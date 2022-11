Als de apocalyps en de utopie hand in hand gaan: Antwerpse kunstwandeling Finis Terrae maakt de staat van de planeet op

De wereld staat zoals bekend in brand, met klimaatopwarming, vluchtelingencrisissen, oorlog, hongersnood en, o ja, een pandemie. Een mens zou voor minder geloven dat het einde der tijden aangebroken is. Maar er is nog hoop: een einde kan ook een nieuw begin zijn. In tijden van crisis komen mensen in beweging. Finis Terrae heeft dan ook aandacht voor de terreinen, zoals genderdiversiteit, racisme of vrouwenrechten, waar grenzen vandaag bevochten, in vraag gesteld en verlegd worden. Voorbij de grens begint het onbekende en kan men beginnen dromen van een nieuwe wereld. Zo zet deze kunstwandeling apocalyps naast utopie.

Op dertien locaties, waarvan sommige ware ontdekkingen, toont Finis Terrae werk van vijftig Belgische - of in België residerende - kunstenaars, in een mooie mengeling van jong talent en gevestigde namen. Er is kunst die slaat en tot verandering wil aanzetten, en kunst die zalft en vooral troost en hoop probeert te bieden.

Finis Terrae Beeld Finis Terrae

Een indrukwekkend voorbeeld van het eerste vinden we in een leegstaand appartement om de hoek van Galerie Geukens & De Vil, de organisator van deze stadsexpo, waar werk hangt van enkele jonge, vrouwelijke kunstenaars. Er is een weergaloos weefwerk van Sam Druant, waarmee ze het onveiligheidsgevoel van vrouwen aankaart, of een werk in textiel van Lisa Iljeoma, die de invloed van racisme op iemands slaap in beeld brengt, alsook een tweeluik over moederwording van Nina Van Denbempt, indringend werk dat vragen oproept over het plunderen en uitputten van Moeder Aarde.

Nog meer verzet zit er in het werk van Sven ’t Jolle. Bij Ackermans & Van Haaren heeft hij een opblaasbadje geplaatst met hoge, met prikkeldraad afgetopte hekken errond, dat verwijst naar Fort Europa en het onmenselijke immigratiebeleid wereldwijd. In het Snijders & Rockoxhuis toont hij dan weer het werk (Casse-toi alors) Pauvre Canard, waarin Dagobert Duck, als zinnebeeld van het kapitalisme, met pek (en veren uiteraard) afgevoerd wordt. Wrang én humoristisch, maar vooral raak.

Finis Terrae Beeld Finis Terrae

Nog in het Snijders & Rockoxhuis gaat Cindy Wright de dialoog aan met de stillevens uit de 16de en 17de eeuw. Zij toont een tafel met de overschotten na een diner, en roept daarmee vragen op over onze overconsumptie. Het doek werkt ontzettend goed tussen de copieuze doeken van Snijders en co, de overvloed van toen versus het einde van die overvloed vandaag.

Troost vind je dan weer onder meer in het werk van Charles Degeyter. In de pronkkamer van het Rockoxhuis heeft hij op een tafel enkele exotische, kleurrijke vogeltjes uitgestald, gelegen in een sarcofaag waarvan het deksel hun voormalige, levende zelf in herinnering moet brengen. Leven en dood op ontroerend eenvoudige wijze naast elkaar gelegd.

Sommige kunst twijfelt, en schippert “tussen zinloosheid en utopie, tussen berusting en speelse poëzie” zoals co-curator Eric Rinckhout het verwoordt. Zoals de intieme ‘corona’-doeken van Francis Alÿs, die in Galerie Geukens & De Vil zelf te zien zijn. De jongste jaren heeft de kunstenaar aan een reeks ‘kinderspelen’ gewerkt, waarin hij spelende kinderen overal ter wereld toont tegen de achtergrond van schrijnende levensomstandigheden en onrecht. Het werk getuigt van de veerkracht van de mens, maar ook van diens ingebakken neiging tot geweld.

Finis Terrae Beeld Finis Terrae

Nog meer dubbelheid zit er in de reeks die Jan Vanriet maakte rond de belegering van Leningrad tijdens de Tweede Wereldoorlog. Begonnen in tempore non suspecto is de reeks intussen gruwelijk actueel geworden. In tientallen kleine doeken toont hij het leven zoals het is in tijden van oorlog, maar ook hoe we in tijden van kwetsbaarheid het ‘menselijkst’ zijn.

Paradijs verloren

De locaties van Finis Terrae zijn met zorg gekozen. Etalages op straat worden afgewisseld met verborgen parels, zoals de Nottebohmzaal in de erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, een Harry Potter-achtige bibliotheek waar Jeffe de Brabandere en Gideon Kiefer met de apocalyps aan de slag zijn gegaan.

Finis Terrae Beeld Finis Terrae

Soms werken locatie en werk zo goed samen dat er een nieuw geheel ontstaat. In de bijna vergeten Sint-Niklaaskapel wordt bijvoorbeeld een film van David Claerbout getoond. De film toont de overgang van een ongerept stukje natuur in een vreselijke bosbrand, wat in deze setting tot een apocalyptisch hellevuur wordt.

Een andere bijzondere locatie is de weinig bekende tuin van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Een waarlijk paradijselijke tuin, ware het niet dat het paradijs is opgeschrikt door een meteorietinslag. Het is een van de meest bevreemdende zichten op deze wandeling: een zwarte monoliet tegen de achtergrond van zo’n verfijnde kathedraal.

Finis Terrae Beeld Finis Terrae

Finis Terrae getuigt dat we in een tijd van overgang zitten, een tussentijd, tussen hoop en wurging, tussen oud en nieuw, leven en dood. We zitten, zoals Luc Tuymans het zegt over zijn werk Intermission, in de pauze van de theatervoorstelling die het leven is: “Een moment van inactiviteit waarin een grote spanning vervat zit. Het leven lijkt gepauzeerd en het is afwachten hoe de post-covidwereld er zal uitzien.”

www.finis-terrae-antwerpen.com