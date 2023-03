Afgekeken van ‘The Office US’, maar dat maakt ‘Abbott Elementary’ er niet minder fantastisch op

Heel af en toe slaat een Hollander een wijsheid uit zijn botten. Zoals die keer aan een toog in Roermond toen een man verkondigde dat je beter goed pikt dan slecht bedenkt. Intussen heeft zijn raad de States bereikt. Want afgaand op haar mockumentary Abbott Elementary heeft Quinta Brunson de boxset van The Office US zo vaak verslonden dat de koepel van artsen bijna een nieuw soort verslaving detecteerde.

Het grootste verschil met kantoorkomedie The Office is de setting. Abbott Elementary speelt zich af op een lagere school in Philadelphia. Tijdens het schrijven van de reeks gebruikte ze haar moeder als souffleur, die is jarenlang leerkracht geweest in een instituut waarop de soap gebaseerd is. Bij het samenstellen van het personeel wist Brunson echter dondersgoed dat een mockumentary valt of staat met iconische personages, zoals The Office US ze met hopen heeft.

Hier heet de lui(d)e incompetente baas Ava (cfr. Michael Scott), is Gregory de interimmer die tegen zijn wil blijft plakken (cfr. Ryan Howard) en bromt rots in de branding Barbara (cfr. Stanley Hudson) zich een weg door de schooldag wanneer de immer enthousiaste Janine (gespeeld door Brunson zelf) voor vernieuwing oppert. Er wordt bovendien gehint op een intercollegiale romance, zoals in The Office US de relatie tussen Pam en Jim jarenlang in de lucht hing. Je kan dus niet om de gelijkenissen heen, maar dat maakt Abbott Elementary er niet minder fantastisch op.

Nadat Brunson na het eerste seizoen plaats moest ruimen om alle gewonnen awards (waaronder enkele prestigieuze Emmy’s) te kunnen stockeren, loopt momenteel het tweede seizoen op Disney+. Het succes van de eerste reeks was geen toevalstreffer. Conciërge Mr. Johnson blijft fungeren als meme-machine (hij verkleedt zich met Halloween als rapper Lil Uzi Vert), werkelijk elke interventie van directrice Ava is spot-on, de enige witte leraar van de school is de speelbal van zijn collega’s én studenten, maar achter Brunsons heerlijke gevoel voor humor zit inhoud.

Want er wordt dan wel geroddeld over de tettentattoo van een ouder, toch maakt Brunson ook van het tweede seizoen gebruik om gevoeligheden binnen het Amerikaanse scholensysteem (een gebrek aan geld, de verouderde infrastructuur, de minachting tegenover leerkrachten) aan te kaarten. Voor de manier waarop de maatschappijkritiek verpakt is als een fastfoodgerecht kan je alleen maar bewondering hebben.

Wat als de duizenden Vlamingen die de herhalingen van F.C. De Kampioenen als ontbijt, lunch en avondmaal nuttigen Abbott Elementary zouden ontdekken? De wereld zou in één klap mooier zijn.

De eerste twee seizoenen van Abbott Elementary zijn te bekijken op Disney+.