdredacteur van het tijdschrift McClure’s tijdelijk opzijzette om te werken aan haar roman Alexander’s Bridge, schreef ze die in de stijl van de auteurs die toen in de mode waren: Henry James en Edith Wharton. Haar taalgebruik was verfijnd en complex, de locatie stedelijk: Londen, dat ze naar eigen zeggen slechts oppervlakkig kende. Maar je kon toch niet schrijven over een uithoek als Nebraska, dat ze wél goed kende?

Vrijwel onmiddellijk na verschijnen van Alexander’s Bridge zag Cather in dat ze een ‘overbodig’ en ‘onbeduidend’ boek had geschreven en begon aan O Pioneers!, het openingsdeel van de ‘Prairie-trilogie’ die haar reputatie zou vestigen. In strak en ingetogen maar beeldend proza vertelt O pioniers! over het van afkomst Zweedse pioniersgezin Bergson, dat in het laatste kwart van de 19de eeuw probeert een stuk land in het nog nauwelijks ontgonnen Nebraska in ­cultuur te brengen.

Dat valt niet mee, want de grond is er ‘als een paard waarvan niemand wist hoe je het aan de teugel moest laten wennen, dat woest wordt en dingen kapottrapt’. Het gezin wordt achtervolgd door het noodlot. Varkens sterven aan de cholera, vee vriest dood, twee zoons overlijden. Van de vier overblijvende kinderen zijn de oudste twee zoons niets­nutten en is de jongste nog een kind. En ja, dan is er nog een meisje. Maar als de vader van het gezin op 46-jarige leeftijd sterft, is het dat meisje, Alexandra, dat de boerderij overneemt. Ze brengt nieuw elan in de onderneming, regelt de financiering en gaat op zoek naar innovatieve landbouwmethoden.

Als vrucht van hard werken keert langzaam het tij. De boerderij wordt productief, Alexandra kan extra land vergaren en personeel in dienst nemen. Jawel, ze lijkt haar bescheiden variant op de Amerikaanse Droom te realiseren.

Hoge prijs

O pioniers! is tot op zekere hoogte een ode aan de Amerikaanse pionierstraditie. Toch straalt het boek absoluut niet het romantische optimisme uit dat met die traditie wordt geassocieerd. Want Alexandra mag dan een groot deel van haar ambities realiseren, dat streven heeft wel een prijs. Ze dankt haar succes aan haar stoïcijnse levenshouding, maar levert daar emotioneel veel voor in.

O pioniers! heeft een krachtige emancipatorische boodschap, maar van een glorieuze overwinning van de mens op zijn omgeving is in dit boek geen sprake. Samen met de andere delen van de Prairie-­trilogie – Song of the Lark en My Ántonia – is O pioniers! wel een indringende kroniek van het leven aan de frontier. Mooi dat deze roman uit 1913 eindelijk is vertaald.

