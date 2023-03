Alexander Devriendt: ‘Ik heb NTGent altijd gerespecteerd, maar tot Milo Rau kwam, zag ik het eigenlijk niet staan’

De agenda’s van Alexander Devriendt en Milo Rau op elkaar afgestemd krijgen - het heeft iets van een mission impossible. De eerste is artistiek leider van Ontroerend Goed, het Gentse gezelschap dat begin dit jaar nog hoge ogen wierp met de New Yorkse première van Are we not drawn onward to new erA en in China werkte aan remakes van succesvoorstellingen als A Game of You en The Smile Off Your Face. Op het moment dat we elkaar spreken werkt hij aan een project met studenten van de Toneelacademie Maastricht.

De tweede is vooralsnog artistiek directeur van NTGent, en bereidt twee voorstellingen tegelijk voor: eentje over machtsmisbruik, destructie en verzet in het Amazonewoud en een andere waarin kinderen de klassieker Medea spelen. “Ja, het was mijn Griekse dag vandaag”, zegt Rau wanneer hij digitaal aanschuift op het moment dat de agenda’s toch een uurtje vrij waren. “Vanochtend deed ik Antigone in de Amazone, en in de namiddag werkte ik met de kinderen aan Medea’s Children.”

“Dat schema van jou! Ik ben er niet jaloers op”, pikt Devriendt in. “Ik weet niet hoe je dat doet.”

Rau: “En morgen moet ik naar Opera Ballet Vlaanderen.”

Devriendt: “Maar allez!”

Rau: “Ik denk dat het in mijn karakter zit. Toen ik jong was, heb ik van een Duitse theaterregisseur geleerd to relax inside the work. Toen ik vandaag met de kinderen werkte, was ik gewoon dankbaar. Het is buiten de zaal dat ik veel werk heb: bureaucratie en chaos (lacht). Soms ben ik gewoon dankbaar als ik me daarvan kan afsluiten.”

Devriendt: “Ik ben het tegenovergestelde. In het begin maakten we met Ontroerend Goed drie voorstellingen per seizoen, maar ik heb zó veel tijd nodig. Ik ben blij om één voorstelling per jaar te maken, en dat die voorstelling dan zeven of acht jaar verder kan bestaan.”

Vanaf volgend seizoen zullen die voorstellingen in première gaan bij NTGent. Ontroerend Goed wordt er immers artist in residence, op z’n minst tot aan de volgende subsidieronde. Maar de samenwerking gaat deze zomer al van start met hernemingen van Are we not drawn onward, The Smile Off Your Face en Every Word Was Once an Animal, tijdens de Gentse Feesten.

“Daar hadden we destijds onze doorbraak met Porror - een mix van porno, horror en poëzie”, herinnert Devriendt zich. “Dat was eigenlijk een heel rare poëzieperformance, maar op de Gentse Feesten werkte dat. Na die trilogie hebben we er niet meer gespeeld - het is fijn om nu een nieuwe introductie te krijgen op de Feesten. Het voelt als een manier om tegen de stad te zeggen: ‘NTGent is onze nieuwe thuis’. Ook omdat Every Word was Once an Animal de eerste voorstelling was waar Milo echt op aansloeg.”

“Ik wist dat Ontroerend Goed bestond, en nu en dan zag ik een van hun stukken, maar de eerste keer dat ik Alexander echt ontmoette, was ergens tijdens de covidmaanden”, voegt Rau toe. “We hebben ons toen de vraag gesteld: waarom komen we niet samen? Met Ontroerend Goed als artist in residence bij NTGent? Een gezelschap met zo’n kwalitatief werk, uit Gent én met een internationale uitstraling - dat zijn goede argumenten. En we hebben hier geweldige artiesten die elkaar begrijpen en toch heel verschillend zijn in de manier waarop ze hun werk aanpakken. Als ik Alexanders ideeën voor voorstellingen hoor, denk ik: daar zou ik zelf nooit opkomen, maar ik wil het wel zien.”

Devriendt: “Het eerste werk van Milo dat ik zag was Five Easy Pieces. Dat was geweldig. Het was een voorstelling die me tegelijk kwaad én gelukkig maakte, het bracht allerlei emoties naar boven, ook al is het een conceptuele voorstelling. Dat is me lang bijgebleven.”

Fucking great job

Ontroerend Goed ontstond ooit als een dichterscollectief in het Damberd, een café aan de Gentse Korenmarkt. Vanuit de Arteveldestad veroverden ze de wereld. Hun voorstellingen werden opgevoerd van Amerika tot China, van Rusland tot Réunion – vaak door henzelf, maar ook door lokale gezelschappen die ‘remakes’ maken. Hun uitvalsbasis bleef altijd Gent, en dan specifiek de Vooruit – tegenwoordig Viernulvier. “Toen ik jong was - 17 of 18 - en ik internationaal werk zag, was dat altijd in Vooruit”, legt Devriendt uit. “Forced Entertainment (Brits theatercollectief rond Tim Etchells, EWC), bijvoorbeeld, heeft toen een grote indruk op mij gemaakt.

“Als je in Gent werk wilde brengen dat een connectie met de wereld wilde maken, was de Vooruit de plek waar je naartoe ging. Daar stond je op hetzelfde podium waarop internationale artiesten optraden. Ik herinnerde me, toen wij voor de eerste keer in de theaterzaal van Vooruit speelden, dat ik dacht: dit is de plek waar ik al het werk zag dat me als jonge gast heeft geïnspireerd.

“Gent is een kleine stad, maar toch stond NTGent lange tijd niet op mijn radar. We waren huisartiest bij Vooruit, en dat had een internationale uitstraling - het leek een heel andere tak van theater dan NTGent. Ik heb NTGent altijd gerespecteerd, maar toen Johan Simons er was, zag ik het eigenlijk niet staan. Om het simplistisch te zeggen, was NTGent een plek waar teksttheater werd gespeeld. Dat is veranderd toen Milo kwam. Plots zag ik de mogelijkheid om NTGent als thuis te zien.”

Rau kwam in 2017 aan het hoofd te staan van NTGent. In de jaren daarop verzamelde hij met onder meer Miet Warlop, Luanda Casella, Luk Perceval, Chokri Ben Chikha en Lara Staal een collectief aan artiesten in het stadstheater. Beschouw het als de cast van een voorstelling, want “je moet een huis cureren alsof het een toneelstuk is”, stelt Rau. “And you did a fucking great job, in that way”, repliceert Devriendt. “Ik denk dat dat een heel moeilijke oefening is.”

Vanaf volgend jaar voegt ook Ontroerend Goed zich dus bij die ‘huiscast’ als artist in residence.

“We hebben de laatste jaren echt naar die balans gezocht, tussen lokaal en internationaal werk, tussen teksttheater voor acteurs en het meer conceptuele werk van iemand als Miet”, legt Rau uit. “Chokri maakt dan weer heel politiek werk, Luk Perceval zit meer in het teksttheater. Gisteren zag ik 4:48 (de nieuwe voorstelling van Sara De Bosschere en de Roovers, EWC), en dan zie je: de ruimte zit vol met verschillende mensen die verschillende dingen waarderen. Dat is mijn idee van een stadstheater. Op hetzelfde moment kun je in de schouwburg, in Minnemeers en in Arca drie verschillende invalshoeken voor het theater hebben, die elk hun publiek in de stad te vinden, en elk hun eigen artistieke waarde hebben.

“Ik weet niet waarom Ontroerend Goed nog ontbrak. Omdat jullie bij Vooruit zaten, denk ik. Maar voor mij is het heel logisch dat jullie nu bij ons komen. Ik denk dat Vooruit en NTGent een verschillend systeem hanteren - Vooruit is meer een huis dat dingen toont, waar voorstellingen geprogrammeerd worden, en wij produceren meer. We willen als instituut veranderen door het werk van onze artiesten, zoals Ontroerend Goed. Dat vinden we belangrijk.”

Devriendt: “Bij Vooruit konden wij ons werk tonen, en daar was ik heel blij mee. Verder schreven we ons verhaal zelf. Maar ik vind het fijn dat we dat nu met andere mensen kunnen doen. We zijn net naar New York geweest, maar we zijn maar een klein gezelschap. We deden alles zelf. Ontroerend Goed is altijd op elke kans gesprongen die we kregen. Als iemand in Rusland een remake van onze voorstelling wil maken? Of in China? Okay, let’s go. Maar eigenlijk hebben we niet genoeg middelen om dat op een duurzame manier te doen. We probeerden het gewoon te doen met het geld dat we hadden. Met de ervaring van NTGent erbij, ook op vlak van productie en communicatie, is er meer mogelijk. We kunnen onze kennis delen, en verder bouwen op de kennis van anderen.”

Rau: “Bij NTGent heb ik weer geleerd hoe belangrijk het is voor jonge artiesten dat ze hun werk kunnen spelen voor programmatoren uit het buitenland, dat ze verder dan Vlaanderen kunnen kijken. Zo is dat bij mij ook begonnen destijds. Alexander en ik behoren nu tot een generatie die al successen heeft gekend, die al een netwerk heeft, waarbinnen we voor altijd kunnen touren. Maar het is interessant om die netwerken met elkaar te delen, en met makers als Princess (Isatu Hassan Bangura, EWC) of Werktoneel. Dat is belangrijk binnen een huis als NTGent.

“Als Alexander of ikzelf een voorstelling produceren bij NTGent, helpen we ook mensen als Princess. Want NTGent en Ontroerend Goed worden gevolgd door The New York Times, we hebben voorstellingen die in Avignon staan... Daardoor kunnen jonge makers ook snel groeien. Dat is wat gebeurt in een constellatie waar verschillende artiesten in hetzelfde huis zitten.”

Devriendt: “Toen NTGent Miet ging ondersteunen, werd het steeds aantrekkelijker. Ik zou nooit de voorstellingen maken die Miet of Lara of Chokri maken, maar ik begrijp hun ideeën wel, en ik wil hun producties zien. Dat is goed. Je moet met elkaar in hetzelfde huis kunnen leven. Dat is anders dan bij Vooruit. Daar ben je als gezelschap een eilandje in dat gebouw, niet veel artiesten zien er het werk van anderen. Daar is ook niets mis mee. Het is de gangbare manier: je gaat op tournee, je ontmoet de programmator, en misschien praat je nog met andere mensen in de bar na de voorstelling. Je connecteert met een publiek, maar niet met andere artiesten.”

Rau: “Ik heb al op heel veel plaatsen in de wereld gewerkt, in verschillende steden. Meestal ontmoet ik ook nauwelijks iemand, heb ik nauwelijks discussies. Meestal produceer ik gewoon mijn werk. Als ik een voorstelling maak in een huis in Duitsland, kost het me twee maanden om die voorstelling te produceren. Misschien ontmoet ik in die twee maanden per ongeluk nog een andere maker, maar er is geen plan om mensen samen te brengen. Dat doen we wel bij NTGent. Net omdat we allemaal verschillend zijn. Het is niet dat we allemaal Tsjechov brengen.”

Devriendt: “We hadden recent een meeting met alle NTGent-artiesten - jij was er ook, Milo - en iedereen kon gewoon in dezelfde kamer zijn. Dat is de verdienste van Milo. Dat had ik nog nooit in een huis mogen meemaken.”

Rau: “We hebben elk seizoen een aantal artist meetings, waarbij we alle artiesten uitnodigen. Zodat ze niet alleen met mij ideeën uitwisselen, maar elkaar ook leren kennen. Ze hebben allemaal een specifieke, verschillende manier om kunst te maken, en tegelijk willen we allemaal iets universeels maken, iets dat NTGent met de grote buitenwereld verbindt. Kijk naar Miet Warlop. Zij maakt kunst op wereldniveau. En alle verschillen die zij aanbrengen vormen samen NTGent. Dat is echt heel fijn.”

Heel ander huis

Naast Ontroerend Goed als artist in residence krijgt NTGent er volgend seizoen nog een huisartiest bij in de gedaante van Milo Rau zelf, die zijn baan als artistiek directeur van het Gentse stadstheater inruilt voor die van intendant bij de Wiener Festwochen. “Het theaterseizoen 2023-2024 zal het laatste door mij geprogrammeerde seizoen zijn en het zou niet goed zijn nog eens zeven jaar te blijven”, zegt Rau. “Toen ik hier aankwam, was het nog een heel ander huis. Ik heb veel stappen gezet met NTGent. Maar de volgende stappen - zoals bijvoorbeeld meer diversiteit binnen NTGent, en niet alleen op het podium - moet iemand anders zetten.”

Devriendt: “Als hij volledig zou vertrekken, dan zou dat raar aanvoelen. Hij is degene die de link tussen NTGent en Ontroerend Goed heeft gelegd. Maar of hij aanblijft als artistiek directeur dan wel als huisartiest, dat maakt voor mij geen groot verschil - we werken dan allebei in hetzelfde huis. Hopelijk blijft dat gevoel hetzelfde als de nieuwe artistiek directeur er is.”

Of Ontroerend Goed de artistieke leiding zelf op zich zou willen nemen? “We hebben daar intern over nagedacht, en binnen het gezelschap over gepraat”, geeft Devriendt toe. “Maar vooral als denkoefening. Ontroerend Goed is, in de kern, een internationaal gezelschap. Touren en remakes maken in verschillende landen, is wat we doen. Het lokalere aspect van een stadstheater leiden, daar hebben we totaal geen ervaring mee. Milo heeft het huis grondig veranderd en een compleet nieuwe structuur opgebouwd. Misschien is er nu eerder een verbinder nodig. Iemand die het huis op basis van die plannen nog beter maakt om in te leven. En daar wil Ontroerend Goed als artist in residence graag bij helpen.”