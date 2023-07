Als Blur drie decennia in de weegschaal legt, klinkt dat even eerlijk als bloedmooi ★★★★☆

Nemen de britpopsterren van Blur vrede met hun middelbare leeftijd? The Ballad of Darren lijkt het begin van een derde akte, waarbij melancholie en existentiële contemplatie opspelen. Maar ook een feilloos gevoel voor pop geeft de toon aan.

Als een donderslag bij heldere hemel kwam het nieuws dat Blur The Ballad of Darren nog dit jaar zou uitbrengen. Deze negende langspeler is weliswaar pas hun tweede worp sinds de comeback in 2003 en hun achtste langspeler The Magic Whip (2015). Maar eigenlijk was dit al een bespottelijk druk jaar voor alle leden van Blur. Zo trok Damon Albarn zich terug met Gorillaz op Cracker Island, terwijl gitarist Graham Coxon zijn debuut maakte als The Waeve en drummer Dave Rowntree begin dit jaar overtuigde met de sympathieke huisvlijt van Radio Songs. Een nieuwe Blur? Dat leek even onwaarschijnlijk als onnodig tijdens een jaar waarin de groepsleden al zoveel afzetmogelijkheden hadden.

De hamvraag luidt dan ook: welke creatieve impuls drijft deze negende langspeler? De albumtitel suggereert dat het gaspedaal minder diep ingedrukt wordt. Dat klopt ook goeddeels. In de vooruitgestuurde single ‘St. Charles Square’ mogen de gitaren dan wel vrolijk van de leiband, met een sound die schatplichtig is aan die van Robert Fripp op David Bowies Scary Monsters (And Super Creeps). En ook het biggelende liefdesverdriet ‘Far Away Island’ of euforische ‘Avalon’ krijgen even een rafelrand met de snerende gitaar van Coxon.

Maar door de bank genomen geeft de groep nauwelijks tot geen redenen aan om met het schuim om de lippen luidkeels ‘woo-hóó’ te gaan scanderen door de straten. Hoeft dat natuurlijk ook nog? De nieuwe aanpak derft het enthousiasme heus niet. Een magisch mooie popsong als ‘Barbaric’ toont zelfs met verve aan dat Damon Albarn je doodleuk beduvelt wanneer hij - lijzige snik in de stem - bekent: “We have lost that feeling that we never thought we’d lose”.

Au contraire, mon frère!

The Ballad of Darren barst juist van gevoel. De zwijmelende alt-pop van ‘Russian Strings’ en ‘The Ballad’ gaan gedrenkt in sepia, melancholie en elegante 70s-arrangementen. Ook afsluiter ‘The Heights’ doet zijn voordeel met zo’n weids klankbeeld en kwikzilverige melodielijnen. Zo claustrofobisch, weird en ongemakkelijk The Magic Whip bij wijlen klonk, zo moeiteloos lijken de songs nu hun weg naar de plaat te vinden. Het muzikale palet wordt dan ook relatief eenvoudig gehouden. Soms geeft Blur het roer zelfs een rukje richting lofi. En sinds Albarn zijn heil zocht in IJsland lijkt ook weemoed zich finaal aan zijn DNA te hebben vastgehecht. Zelfs wanneer er wat ruis op de gitaren wordt gezet in ‘Goodbye Albert’ waakt stille Sehnsucht over de song. Dat maakt meteen dat The Ballad of Darren een van de meest samenhangende werkstukken van de groep is tot op vandaag.

Beeld Reuben Bastienne-Lewis

Oasis

Op de vorige langspeler hoorde je nog hoe deze britpopiconen iets te opzichtig de oude glorie en broederband wilden doen herleven. Het resultaat klonk lang niet kwaad, maar soms wat harkerig. Die compulsieve neigingen drukken ze vandaag zélf de kop in met ‘The Narcissist’, waarbij Blur de laatste drie decennia schijnbaar op de weegschaal legt, netjes afweegt en naar waarde schat. Albarn blikt in de spiegel en ziet vele versies terug van zichzelf: de egomaniak met een opgeblazen gevoel van eigenwaarde, de drugsgebruiker die uiteindelijk besluit om weg te sturen van de duisternis. Net zoals Damon Albarn zichzelf probeert te overwinnen in die song, doet Blur dat in feite met The Ballad of Darren. Geen krampachtig jeugdig gedoe à la ‘Parklife’ of ‘Girls & Boys’, wel een focus op kwetsbaarheid, introspectie en reflectie. Het klinkt even eerlijk als bloedmooi.

Op een reünie van Oasis is het wellicht wachten tot Sint-Juttemis. Zouden hun historische rivalen van Blur met The Ballad of Darren nu finaal aangeven dat zij de ultieme winnaar zijn? Hun solo-strapatsen, zijprojecten of onderlinge gekonkel staan duidelijk niet in de weg van een spannende koers die het moederschip blijft aanhouden. Eeuwig voorwaarts!

The Ballad of Darren verschijnt 21/7 bij Parlophone.

Blur speelt 8/8 op de Lokerse Feesten.