Album ‘Zeit’: wanneer angst en opwinding het op een akkoordje gooien in je bovenkamer ★★★★☆

“Ein letztes Lied, ein letzter Kuss”, klinkt het op Zeit. Een zin die zoveel betekent als “het laatste lied, de laatste kus”. Die bewoordingen versterken het gevoel dat Rammstein er finaal mee kapt. Waarschijnlijk zat dat afscheid er al langer aan te komen. Toen Rammstein drie jaar geleden een titelloos nieuw album uitbracht, was dat al een behoorlijk choquante gebeurtenis. Al was het maar omdat het hun eerste album in tien jaar was, en songs als ‘Deutschland’ of ‘Ausländer’ meer controversieel waren dan hun exploten in de voorbije jaren. Net alsof de shockrockers een adieu in majeur op het oog hadden.

Is Zeit even grensverleggend als die vorige stunts? Nou, néé. Het lijkt er meer op dat de groep rond zanger Till Lindemann wilde inzetten op tristesse, méér dan op de flamboyante grandeur of de ridicule zelfspot waar ze zich in het verleden op lieten voorstaan. Nochtans luidt de nieuwe plaat instrumentaal gezien geen zware stijlbreuk in. De aan bezetenheid grenzende furie van ‘Angst’ wordt bijvoorbeeld opgevolgd door een vooroorlogs, cartoonesk deuntje dat overgaat in een industriële dreun bij ‘Dicke Titten’. Géén grote verrassingen op deze plaat. Maar dat is mogelijk ook de grote kracht van de groep. Net als AC/DC speelt Rammstein met de macht van de gewoonte. Zware industriële riffs worden opgenaaid door bijtende zang, terwijl de melodie altijd ambitieus genoeg klinkt om als een kinderrijmpje aan je hersenschors te blijven kleven.

De gothisch rock van ‘Giftig’ doet bij aanvang wat aan een afleggertje van The Prodigy denken, en ‘Lügen’ neigt méér naar Falco dan de ‘Amadeus’-ster zelf, maar de songs klinken wel steeds zo aanstekelijk als de neten. Ook de venijnige nachtmerrie die ‘Zick Zack’ heet, blijft aan de ribben kleven. Deze plaat is net zo theatraal als tongue in cheek, waarmee je steeds op het verkeerde been blijft pogoën, en op het eind van de rit blijf je verstard en opgekruld in een hoekje van de kamer achter. Klinkt niet zo aanlokkelijk als finale? Goh, wanneer angst en opwinding het op een akkoordje gooien in je bovenkamer, weet je gewoon: superieur plaatje.

Zeit is verschenen bij Universal.

Op 3 en 4 augustus speelt Rammstein in Park De Nieuwe Koers. Beide shows zijn uitverkocht.