Akira Kurosawa, de man die vanuit Japan Hollywood nieuw leven inblies

Voor iemand die vrijwel uitsluitend films maakte in zijn geboorteland Japan, is de invloed van Akira Kurosawa op de hoogdagen van Hollywood bijzonder groot. In Cinematek worden niet alleen Kurosawa-klassiekers als Rashomon, Seven Samurai en Yojimbo getoond, maar ook de films die ze hebben beïnvloed – van A Fistful of Dollars tot Star Wars.

“Japan gaat leuk zijn, Homer. Je vond Rashomon toch leuk?” “Dat is niet hoe ik het me herinner.” Vanaf seizoen tien mag de kwaliteit van The Simpsons dan wel in een dip zitten, maar net in dat seizoen zit een van de beste grappen uit de reeks: Homer die, op weg naar Japan, knipoogt naar Akira Kurosawa’s Rashomon. In die Japanse film uit 1950 vertellen vier betrokkenen hún versie van de moord op een samoerai, maar de vier versies verschillen erg van elkaar, waardoor je als kijker nooit weet wat er precies is gebeurd – zoals Homer zich ook niet meer herinnert wat hij van Rashomon vond.

Dat Kurosawa’s film het tot in The Simpsons heeft geschopt, illustreert zijn blijvende invloed. Vierentwintig jaar nadat de Japanse cineast op 88-jarige leeftijd het tijdelijke voor het eeuwige inruilde eert de Brusselse Cinematek hem door alle dertig zijn films te programmeren, maar ook heel wat andere klassiekers die zijn stempel dragen. Kurosawa’s erfenis is immers veel groter dan een knipoog van gele cartoonfiguren. Enerzijds blijven heel wat van zijn werken, van Rashomon over Seven Samurai (1954) tot Ran (1985), vandaag overeind staan als onwrikbare klassiekers. Anderzijds hebben zijn films andere regisseurs, van Sergio Leone over George Lucas tot Martin Scorsese, blijvend beïnvloed – in die mate dat Amerikaanse filmmakers gewoon plotelementen en personages uit Kurosawa’s werk naar Amerika vertaalden.

Akira Kurosawa in 1992. Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

Neem nu The Hidden Fortress, uit 1958. Het is een van de zestien films die Kurosawa maakte met zijn fetisjacteur, Toshiro Mifune, en de film vertelt het verhaal van twee onbeholpen boeren die een generaal en een prinses begeleiden opdat zij haar onderdrukte land kan bevrijden. Maak van die twee boeren twee robots, van de generaal een ruimteridder, en geef de prinses de naam Leia, en je hebt, in grote lijnen, de plot van de eerste Star Wars-film: regisseur George Lucas heeft altijd openlijk erkend in welke mate Kurosawa zijn film heeft beïnvloed. Meer zelfs: de ‘Jedi’ uit Lucas’ films zijn een knipoog naar jidai-geki, het Japanse woord voor historische films, vaak met samoerai in de hoofdrol: het is een genre dat Kurosawa als geen ander in de vingers had.

Westerns

Wat de samoeraifilm is voor de Japanse cinema – een genre dat steunt op geromantiseerde geschiedenis en daarom een universele aantrekkingskracht uitstraalt – is wat de western is voor Hollywood. En dus gingen westernregisseurs simpelweg aan de slag met enkele van Kurosawa’s beroemdste films. A Fistful of Dollars (1964), het eerste deel van Sergio Leone’s ‘dollartrilogie’ en de film waarmee Clint Eastwood zijn carrière als iconische gunslinger begon, is weinig meer dan een officieuze remake van Kurosawa’s Yojimbo (1961). De plot, over een naamloze samoerai/cowboy die twee criminele bendes in een klein stadje tegen elkaar uitspeelt, is exact dezelfde. “Het is een goede film”, zei Kurosawa over A Fistful of Dollars, “maar het is míjn film.” Toho, de Japanse studio die Yôjimbo produceerde, beschuldigde Leone van plagiaat – de zaak werd uiteindelijk buiten de rechtbank om geregeld.

In 'Rashomon' uit 1950 vertellen vier betrokkenen hún versie van de moord op een samoerai, maar de versies verschillen erg van elkaar. Beeld Collection ChristopheL via AFP

Nog bekender is John Sturges’ westernklassieker The Magnificent Seven (1960): die film is een remake van Kurosawa’s samoerai-epos Seven Samurai (1954), maar dan eentje waarvoor wél netjes auteursrechten werden betaald. “This picture is based on the Japanese film ‘Seven Samurai’, Toho Company, Ltd.”, staat er netjes op de generiek te lezen. De legende wil dat Kurosawa de film zo goed vond dat hij Sturges een samoeraizwaard cadeau deed.

De invloed van Kurosawa op Hollywood-klassiekers is opvallend. De Japanse cineast maakte zijn eerste film, Sanshiro Sugata (1943), immers toen zijn thuisland en de Verenigde Staten elkaar bevochten in volle Tweede Wereldoorlog. Zijn tweede opdracht als regisseur, The Most Beautiful, is zelfs een propaganda films over vrouwelijke fabrieksarbeiders in de oorlog.

Universele aanpak

Maar na de capitulatie van Japan en de Amerikaanse bezetting van het eiland omarmde Kurosawa de westerse invloeden. Terwijl die andere Japanse filmgrootheid, Yasujiro Ozu, zich aan erg Japanse thema’s en settings hield, koos Kurosawa voor een meer universele aanpak, met een beeldtaal die naar Hollywood-regisseurs en Amerikaanse thema’s lonkte: Drunken Angel (1948) en Stray Dog (1949) zijn in wezen Japanse films noirs. Zelfs Yojimbo, de film die later geplagieerd zou worden door Sergio Leone, was op zijn beurt geïnspireerd door de film noir The Glass Key (1942), een bewerking van het gelijknamige detectiveverhaal van Dashiell Hammett.

Kurosawa’s samoerai-epos 'Seven Samurai' (1954), die later een remake kreeg als de westernklassieker 'The Magnificent Seven' (1960). Beeld FilmPublicityArchive/United Arch

Daarnaast ging Kurosawa ook inspiratie zoeken in de wereldliteratuur: The Idiot (1951) en The Lower Depths (1957) zijn bewerkingen van respectievelijk Fjodor Dostojevski en Maxim Gorki. Maar het bekendst werd Kurosawa om de manier waarop hij Shakespeare naar zijn Japanse hand zette. Veel van zijn films voelen Shakespeareaans aan, vanwege de intriges en het type van de ‘wijze dwaas’, dat in veel van zijn verhalen komt. Bovendien staan Throne of Blood (1957) en Ran (1985), bewerkingen van respectievelijk Macbeth en King Lear, steevast bovenaan in lijstjes met de beste Shakespeare-verfilmingen.

Op die manier brak Kurosawa de grenzen van de Japanse cinema open: Rashomon won de Gouden Leeuw in Venetië en werd bekroond met een ere-Oscar voor beste buitenlandse film. Toen Kurosawa in 1990 zelf een ere-Oscar in ontvangst nam, werd die hem overhandigd door Steven Spielberg en George Lucas: twee regisseurs die, onder invloed van een Japanse cineast, Hollywood hertekenden.

Akira Kurosawa, van 16 september tot 17 november in Cinematek, Brussel.