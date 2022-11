Affaires, complotten en genen staan centraal in de podcasts van de week

1. Spaans benauwd

Spanje is in de ban van Corinna and the King, de podcast waarin de Deense zakenvrouw Corinna zu Sayn-Wittgenstein-­Sayn een boekje opendoet over haar affaire met de voormalige koning Juan Carlos, een van de mannen voor wie ze exclusieve jachtpartijen organiseerde.

Hun verhaal begint ergens tussen ­romantisch en neurotisch, met tot tien telefoontjes per dag van ‘meneer Sumer’, maar eindigt grimmig met fraude en volgens Corinna zelfs intimidatie. Haar klacht is ingediend en het is nog onduidelijk of zich daar ooit een rechter over zal uitspreken, maar dat maakt deze kruising van The Crown en een ­telenovelle niet minder opzienbarend.

Corinna and the King, op alle podcastplatformen.

2. Complotten

De nieuwe reeks over samenzweringen van Jordan Klepper (The Daily Show) is meer dan enkel grappig. Diepe gesprekken met deskundigen vormen namelijk de hoofdmoot. Lees: wat zit er in kinderbloed dat complottheoretici denken dat de elite het wil drinken? Goede titel, goede gespreksstof.

Jordan Klepper Fingers the Conspiracy, op alle podcastplatformen.

3. In de genen

In navolging van het VTM-­programma Ons DNA praat journalist Niels De Vos over zijn ervaring met de loterij die onze genen zijn: zijn vrouw draagt het gen voor doofheid en als hij het ook draagt, is er een reële kans dat hun ongeboren kindje niet zal horen. Wetenschapsheld Lieven Scheire duidt hoe en waarom.

Mijn DNA achterna, op alle podcastplatformen.