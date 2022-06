Adrianne Lenker met Big Thief op Best Kept Secret: ‘De pandemie heeft de band en mezelf goed gedaan’

Met het onmogelijk getitelde Dragon New Warm Mountain I Believe in You heeft de Amerikaanse indiegitaarband Big Thief een van de mooiste albums tot nu toe dit jaar gemaakt. Dit weekend staan ze op Best Kept Secret, later deze maand spelen ze in Brussel. ‘Het is wennen, die grote zalen’, zegt zangeres en liedjesschrijver Adrianne Lenker.

“Waar ik het meest aan moet wennen zijn de grote zalen waar we ineens optreden”, zegt Adrianne Lenker (30), de zangeres en gitariste van Big Thief, een van de meest geprezen en succesvolle indiebands van de laatste jaren. “Ik ben gewend dat we alles vanuit onze bestelwagen deden. We reden van de ene bar naar het andere ranzige podium, dat was Big Thief vijf jaar geleden. En nu zit ik hier in de kleedkamer van een behoorlijke zaal en weet ik niet eens waar de andere bandleden zijn.”

Lenker speelt deze avond in The Anthem in Washington D.C. De tournee van Big Thief, die in het voorjaar van 2020 in Europa door corona abrupt ten einde kwam, kan de band eindelijk voortzetten. Er is een nieuw album Dragon New Warm Mountain I Believe in You. “Sorry voor de malle titel,” verontschuldigt Lenker zich, “het is zo’n zin die in me opkwam en me maar niet losliet zonder dat ik weet waarom. Dat zijn voor mij altijd de mooiste regels en die wil ik eren.”

Dit vijfde Big Thief-album, dat met twintig liedjes bijna tachtig minuten duurt, werd universeel bejubeld toen het eerder dit jaar verscheen. Het bestrijkt een breed palet aan kleuren en stijlen. Van folk via indiepop naar country: vele genres worden aangeraakt. Maar altijd is het de even breekbare als intense stem van Lenker die de soms rafelige, dan weer meanderende melodieën een meerwaarde geven. Dit weekend speelt Big Thief op het Nederlandse festival Best Kept Secret, bij Tilburg.

Lenker: “We zijn al even terug geweest in Europa en merkten in Londen dat zalen van tweeduizend man al te klein voor ons zijn. Dat was echt gek, hoor. De pandemie heeft Big Thief blijkbaar goed gedaan.” Om er na een korte pauze aan toe te voegen: “Mijzelf ook”.

Want misschien was de gedwongen pauze met de band wel het beste wat Lenker kon overkomen. “Even niet de jongens om me heen was die zomer van 2020 wat ik nodig had”, zegt ze in de kleedkamer, waar ze ons via Zoom-verbinding te woord staat. “Er waren wat issues die ik moest aanpakken, waar ik tijdens de al vijf jaar permanent draaiende Big Thief-carrousel niet aan toe kwam. Een gebroken huwelijk gevolgd door een liefdesrelatie die ook al strandde, dat zijn een paar gebeurtenissen die maar bleven malen.”

Lastig, zeker als je getrouwd was met de gitarist van de band, Buck Meek. “Zonder Buck had Big Thief nooit bestaan. We leerden elkaar een jaar of acht geleden kennen en bleken ook muzikaal perfect bij elkaar te passen. Of misschien moet ik zeggen: júíst muzikaal. We speelden als straatmuzikant samen in Brooklyn. Zijn gitaarspel paste zo goed bij dat van mij, dat is nog altijd een wonder dat ik niet begrijp. Ook hadden we een voorkeur voor dezelfde liedjes. Ik hou van droefgeestige muziek van songschrijvers als Townes Van Zandt en John Prine. Buck ook, en hij kende daarnaast het werk van alle singer-songwriters van Nashville, leek het.”

Maar er was ook nog dat dikke notitieboek waarin Lenker teksten schreef en tekeningetjes maakte. “De hoes van onze nieuwe plaat heeft zo’n schets van een paar vogeltjes, die teken ik graag, want daar word ik rustig van.”

Het nieuwe album van Big Thief heet ‘Dragon New Warm Mountain I Believe in You’. Beeld RV

Zoals ook schrijven Lenker altijd even rust geeft. “Aanvankelijk waren die teksten niet eens als liedjes bedoeld, dat is gewoon zo gegroeid. ‘Waarom zing je ze niet?’, zei Buck op een bepaald moment. Dat ben ik gaan doen, en hij speelde er dan geweldige gitaarpartijen omheen.”

Non-stop onderweg

Met een bassist, Max Oleartchik en drummer James Krivchenia erbij werd het liefdeskoppel een band die vanaf het debuutalbum Masterpiece (2016) eigenlijk non-stop onderweg was om op te treden en platen op te nemen. Tussendoor bracht Lenker nog een paar soloplaten uit met “liedjes die ik niet zo nodig met de band wilde delen. Leuk altijd al die mannen om me heen, maar ik zoek soms ook even graag het isolement”.

Zo ook voorjaar 2020 toen Big Thief gedwongen werd om hun Europese tour te stoppen. “Ik ben letterlijk in een hutje op de hei gaan zitten, ergens in Massachusetts om in mijn eentje een plaat te maken, Songs and Instrumentals. Je kunt de vogels horen fluiten.”

Die paar maanden alleen hebben haar veel geleerd, zegt ze. “Ik moest echt even de tijd nemen om met alles wat me sinds mijn kinderjaren overkomen is te dealen. Dat had ik nooit eerder gedaan. Ik had een merkwaardige jeugd, verhuisde vaak, verbleef een tijdje met mijn ouders in een soort sekte, maar kreeg nooit de kans ergens te aarden. Die onrust laat me nooit meer los. Zo leuk als ik het vond in de bossen een soloplaat te maken, zo graag ging ik vervolgens weer in Big Thief aan de gang.”

Maar er zat nog een verblijf van een paar dagen in een New Yorks ziekenhuis tussen. “Ik had alles toch te snel gedaan. Goed, ik heb op mijn plaat wat relatieleed van me afgezongen. Maar fysiek was ik in mei 2020 echt op. Vier dagen ziekenhuis hielpen me goed. En toch ook het weerzien met de boys.”

Het nieuwe Big Thief-album zou in vier sessies op vier plekken in de Verenigde Staten worden opgenomen. “Dat hadden we voordat Covid-19 ons uit Europa verdreef zo afgesproken. Vier verschillende omgevingen, New York, Californië, Colorado en Arizona die zouden tot diversiteit in muzikale kleuren leiden. Dat was het idee van Max, onze bassist, die alles ook zou produceren. Ik denk dat die opzet geslaagd is. Als je het album goed beluistert, hoor je verschillende sferen. Liedjes uit Tucson, Arizona hebben een typische countryvibe, die uit New York klinken als kale folk en in Topanga zijn we met producer Shawn Everett lekker losgegaan met soundscapes en meer complexe arrangementen.”

Het meest trots is Lenker op de variaties in thematiek van de liedjes. “Ik hou ontzettend van humor in liedjes, maar zoals John Prine dat deed, lukte me dat nooit. Toch denk ik dat ‘Spud Infinity’ nu wel eindelijk een geestig Big Thief-liedje is. Kijk alleen eens naar hoe ik potato kinish laat rijmen op finish. Daartegenover staat een best ernstig nummer als ‘Simulation Swarm’, waarin ik diverse van mijn interne strubbelingen probeer te verklanken.

Hond als afleiding

En toch klinkt het album als een eenheid, wat volgens Lenker één belangrijke oorzaak heeft: “Mijn hond Oso”.

Lenker wilde al heel lang weer een eigen hondje, zoals ze die thuis hadden. “Ik had er bijna een op internet besteld waar ik verliefd op was maar dat mocht niet van Buck. Je bent gek, vond hij. Ik had geen dak boven mijn hoofd, reed het liefst rond in een soort van trailer en dan wilde ik wel een hond nemen?

“Maar toen ik met een paar weken later met die trailer in New Mexico strandde, kwam ik bij een kennel met tientallen honden. Ik mocht er eentje uitkiezen, dat werd Oso. Die nam ik mee in de trailer en is altijd bij me gebleven. Zo’n hond is ook de ideale afleiding voor iedereen. Dan kom je ergens niet uit, zit je met elkaar te kibbelen over een gitaarpartij of een tekstregel en dan loopt Oso voorbij. Even aaien, spelen en hup alles is opgelost.”

Beeld Michael Buishas

Adrianne Lenker heeft mede dankzij Oso, zo zegt ze, eindelijk alles een beetje op een rijtje. “Als ik terugdenk aan de pandemie dan zie ik mezelf worstelen met van alles. Zoals iedereen eigenlijk. Maar dat gedwongen isolement, het confronteren van mezelf met allerlei issues die ik niet eerder durfde te aanschouwen heeft volgens mij tot mooie dingen geleid. We zijn als Big Thief echt een hecht vriendenclubje, ik hou ontzettend van de jongens. En volgens mij hebben we met ons nieuwe album echt iets bijzonders gemaakt. Twintig liedjes die beginnen met twijfel in ‘Changes’. In het laatste liedje ‘Blue Lightning’ zing ik een regel die ik een paar jaar geleden niet zou hebben durven zingen: I wanna be the shoelace that you tie. Zo gelukkig en vol liefde ben ik blijkbaar dat ik in Big Thief de schoenveter wil zijn die door de jongens gestrikt wordt.”

Big Thief speelt zaterdag 11 juni op Best Kept Secret en op 28 juni in het Koninklijk Circus, Brussel.