‘Alive’ van Pearl Jam is uit het leven van Eddie Vedder gegrepen: ‘Behalve het gedeelte over incest’

Wanneer u straks luidkeels ‘Alive’ van Pearl Jam meebrult op Rock Werchter, weet dan dat u daar een vloek mee bedwingt. U redt er Eddie Vedders ziel mee.

“Son, she said, have I got a little story for you”, zo loodste Pearl Jam-frontman Eddie Vedder ons in 1991 het dramatische verhaal van ‘Alive’ in, te midden van ronkende grungegitaren. “What you thought was your daddy / Was nothing but a…” Vedder schetst er het verhaal van een jongeman die ontdekt dat zijn vader eigenlijk zijn stiefvader is en dat zijn biologische vader een tijd geleden is gestorven. “While you were sittin’ home alone at age thirteen / Your real daddy was dying”. In het liedje is het de moeder die haar zoon de waarheid vertelt. “Sorry you didn’t see him / But I’m glad we talked”.

Toen hij de tekst schreef, werkte Vedder als beveiligingsagent voor een petroleumbedrijf in San Diego. In de weekends surfte hij of zong hij bij een onbeduidend rockgroepje, Bad Radio. Via Jack Irons, ooit drummer bij Red Hot Chili Peppers, hoorde hij dat de voormalige groepsleden van de legendarische proto-grungeband Mother Love Bone, uit Seattle, de draad weer wilden opnemen na de tragische dood van hun zanger Andrew Wood, die overleed na een heroïneoverdosis. Onder de naam Mookie Blaylock nam het resterende trio een demo op met drie instrumentals die bij Vedder in San Diego terechtkwam. Toen ze de cassette met Vedders getormenteerde zangpartijen weer in de bus kregen, vielen de heren steil achterover. Dit was de man met wie ze de toekomst in wilden.

Vedder had de drie instrumentale liedjes opgevat als een trilogie: een miniopera die hij de titel Mamasan had gegeven. De song ‘Dollar Short’, die zou uitgroeien tot ‘Alive’, kaart de identiteitscrisis van de jongeman aan die zijn ware afkomst leert kennen en vervolgens ei zo na wordt verleid door zijn moeder, die in hem het spiegelbeeld van haar voormalige echtgenoot ziet. “While she walks slowly across the young man’s room”, zo klinkt het, “She says ‘I’m ready for you’”. In het liedje ‘Once’, dat eveneens op Pearl Jams debuutplaat Ten belandde, ontpopt de verwarde man zich tot een seriemoordenaar. In ‘Footsteps’, het slot van de trilogie, wacht hij in de gevangenis op zijn executie.

Trauma

Meteen nadat Vedder in Seattle van het vliegtuig stapte, dook hij met Stone Gossard, Mike McCready en Jeff Ament het repetitiehok in waar de chemie tussen de bandleden een stel iconische rocksongs baarde. Pearl Jam was geboren. Tussendoor bekende Vedder dat híj het personage is uit ‘Alive’ en dat die song dus autobiografisch is, op het gedeelte over incest na. “Ik kende mezelf amper in die tijd”, zo zei hij daarover. “Ik was een schim. En de waarheid over mijn vader zag ik als een vloek.”

Die vader heette Edward Louis Severson Jr. en kwam in de jaren zestig aan de kost als zanger-pianist in restaurants. Hij scheidde van Vedders moeder toen de kleine Eddie amper een jaar was. In zijn jeugd werd hem wijsgemaakt dat Severson Jr. een vriend van de familie was die af en toe op bezoek kwam. Hij overleed aan MS toen Vedder een tiener was.

Vedder heeft het trauma bedwongen, zo bleek vorig jaar uit ‘On My Way’, een nieuw liedje waarin Vedder zijn stem prachtig laat versmelten met een oude stemopname van zijn vader. De belangrijkste pleister voor Vedders zielenleed was evenwel de reactie van de fans toen Pearl Jam voor het eerst ‘Alive’ begon te spelen. “Het publiek heeft de betekenis van de tekst veranderd”, aldus Vedder. “Als de mensen ‘I’m still alive!’ meezingen, klinkt het als een viering van het leven. Dat heeft zowaar de vloek opgeheven.”