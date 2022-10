‘Alles in de strijd’: bekijk dit programma. Het amuseert, informeert en beroert

Het was alweer even geleden dat acht mannenbekkens simultaan mijn richting uit kwamen gekronkeld en die leemte had wat mij betreft nog even ongevuld mogen blijven. Ik ben ook niet wild van kanker maar als de ziekte moet worden bevochten, dan liever met medicatie in plaats van met bekende vleeswaren. Chemo of de Vlaamse showbizz, hoe dan ook is verwoesting het gevolg.

Wie twintig jaar op deze bol heeft doorgebracht, heeft wel iemand verloren aan kanker. Het is het ergste van het ergste wat een mens overkomen kan. Staren in de duisternis, alleen, uur na uur, nacht na nacht, in een zo neutraal mogelijk vormgegeven ruimte met lichtjes en knopjes en mensen die je kent noch had willen kennen. Een wachtkamer met twee deuren, één naar buiten, één naar boven. En de klink zit aan de andere kant.

Toen bekend raakte dat de VRT in haar strijd tegen het taboe rond kanker bij mannen zou grijpen naar een stripact, hield ik mijn prostaat vast. Gillende tantes, klamme theaterzitjes, piemels voor de wetenschap. Niels Destadsbader werd zelf nog net niet tot goed doel uitgeroepen omdat zijn miljoenentransfer van VTM dit windei had gelegd. U, ik, wij allen gilden het in koor en uit volle borst tot ook ons de klamheid trof: wie was hier in vredesnaam mee geholpen?

We dwaalden.

Dit is mainstreamtelevisie zoals enkel de VRT dat kan. Zoals je je de VRT herinnert, ook al weet je niet meer precies waarvan. Een mix van maatschappelijke relevantie, studentikoze onnozelheid en al minstens één scène die iedereen met een laatste scherf aan verbrijzeling ontsnapt hart even aan het wankelen brengt.

Want ik heb hier weleens nare dingen gezegd over programma’s van allerlei beroemd volk, onder wie Niels Destadsbader, en die kritiek moet kunnen, zelfs hoon en spot. Maar als ook zij mensen zijn, blijft hen evenmin pijn en hartenleed bespaard. En wanneer ze dáárover praten, in alle ernst en eerlijkheid en fragiliteit, dan vervalt al het overige. Dan luister je met aandacht, kijk je met meedogende blik. Want hier zit een mens. Rijk, beroemd, mooi en succesvol, maar evenzeer klein en broos en eenzaam in verdriet. Een schouder die hunkert naar een arm, een gezicht dat zich begraaft in een hals.

Bekijk dit programma. Het amuseert, informeert en beroert. Leg vooroordelen terzijde en leef u in in acht jongetjes die voor het eerst hun mannenlichaam aantrekken. En zelfs al kunt u dat niet: als het leidt tot één diagnose die anders niet of te laat zou zijn gesteld, dan zal Alles in de strijd alles waard zijn geweest. Hoe dan ook zijn deze acht dapperder dan wij.

Laat jullie screenen, mannen. Wuif dit niet weg. Indien niet voor jullie eigen gemoedsrust, dan voor die van jullie naasten. En wees er voor wie jullie nodig heeft.

Kom op tegen kanker, alles in de strijd, donderdag om 20.40 uur op Eén.