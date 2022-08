Aliens, arrogantie en auteurs die undercover gaan: dit zijn de films van de week

1. Undercover op de ferry

In Ouistreham kruipt Juliette Binoche in de huid van Marianne Winckler, een schrijfster die zich voor haar nieuwste boek onderdompelt in de haven van Caen. Voor een minimumloon, met tijdelijke contracten en onder abominabele omstandigheden werken poetsvrouwen als Chrystèle (Hélène Lambert) zich uit de naad op de ferry die naar Engeland vaart. Zonder haar beweegredenen of haar echte beroep duidelijk te maken gaat Winckler op in die wereld. Een beetje zoals journaliste Florence Aubenas dat tien jaar geleden deed, wat resulteerde in het veelbesproken boek Le quai de Ouistreham (2010). De hoofdzakelijk vrouwelijke cast van Ouistreham bestaat, naast Binoche, uit niet-professionele acteurs die het milieu waarin het verhaal zich afspeelt van dichtbij kennen.

Ouistreham, nu op Streamz.

‘Competencia Oficial’ Beeld rv

2. Acteurs met pretentie

Antonio Banderas en Penélope Cruz mogen wel dan twee van de bekendste Spaanse acteurs zijn, met Competencia oficial bewijzen ze ondanks die roem toch over een gezond zelfrelativeringsvermogen te beschikken. Banderas speelt een pretentieuze internationale filmster die samen met een megalomane regisseur (vertolkt door Cruz) en een Argentijns theateracteur tevergeefs probeert een prestigieus filmproject tot een goed einde te brengen.

Competencia oficial, nu in de bioscoop.

Daniel Kaluuya als OJ in ‘Nope’. Beeld Universal Pictures

3. UFO-horror

Regisseur Jordan Peele maakte vijf jaar geleden behoorlijk wat indruk met Get Out, een satirische horrorfilm over wat het betekent zwart te zijn in hedendaags Amerika. Ook in Nope is dat een van de rode draden in het verhaal van broer en zus OJ en Emerald, die na het overlijden van hun vader de familieranch proberen te runnen. Tot er plots een stel aliens roet in het eten gooit.

Nope, nu in de bioscoop.