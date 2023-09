Als de presentator in de val van de almacht trapt: heerst bij ons ook een toxische werksfeer bij talkshows?

Matthijs van Nieuwkerk, Ellen DeGeneres, en nu ook Jimmy Fallon: steeds vaker klagen werknemers van talkshows over grensoverschrijdend gedrag. Creëert de druk van een dagelijks praatprogramma een toxische werkomgeving? ‘Je kijkt niet naar Het journaal om Wim De Vilder te zien. Bij een talkshow is dat wel zo.’

Hij danste meermaals met voormalig first lady Michelle Obama, duetteert regelmatig met Justin Timberlake en is zo goed bevriend met de moeder van Taylor Swift dat die hem een filmpje bezorgde van de popster die nog onder de effecten van de verdoving na een oogoperatie hilarisch reageert op een banaan. Er zijn weinig beroemdheden te vinden die Jimmy Fallon, host van de Amerikaanse talkshow The Tonight Show, nog niet over de vloer heeft gekregen.

Maar dat succes heeft een duistere keerzijde, zo blijkt nu. Deze week getuigden verschillende huidige en oud-medewerkers van de dagelijkse talkshow over de toxische werksfeer achter de schermen van het programma. Fallon zou regelmatig dronken op de set verschenen zijn, of explosiever reageren als hij die dag een kater had. Zijn woede-uitbarstingen en intimiderende gedrag zouden bij verschillende medewerkers mentale problemen veroorzaakt hebben. Klachten bij hr bleven zonder gevolg. De afgelopen negen jaar versleet de show maar liefst negen programmaleiders, die volgens de klokkenluiders allemaal niet wisten hoe ze “nee” moesten zeggen tegen de presentator.

Talkshowhosts en grensoverschrijdend gedrag: Fallon is lang niet de eerste in het rijtje. Ellen DeGeneres, Dr. Phil, James Corden en ook Matthijs van Nieuwkerk gingen Fallon al voor. Heeft het te maken met de druk? Spelen de ego’s op? Waarom lijkt deze werkomgeving nu eenmaal gevoeliger voor toxiciteit?

“Ik heb het zelf nooit meegemaakt, maar ik snap wel vanwaar het komt.” Een rondvraag van De Morgen bij verschillende huidige en oud-medewerkers van Vlaamse talkshows, levert opvallend veel hetzelfde antwoord op. Toestanden à la van Nieuwkerk lijken in ons kleine televisieland op het eerste gezicht niet voor te komen. Maar dat werken voor een actuaprogramma dat dagelijks op antenne moet stresserend is, beaamt iedereen die we spreken.

“Er zijn verschillende elementen die dat in de hand werken”, zegt Greet Nagels, eindredacteur bij De afspraak. “Er is de tijdsdruk. Elke dag werk je tegen de klok. Daarnaast wisselen wij soms op basis van de actualiteit nog tijdens de dag van onderwerp en moeten we mensen afbellen. Dat is niet leuk voor de gasten om te horen, maar ook niet voor de redacteurs om te doen.”

Ellen Degeneres met Kelly Clarkson.

Phara de Aguirre, die afwisselend met Bart Schols De afspraak presenteert, beaamt dat. “Naarmate het moment van de uitzending dichterbij komt, kan zo’n redactie weleens een hogedrukgebied worden. Soms ben ik dan ook kortaf of verhef ik mijn stem. Maar ik heb nog nooit iets meegemaakt dat achteraf niet hersteld kon worden.”

Strakke deadlines en lastminute-aanpassingen: er zijn wel meer werkomgevingen die daarmee om moeten gaan. Professor leiderschap Jesse Segers (Sioo, interuniversitair centrum voor organisatie en veranderkunde) geeft zelf het voorbeeld van kranten en nieuwsredacties. Maar er is toch een belangrijk verschil: “Om het met een Nederlandse uitdrukking te zeggen: de tent is er groter dan de vent. Op het nieuws en in de krant is de inhoud het belangrijkste. Je stemt vermoedelijk niet af op Het journaal om Wim De Vilder te zien. Bij een talkshow is dat wel zo: heel veel hangt af van de creativiteit, humor en gevatheid van de presentator. Die staat onder druk, zal minder aan introspectie doen en al sneller in de val van almacht trappen. De productiehuizen en zenders worden ook afhankelijker van het schermgezicht, terwijl de lichttechnicus met het freelancecontract wel snel de laan uit kan worden gestuurd.”

Die personencultus is ergens ook wel typisch voor de Verenigde Staten. Met uitzondering van de Tafel van vier en tot voor kort Van Gils en gasten, zijn er in onze tv-gids weinig recente voorbeelden van talkshows te bespeuren die de naam van de presentator bevatten.

“Ik vermoed dat dat te maken heeft met onze Vlaamse bescheidenheid”, zegt Sem Van Hellemont. Hij werkte voor verschillende dagelijkse praatprogramma’s, waaronder De laatste show, dat van 1999 tot 2012 op één werd uitgezonden. “Ik kan me voorstellen dat als Mark Uytterhoeven (presentator van De laatste show tussen 2002 en 2006, KVD) op dezelfde manier tegen iemand zou uitgevlogen zijn als Jimmy Fallon, hij al snel weerwoord had gekregen. Onze cultuur tolereert het veel minder als iemand de vedette uithangt.”

Die bescheidenheid is natuurlijk ook gelinkt aan de context: terwijl De wereld draait door dagelijks gemakkelijk een miljoen kijkers had, blijft dat in Vlaanderen meestal bij enkele honderdduizenden. Redacties in Vlaanderen zijn ook kleiner, waardoor het ook gewoon belangrijker is voor iedereen om nog na elke aflevering door dezelfde deur te kunnen.

Na ons telefoongesprek stuurt Phara de Aguirre nog een fragment uit het recente interview van NRC met Van Nieuwkerk door, met de boodschap: ‘dit heb ik voor mezelf gekopieerd’. “We hadden meer moeten praten”, geeft de Nederlandse presentator daarin toe. “We hadden beter naar elkaar moeten kijken, beter naar elkaar moeten luisteren. De dag beginnen met een kort rondje over hoe het eigenlijk met ons gaat. Ik was zo instrumenteel; altijd vroeg naar huis, nooit naar een feestje.”