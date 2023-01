Alloos research begint en eindigt met het aanzetten van een camera

Wat te denken van de voormalige Gouden Schoen die zich nu, vele jaren later, een weg door tweede provinciale sjokt? Met elke kopbal vervliegen weer wat grijze haren in de wind, met elke dribbel wordt ergens in dat oude lichaam opnieuw wat kraakbeen afgevijld. Hij wil nog wel – wat zou hij anders doen met zijn tijd?

Ooit bracht Luk Alloo iets teweeg in Vlaamse huiskamers. Met Sterren en kometen bijvoorbeeld, of AllooUndercover. Geen topprogramma’s, maar er gebeurde tenminste wat. De laatste twintig jaar wordt na het versturen van de persmap de stilte slechts onderbroken door een kerkklok in de verte.

Hij zit niet stil, dat zeker niet, en wat hij ook doet, al is het het harken van het grind, hij krijgt het wel aan VTM verkocht. Alloo in de gevangenis, Alloo uit de gevangenis, Alloo in de vrouwengevangenis, Alloo in de buitenlandse gevangenis, Alloo in de politierechtbank, Alloo in de psychiatrie, Alloo in de nacht, Alloo en tot ziens, Alloo en de liefde, Alloo bij de wegpolitie, Alloo bij de lokale politie, Alloo bij de verkeerspolitie, Alloo bij Jambers, Alloo bij..., Alloo, AllooPraat, Alloo!, AllooLive, Alloo live, Alloo & Chris & co... Tiny doet het hem niet na. Was het maar zo goed als Tiny.

Je zou denken dat het een grap is, dat dat oeuvre bijeenverzonnen is voor een halflollig stukje in de krant, maar dat is het niet. Dan had ik Alloo en de Picaro’s dat lijstje nog wel even binnengesmokkeld, of Alloo en de bakfietsbioscoop, of, uiteraard, ’Alloo ’Alloo! Al sluit ik niet uit dat ook die bierkaartjes allang op het bureau van Davy Parmentier liggen.

Het is niet dat ik iets tegen Luk Alloo heb, het is dat hij er zo met zijn klak naar lijkt te gooien. Ook nu weer, met De laatste 100 uur op Pickx+, wat dat laatste ook moge zijn. Ik ben een fan van slow television, en ik vermoed dat dat ook is wat Alloo probeert te doen wanneer hij een uur lang met een BV praat. Maar bij elk van zijn interviewprogramma’s bestaan de gasten uit volk dat hij kent en waarbij dus een minimale – lees: geen – voorbereiding volstaat. Bij de rest sloft hij achter een champetter aan en vraagt wat hem te binnen schiet. Alloos research begint en eindigt met het aanzetten van een camera.

En wanneer hij dan Goedele Liekens interviewt, aan wier bagger hij eind jaren 90 nog heeft meegeschept, onderbreekt hij zijn slow television af en toe voor wat snelle vragen, gerecycleerd uit Vitaya-worp Alloo, en het schijnsel van een zaklamp in Liekens’ gezicht. Mocht je zoiets nu nog laten doen door Maurice De Wilde, voor dat ondervragingssfeertje, voor wat angstzweet op Pickx+, maar neen, het blijft bij slappe anekdotiek over een turnjuf. Zwier de zwik integraal het scherm op, zegt Alloo, en stuur de 30 seconden die op de montagevloer zijn achtergebleven naar VTM.

De laatste 100 uur, woensdag om 20.40 uur op Pickx+.