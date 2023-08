Allemaal beestjes: dit zijn de beste boeken over fauna en flora voor uw kroost

Opvallend veel nieuwe kinder- en prentenboeken exploreren de flora en fauna om ons heen. En ze voegen er af en toe alertheid aan toe over het veranderende klimaat of bedreigde diersoorten. Onze selectie jeugdig kijk- en leesvoer voor een ‘groene’ vakantie.

In het spoor van de slak

De Vlaamse illustratrice Eleni Debo, regelmatig werkzaam voor deze krant én internationale media, woont al een poos in een piepklein dorpje in de Italiaanse Dolomieten. In de tuin van haar huis aan een watermolen raakte ze mateloos gefascineerd door de activiteit van slakken. Samen met kinderboekenauteur Tom Mariën maakte ze De lange weg van Slak, waarin een slak onverstoorbaar haar pad volgt, door bos, berg en dal. Recht, kaarsrecht, geen bloem of struik gaat hij uit de weg. Maar waar leidt die stille ijver heen? Een geestige en ook ontroerende parabel over risico’s nemen én volharden, zowel een charmant voorlees- als kijkboek. Let op het glimmende slakkenspoor – haast een stippellijn – die subtiel het hele boek dooradert én door het landschap meandert.

Tom Mariën & Eleni Debo, De Lange Weg van Slak, Pelckmans, 40 p., 19,50 euro.

Beeld Pelckmans

Minutieus kijken naar bladergeritsel

Slakken maken – in hun eigen, gestage tempo - een ferme opmars in de kinder- en jeugdboeken, zo blijkt. Illustrator Sebastiaan van Doninck en schrijver Elvis Peeters sloegen de handen in elkaar voor het erg fraaie Kijk dan toch! waarin een ongedurige, niet al te snuggere pad tot intense aandacht wordt genood door een slimme slak, die wél oog heeft voor haar omgeving. De slome slak klimt op een stuk hout en wacht geduldig op het lichtspel in bos of sterrenhemel. De pad begrijpt er geen snars van. Bedoelt de slak de mieren die aan haar neus voorbijtrekken? Of een bes die uit de bomen tuimelt? “Kijk dan toch”, zegt de slak. Met deze kleine elementen bouwen Van Doninck en Peeters een fijnzinnige vertelling over aandachtig kijken, over stilstaan bij timbrewisselingen in de natuur, bij het fragiele van levendige, maar soms onopgemerkte flora en fauna. Om uit te monden in “een soort explosie van kleur.”

Elvis Peeters en Sebastiaan van Doninck, Kijk dan toch!, Lannoo Uitgevers, 18,99 euro (6+) .

Beeld rv

‘Poep-op-een-bedje-van-poep’

“In Keverburg gonsde het van de insecten. (…) Want de jaarlijkse kookwedstrijd voor zespotigen kwam er weer aan.” En of er competitiespanning heerst? De plaatsen één tot drie zijn wel al bij voorbaat verdeeld: “De vlinders hadden al honderddertien keer op rij gewonnen”, met hun onverslaanbare nectargerechten, terwijl de bijen eeuwig tweede worden, en de wespen steeds op plaats drie strandden, met hun gestolen gerechten. Toch doen alle insecten ieder jaar weer mee. Voor de vierde plaats, want die betekent in feite winnen. Maken de vaak misprezen mestkevers met hun gerechten van poep op een bedje van poep’ een kans? Heel Keverburg kookt van de veelbekroonde Bibi Dumon Tak en Geertje Aalders is een visueel attractief en auditief zoemend spektakel om duimen en vingers bij af te likken, waarbij de illustrator elk beeld met de hand knipte: van voelsprietje tot glanzend vleugeltje. Wellicht het mooiste Nederlandstalige prentenboek van 2023.

Bibi Dumon Tak en Geertje Aalders, Heel Keverburg kookt, Gottmer, 17,99 euro (4+)

Beeld rv

Het dubbelleven van muzikale kat Fred

Het allereerste boek van de Britse Posy Simmonds, die jarenlang een column tekende voor The Guardian, was meteen een voltreffer. Fred, oorspronkelijk verschenen in 2014, zat enigszins op de schopstoel tussen een strip en een prentenboek, en draait rond een buurtkat die ieders harten stal. Fred was loom én berucht voor haar langdurige kattenslaapjes op muren, auto’s en vuilnisbakken. Of in het huis van de nu ontroostbare Nick en Sophie. Want Fred, die is plots overleden. Tot ze midden in de nacht wakker worden van een vreemd geluid en ontdekken hoe Fred onvermoede muzikale talenten had. Fred blijft een inventief en speels beeldveerhaal over de geheimen van een dubbelleven.

Posy Simmonds, Fred, vertaling Barbara van Kooten, De Harmonie, 16 euro (6+)

Beeld rv

De metamorfoses van een mier

Ongelukkige en onhandige mieren, ze bestaan. Jonas is er zo een. Hij ziet niet zo best en ruikt minder goed, weet in zijn ijverigheid ook weinig te torsen. Of hij raakt klem in de mierenhooptunnels. Nog erger wordt het als hij in een hoop kleverige, grijze taaie vossenpoep vastraakt, terwijl Cheffie en Bossie er een duivels plezier in scheppen Jonas te pesten. Tot hij ontdekt dat hij eigenlijk een mestkever is. En met zijn beste vriendin Bout – avontuurlijk buitenbeentje de wereld intrekt. In dit jeugdboek van Dita Zipfel – voorzien van wervelende illustraties door Bea Davies – gaat het uiteindelijk via een omweg over identiteit, familie en vriendschap. “Een mier blijkt een kever te zijn, een zieke met brommeritis is een vliegende held geworden.”

Dita Zipfel en Bea Davies, Ze noemen me Mier, Lannoo, vertaling Corry van Bree, 16,99 euro (9+)

Beeld rv

Kanarie verzint erop los

Een kanarie die niet kan fluiten, dat is natuurlijk een majeur probleem. Zeker als je soortgenoten de hele dag niets anders doen. Arie Kanarie voelt zich dan ook … euh, beperkt. Oké, de andere vogels in de volière in het stadspark tillen er niet zo zwaar aan. Maar wanneer de zwarte kanarie Zira zijn kooi vervoegt, verandert er wat. Zij moedigt aan om verhalen te vertellen of te verzinnen. Binnen de kortste keren kluistert hij een honderdvoudig kanariepubliek aan zijn bek. De waterverfprenten van Lotte Van de Walle maken van Arie Kanarie een spectaculaire kijkervaring van, alsof je diep in de vogelwereld doordringt. Tim Gladdines vuurt met dit boek kinderen aan om voluit hun eigen onvermoede mogelijkheden te exploreren, al dan niet na een duwtje in de rug.

Tim Gladdines en Lotte Van de Walle, Arie Kanarie, De Eenhoorn, 19,95 euro (8+)

Beeld rv

Ode aan de boom

Wist u dat er 58.000 soorten bomen zijn? Ze komen in alle werelddelen voor, behalve in Antarctica. In het grootformaatboek Bomen van Katie Scott & Tony Kirkham, van de Royal Botanic Gardens, in het Britse Kew, laveren we van het naaldbos en het regenwoud naar de uitgestrekte savanne. Het boek – waarin slechts 150 soorten aan bod komen – is een levendig pleidooi voor jongeren om bosbewustzijn bij te brengen, maar levert ook op hoogst instructieve wijze bomenkennis. Welke bomen bestonden al toen de dinosauriërs nog leefden? Hoe kunnen baobabs extreme droogte doorstaan? En welke woudreuzen wegen meer dan een volgeladen vliegtuig? En communiceren bomen wel degelijk met elkaar? Of van welk hout worden muziekinstrumenten gemaakt? Glasheldere antwoorden krijg je in Bomen.

Katie Scott & Tony Kirkham, Bomen, Lannoo, 27,99 euro (9+)

Beeld rv

Op safari door de stad

Sarah Devos – bekend van haar populaire blog zondagbosdag.be – schoot raak met haar natuurboeken Het bosboek, Het zeeboek en Expeditie natuur. Nu trekt ze – met haar twee dochters – op safari door de stad. In het doe- en zoektochtenboek Expeditie stad wekt ze attentie op voor wat er in het straatbeeld zoal te zien valt, ook de flora en de fauna. Een bijzonder verkeersbord én een elegante deurpost, oké, maar ook een spinnetje of een fossiel van 300 miljoen jaar oud. Er zit veel meer verstopt in de stad dan je denkt. Ze loodst ons zowel door een Streepjessafari als een Stadsmussenbingo. Devos bedenkt ook de competitie Botanisch Stoepkrijten en een Hondenhike. Veertig verschillende tochten die verveling geen kans laten, ideaal zelfs voor een grijzige zomerdag.

Sarah Devos, Expeditie stad, Davidsfonds/Infodok, 18,99 euro (6+)

Beeld rv

De keel van de meeuw

Het ziet er niet al te best uit voor Michiel De Meeuw. Hij oogt bleekjes en stoot vreemde geluiden uit zijn snavel. In deze minimalistische fabel voor kleuters wordt een urgent onderwerp behandeld: de plastic soup in de oceanen. De Franse illustratrice Claire Garralon laat Michiel niet aan zijn lot over. Andere meeuwen en een krab schieten hem te hulp. Want er zit iets in zijn keel. Niet zonder humor en met een doeltreffende, strakke scenografie stelt ze aan de kaak waarom we de zeeën en de oceanen als een vuilnisbelt behandelen. Garralon werkt het misschien allemaal een tikje te belerend én simplistisch uit.

Claire Garralon, Stik!, Oogappel/Standaard Uitgeverij, 14,99 euro (4+)

Beeld rv

Montere dierenoptocht

Met als centraal punt een zorgboerderij weeft Boonprijs-laureaat Edward van de Vendel in Gelukkig en blij een subtiele compositie van in elkaar hakende dierengedichten. Van de Vendel bereidt een antidotum tegen cynisme in de samenleving met zijn montere optocht van dieren, die het mensengedoe becommentariëren. “Roodborstjes zijn soldaatjes van het geluk/ Ze schieten dat wat triest is stuk /door eventjes te verschijnen als een vogelvormig bommetje/ en daarna te verdwijnen.” Er zijn denklustige ezeltjes en de plechtstatige schildpad J.J. Van der Sluis – die niets liever doet dan op de chauffagebuizen te toeven – steelt de show. Van de Vendel jongleert met identiteit en laat duo’s als Goudvis en Dwergkonijn en de katten Hassan en Hannes er duchtig op los filosoferen. Illustrator Martijn van der Linden brengt de ragfijne toetsen aan in spontane, o zo moeiteloos ogende dierenprenten.

Edward van de Vendel, ill. Martijn van der Linden, Gelukkig en blij, Querido, 20 euro (10+)

Beeld rv

Uitvouwbare dino’s

Boeken over dino’s, ze vermenigvuldigen zich tegenwoordig even snel als een kolonie Aziatische hoornaars. En zeggen dat de massieve, afschrikwekkende schepsels 66 miljoen jaar geleden zijn uitgestorven, na een meteorietinslag in een gebied waar nu Mexico ligt én de daaropvolgende massa-extinctie. Dino’s blijven tot de verbeelding spreken van het kleine grut. Het grote boek over dinosauriërs van Sandra Laboucarie en paleontoloog Yves Laurent komt daar gewillig aan tegemoet, met een amusant pop-upboek dat uitklaart waarom de triceratops is uitgestorven en hoe de ichtyosauriëres de zeeën bevolkten. Van brachiosaurussen tot pterosauriërs, je kijkt je ogen uit naar de varëiteit aan dino’s, die uiteindelijk – heel langzaam – veranderden in vogels, waar ze in wezen sterk op leken.

Sandra Laboucarie en Yves Laurent, tekeningen Benjamin Bécue, Het grote boek over dinosauriërs, Davidsfonds/Infodok, 20 euro (7+)

Beeld rv

Vraatzuchtig konijn

Dat konijnen graag knagen op wortels, dat wist u. Maar het konijn Jasper is er volkomen verslaafd aan. Elke dag trekt hij op het Groothuppelveld dikke, knapperige wortels uit de grond en vreet er zich aan vol. Hij traint er zelfs mee voor de Knaagdieren Kampioenschappen. Maar zijn boulimie kent grenzen. Totdat ze hem beginnen te achtervolgen ... naar huis, in de schuur, in zijn slaapkamer. Een hallucinatie of een uitgekiend plan om Jasper van hun veld te verdrijven? Woeste Wortels is een burleske vertelling met een duister tintje, over vraatzucht en egoïsme én de kracht van het collectief. Oranje en zwarte tinten domineren dit Amerikaanse prentenboek.

Aaron Reynolds, Peter Brown, Woeste Wortels, vertaling Pim Lammers, Pelckmans, 17 euro (7+)