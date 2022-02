‘Alcarràs’ van Spaanse Carla Simón wint de Gouden Beer op de Berlinale

De film is een teder en diepgaand portret van een boerenfamilie die wordt overspoeld door de moderniteit. De rollen worden vertolkt door niet-professionele acteurs. Simón droeg haar prijs op “aan de mensen die het land bewerken”, en benadrukte het belang van de landbouw voor de maatschappij.

Naast de Gouden Beer werden er ook zeven Zilveren Beren uitgereikt. De Grote prijs van de Jury gaat naar The Novelist’s Film van de Zuid-Koreaan Hong Sang-soo, de Prijs van de Jury naar Robe of Gems van de Boliviaans-Mexicaanse Natalia López Gallardo. De award voor de beste regisseur gaat naar de Française Claire Denis voor Avec amour et acharnement.

Er zijn ook twee zilveren beren voor acteurs. De prijs voor de beste bijrol gaat naar Laura Basuki voor haar rol in Nana van de Indonesische regisseur Kamila Andini. De prijs voor de beste hoofdrol is voor Meltem Kaptan, voor haar rol in <<Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush van de Duitser Andreas Dresden. Hij wint met die film, die het verhaal vertelt van een moeder die haar zoon wil redden uit Guantanamo, ook de zilveren beer voor het beste scenario. Rithy Panh en Sarit Mang tot slot, krijgen de prijs voor een uitstekende artistieke bijdrage, voor de film Everything will be OK. Drii Winter van Michael Koch tot slot, kreeg een eervolle vermelding.

Dinsdag kreeg de Franse actrice Isabelle Huppert ook al de Gouden Erebeer voor haar volledige carrière. Ze kon door een positieve coronatest de prijs niet live in ontvangst nemen.

Eerder raakte ook al bekend dat de Belgische documentaire Kind Hearts de Grand Prix voor de Beste Film van het Generation 14plus-programma had gewonnen, het filmprogramma voor jongeren.

Door de coronacrisis vindt het Berlijnse festival dit jaar nog in een lightversie plaats. De filmvertoningen vinden zoals vanouds weer in de bioscopen plaats, maar op feestjes, recepties en bepaalde netwerkevenementen in levenden lijve is het minstens nog een jaar wachten.