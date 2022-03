Alex Agnew annuleert comedyshow op Werchter wegens tegenvallende ticketverkoop

“Mensen die mijn carrière al langer volgen, weten dat ik graag met de deur in huis val, dus bij deze: mijn optreden op 18 juni op de wei van Werchter gaat niet door”, laat Agnew weten in een persbericht. “Ligt het aan de uitwassen van de pandemie, deze woelige tijden, het steeds duurder wordende leven of was het idee om op een festivalwei in openlucht voor rechtstaand publiek een comedyshow te spelen gewoon een brug te ver? Wie zal het zeggen? Het is waarschijnlijk een samenloop van wrong time, wrong place en misschien ook wrong idea. Ik zou in ieder geval iedereen die een ticket heeft gekocht enorm willen bedanken. Jullie hebben geen idee wat dat voor mij betekent.”

▶ Herbekijk hier hoe Alex Agnew zijn comedyshow op de weide van Werchter aankondigde:

Voor fans die al een ticket gekocht hadden, heeft Agnew wel goed nieuws. “Ik ga uiteraard ook niet zomaar iets afkondigen zonder iets aan te kondigen. Vanaf september speel ik mijn gloednieuwe comedyshow Wake me up when it’s over in alle theaterzalen en culturele centra in Vlaanderen en ook enkele shows in Nederland.”

Tickethouders van de afgelaste show in Werchter worden door Ticketmaster op de hoogte gebracht en kunnen rekenen op terugbetaling van hun ticket.