Ahmad Jamal (1930-2023) was de jazzpianist van de toegankelijke toon

De zondag op 92-jarige leeftijd overleden pianist Ahmad Jamal gold als een groot vernieuwer van de jazz. Zijn compacte akkoorden, het plaatsen van stiltes tussen de noten en lichte toetsaanrakingen waren kenmerkend voor een stijl die in de jaren vijftig brak met de weelderige notenreeksen en demonstraties van virtuositeit waar de jazzwereld na de bebop-mode van de jaren veertig die tot diep in de jaren vijftig bleef resoneren.

Toen was de in 1930 als Frederick Russell Jones (roepnaam Fritz) in Pittsburgh geboren Jones al naar Chicago verhuisd waar hij zich in 1950 als een van de eerste Afro-Amerikaanse artiesten bekeerde tot de islam en de naam Ahmad Jamal aannam.

Zijn pianokunsten waren toen al niet onopgemerkt gebleven. Vanaf zijn derde jaar had hij zich als een heus wonderkind op het instrument weten te bekwamen. Hij luisterde naar klassieke muziek en de jazz van Duke Ellington en Art Tatum, las zich met gemak door de partituren van zowel Bach als Basie. Voor hem kwamen klassiek en jazz uit eenzelfde universum. Hij sprak ook liever over American Classical Music dan over jazz. En in al zijn werk zijn invloeden van bijvoorbeeld harmonische structuren van Debussy en Ravel terug te horen.

Makkelijk in het gehoor

Maar hij begaf zich vanaf zijn veertiende als professioneel pianist vooral in jazzkringen. Daar hij werkte aan een eigen stijl die tot wasdom kwam op de elpee Ahmad Jamal Trio at the Pershing: But Not For Me. Het werd een van de succesvolste jazzalbums aller tijden en stond honderd weken in de album-hitlijst van Billboard. Vooral Jamals bewerking van de popballade Poinciana was een hit. Maar de critici van onder meer het gezaghebbende Downbeat zagen niet veel in de toegankelijke toon van Jamal en zijn trio. Jamals spel met ruimtes en zijn economische notengebruik maakten dat zijn muziek makkelijk in het gehoor lag en dat was verdacht.

Niet alleen het grote publiek dacht er anders over. Ook latere jazzgrootheden als Herbie Hancock en Keith Jarrett en meer recent Vijay Iyer zagen in hem een groot voorbeeld. De grootste bijval kreeg Jamal, die zijn hele leven het liefst in trio bezetting bleef spelen, van trompettist Miles Davis. In Miles, zijn autobiografie uit 1989 vertelt hij hoe zijn zusje Dorothy hem in 1953 op Jamals spel wees. “Ik was diep getroffen”, schrijft hij. “Ik was weg van zijn lyrisch pianospel en van het gebruik van tussenruimte die hij door de instrumentatie van zijn groep liet ontstaan. Ik heb Jamal sindsdien altijd een fantastisch pianist gevonden die nooit de erkenning heeft gekregen die hij verdiende.”

Dat laatste is ook een beetje waar. Jamal was bekend maar niet beroemd. Hij speelde vaak op North Sea Jazz maar zijn naam stond nooit bovenaan op het affiche. Daar had hij geen moeite mee. Hij bleef tot zijn 90ste met veel plezier optreden en maakte in 2019 zijn laatste album Ballades.