Alain Ughetto graaft naar de geschiedenis van zijn grootouders in ‘Interdit aux chiens et Italiens’ ★★★☆☆

Boetseerklei, lijm, een schaar en potloden: het waren de vrienden die Alain Ughetto door zijn jeugd hielpen. Het gezin moest immers vaak verhuizen door de job van diens vader. Dat hun zoon een kunstopleiding wilde volgen zagen zijn ouders helemaal niet zitten. “Vind een job bij de posterijen en schilder op zondag”, gaven ze hem als goede raad. Maar hij zette door en werd schrijver, werkte als documentairemaker voor televisie en maakte vooral naam als animatiefilmer. Bovenstaande anekdote komt uit zijn jongste Interdit aux chiens et Italiens. Voor de 73-jarige Fransman Ughetto is het slechts de tweede lange animatiefilm, negen jaar na Jasmine.

In zijn nieuwe graaft hij naar de geschiedenis van zijn grootouders, Luigi en Cesira, afkomstig uit Ughettera, een negorij in de bergen van Piëmont, de regio in het noordwesten van Italië die aan Frankrijk grenst. Voor de straatarme bergbewoners was la douce France het land van belofte. Niet dat ze daar met open armen ontvangen werden. Aan de deur van meer dan één café hing een bordje met de tekst “interdit aux chiens et Italiens”. Als het hen lukte om zich in Frankrijk te vestigen, probeerden de migranten Franser te zijn dan de Fransen. Ughetto heeft Luigi nooit gekend, maar Cesira wel. Altijd in het zwart gekleed, eeuwig rouwend om Luigi. Ze overleed toen hij 12 was. Nimmer heeft hij haar één woord Italiaans horen praten.

'Interdit aux chiens et Italiens' Beeld Bantam Film

Vóór hij aan Interdit aux chiens et Italiens begon wist Ughetto zo goed als niets van hun verleden. Toen hij voor het eerst in zijn leven naar Ughettera reisde, kon hij fragmenten van de familiegeschiedenis blootleggen. Pas op dat moment besefte hij dat hij het kind van migranten was. Wat hij kon ontsluieren bleef uiteindelijk beperkt. Het verhaal van Luigi en Cesira dat hij vertelt is deels fictief. Zij het niet alleen ontsproten aan Ughetto’s verbeelding, want ook gebaseerd op bronnen over de migratiegeschiedenis van Piëmontezen naar Frankrijk.

In Interdit aux chiens et Italiens vermengt Ughetto stop-motionanimatie met documentaire beelden. We zien ook geregeld zijn handen in beeld om de animatie te manipuleren. De film is een dialoog tussen hemzelf, als volwassene, en een uit klei geboetseerde Cesira. Het is een ongewone, gedurfde aanpak, maar hij werkt. Mede door het prachtige stemmenwerk van Ariane Ascaride als mémé Cesira. Hoewel gebaseerd op het verleden is deze film over stervelingen die hun geboortegrond achterlaten op zoek naar een gelukkiger leven brandend actueel.

Vanaf 9/8 in de bioscoop.