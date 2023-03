‘Al lezend haal ik voldoening uit de avonturen van anderen’: de boekenkast van Titus De Voogdt

‘Ik lees graag boeken over avonturiers. Alleen door Afrika van Tom Ysewijn gaat over een Poolse journalist, Kazimierz Nowak, die tijdens het interbellum met de fiets naar Afrika rijdt. Hij is erin geslaagd om heen en weer naar Afrika te fietsen en ondertussen zijn familie te onderhouden. Hij stuurde artikels naar het thuisfront, die zijn vrouw naar de krant bracht. Natuurlijk kwam die man van de ene in de andere ontbering terecht. Het resultaat is een prachtig reisverslag van iemand die met een open, haast naïeve blik naar het Afrika van de jaren 1930 kijkt.

“Naast boeken over avonturiers is er een andere constante in hoe ik boeken uitkies. Elk boek waar een vis of de naam van een vis op staat, koop en lees ik. Ik ben al van kinds af aan een visser. Mijn boot ligt in Nieuwpoort, ik ga vaak de zee op. Alles wat met vissen te maken heeft interesseert mij. Ik lees graag over helden die een gevecht leveren met een tonijn, over het paringsgedrag van palingen en over een gemene Groenlandse haai die op de bodem van de zee leeft.

“De jacht op het snoekje van Juhani Karila is een van mijn favorieten. Een vrouw trekt naar het Hoge Noorden om daar elk jaar opnieuw een snoek te vangen uit dezelfde poel. Haar wereld wordt bewoond door trolachtige dieren. Als je me dat op voorhand had gezegd, zou ik dat boek nooit genomen hebben. Ik ben niet zo voor fantasy, maar ik werd helemaal meegevoerd door dit magisch-realistische verhaal.

“Sinds een maand heb ik weer een bibliotheekkaart. Het is fijn om geen tijdsdruk te ervaren tijdens het lezen en soms iets in een boek te schrijven, maar boeken worden ook duur. Toen ik naar de bib ging, nam ik mijn dochter van acht mee. Ik kwam binnen en dacht: wat is dit een leuke, rustige plek waar zoveel te ontdekken en vinden is. Waar ben ik al die tijd geweest?

“Ik ben blij dat ik mijn dochter kan meegeven dat er een plek als de bib bestaat. Wat ik ook fantastisch vind aan boeken, is dat ze je op een magische manier kunnen bereiken. Zo was ik al een hele tijd op zoek naar The Ashley Book of Knots van Clifford W. Ashley. Ik ben een knutselaar en dus geïnteresseerd in knopen leggen. Ik weet ook wel dat je zoiets makkelijk online kunt bestellen, maar ik had me gefixeerd op een bepaalde uitgave. Toen ik hierover sprak op de radio, nam een vrouw contact met me op. Zij had het boek geërfd. Ze kon er zelf niets mee en wilde het graag doorgeven.

“Ik ben weer gaan lezen tijdens corona. Toen ik voelde dat we maanden thuis zouden zitten, nam ik mezelf voor om geen Netflix te kijken, maar te lezen. Elke ochtend stond ik vroeg op. Terwijl het gezin nog sliep, zat ik in de ochtendzon met een kop koffie in de tuin. Lezend op mijn rieten zetel haal ik voldoening uit de avonturen van anderen. Ik kan natuurlijk wel zeggen dat ik een avonturier ben, maar misschien ben ik het helemaal niet. Ik fiets niet in mijn eentje naar Afrika of ga niet op zoek naar een snoek in het Hoge Noorden. En toch, als ik over de avonturen van mijn helden lees, weet ik dat ik ergens heel diep vanbinnen ook een avonturier ben.”