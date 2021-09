Alan Lancaster, bassist en oprichter Status Quo, op 72-jarige leeftijd overleden

Alan Lancaster overleed - omringd door z'n familie - in z'n huis in Sydney, Australië. Het nieuws werd bevestigd door goede vriend Craig Bennett. “Hoewel hij MS (Multiple sclerose, red.) had en problemen had met z'n mobiliteit, nam Alan toch deel aan de succesvolle reünie-tournees. Dapper speelde hij voor duizenden liefhebbende fans. Hij vond het geweldig om terug samen te zijn met de band."

Lancaster was een van de originele bandleden van rockband Status Quo, samen met frontman Francis Rossi en gitarist Rick Parfitt, die in 2016 overleed. De band scoorde hits met onder meer ‘Whatever You Want’ en ‘Down Down’. In 1985 gingen ze na een concert op Liva Aid tijdelijk uit elkaar. Lancaster verhuisde naar Australië, net zoals z'n moeder en vader, broer en zus. Hij probeerde tegen te houden dat de overgebleven bandleden onder de naam Status Quo zouden blijven optreden, maar hij kreeg geen gelijk van de rechter. In 2013 en 2014 voegde hij zich opnieuw bij Status Quo voor een nieuwe tournee door Groot-Brittannië en Europa.

“Ons hart is gebroken", liet z'n weduwe Dayle weten. De twee leerden elkaar kennen op een tournee in Australië in 1973. Ze hebben samen twee kinderen. “Alan was erg geestig en had een droge humor. Hij was een toegewijde en liefdevolle echtgenoot, vader en grootvader. Hij was altijd gefocust op z'n familie.”