Admiral Freebee: ‘Telkens ik Luc De Vos tegenkwam, dacht ik altijd weer: ‘Wat goed dat iemand als jij bestaat’’

‘Times like these when the temperatures freeze’: met die woorden, uit ‘Rags ’n’ Run’ natuurlijk, opende Admiral Freebee in 2003 zijn langspeeldebuut. Twintig jaar later treffen we Tom Van Laere bij hoger dan hoge temperaturen midden in een drukker dan druk festivalseizoen waarin hij – na de gitaar voor het keyboard te hebben ingeruild op The Gardener – weer voluit de kaart van de rock trekt. ‘Weet je wanneer ik nostalgisch word? Als ik naar ‘Hurricane’ van Bob Dylan luister. Mijn eigen muziek heeft dat effect niet op me.’

Het is warm in Antwerpen en té warm in zijn appartement. Tom Van Laere heeft ons uitgenodigd in de galerie van zijn broer, de imposante Tim Van Laere Gallery in de wijk Nieuw Zuid. Het is een onalledaagse setting voor een rockinterview. We zitten aan een lange tafel in een vergaderruimte op de eerste verdieping, aan de muur hangt een reusachtig werk van de Duitse kunstenaar Jonathan Meese. Voor ik hem kan vragen of de kunst in dit pand hem al tot songs geïnspireerd heeft, beantwoordt de zanger die vraag al.

Tom Van Laere: “Ik heb een nieuw nummer geschreven, ‘Man Nipple Nation’ – jawel, over manipulation –, dat geïnspireerd is door hoe Jonathan Meese met woorden werkt. Hij is er de hele tijd mee bezig, en hij maakt van alles een isme. Als ik met hem aan het babbelen ben, zegt hij: ‘O, weer een Tom-isme!’ Heel grappig.

“Als Jonathan je een hand geeft, pompt hij in je handpalm en herhaalt hij: ‘Pumping reality away, pumping reality away...’ Dat wérkt, de realiteit wordt er werkelijk door weggepompt. Pumping reality away: ik vind het ook een goeie mantra. Ik probeer zo weinig mogelijk mee te gaan in de meningenstroom van vandaag. Rock brengt mij alles wat ik nodig heb.”

En jij bracht ons begin juni de akoestische ep Avant Gardener Sessions. Heb je geen problemen gehad met Courtney Barnett? De Australische singer-songwriter bracht in 2015 al een song uit met de naam ‘Avant Gardener’.

“Dat heb ik pas achteraf gehoord. Maar ik had die term wel al eens ergens anders gezien – Barnett heeft hem dus niet bedacht.

“Het idee voor de ep is ontstaan tijdens mijn theatertour met The Gardener uit 2021: dat is mijn ‘keyboardplaat’ geworden omdat ik door een tennisarm alle muziek moest schrijven met een drumcomputer en een keyboard. Live speelde ik akoestische versies van die nummers, en die vielen blijkbaar in de smaak. Admiral Freebee is nooit alléén rock geweest – op ‘Rags ’n’ Run’ kon je al een drumcomputer en een keyboard horen – maar ik heb nu eenmaal fans die het niet zo voor keyboards hebben. ‘Het zijn toch goeie nummers, hoor’, zeiden ze in de theaters aan de merchandisestand. ‘Maar kunnen we de akoestische versies nergens beluisteren?’ (lacht) En voilà, je kunt ze nu overal streamen.”

Begin mei bracht je alweer nieuw werk uit: de uptempo single ‘Happiness for Beginners’, de ideale voorbode van de festivals.

“Vorig jaar ben ik naar Iggy Pop gaan kijken op Jazz Middelheim en ik was behoorlijk onder de indruk. Eén van zijn eerste bindteksten was: ‘I feel a lot fucking better now.’ Dat vat perfect samen wat optreden voor mij betekent: je kunt er alle onheil in het dagelijkse leven mee bezweren. Malcolm Burn (de producer van de Admiral Freebee-plaat ‘Wild Dreams of New Beginnings’ uit 2006, red.) noemt Iggy the world’s smartest dumb guy – de slimste dommerik ter wereld zijn: die ingesteldheid trekt me aan. Iggy is altijd een held van me geweest. Een wegwijzer.

“Dat ene optreden heeft me zozeer geïnspireerd dat ik erna vijftien, zestien uptempo nummers geschreven heb, waaronder ‘Happiness for Beginners’. Mijn volgende plaat – release: zeker niet in 2023 – wordt weer een rockplaat, dus. Ik geef toe: ik vind het zelf ook leuk om daar weer naar terug te keren.”

Zul je dat ook tijdens je festivaloptredens doen?

“Ja. Mijn huidige muzikanten – Senne Guns op keyboard, Tim Coenen op gitaar, Laurens Billiet op drums en iedereen af en toe op bas – zeggen van zichzelf dat ze geen rockers zijn. Maar dan leert Senne Deep Purple kennen en zegt hij: ‘Ah, maar dat is eigenlijk klassiek met distortion.’ De rock herontdekken met muzikanten die zichzelf niet als rockers beschouwen, dat vind ik plezierig. En op de data dat Senne niet beschikbaar is, doet Nina Kortekaas mee: zij is klassiek opgeleid, wat het extra interessant maakt.”

(NIET) EMOTIONEEL

Je titelloze debuutplaat is dit jaar twintig jaar oud. Doet dat je iets? En zullen we daar deze zomer iets van merken?

“We spelen ‘Get Out of Town’ weer, de opener van die plaat, maar dat doen we omdat die song stevig rockt – niet uit nostalgie.”

Je denkt er nooit bij terug aan je beginperiode, de sfeer, de muziek, de wereld en de Tom Van Laere van toen?

“Nee.

”Weet je wanneer ik nostalgisch word? Als ik naar ‘Hurricane’ van Bob Dylan luister. Dat doet me telkens weer denken aan de eerste keer dat ik met mijn auto de snelweg opreed – dat gevoel van vrijheid als je 19 bent. Mijn eigen muziek heeft dat effect niet op me. Ik merk wel dat ik een andere muzikant ben geworden sinds 2003: ik zing beter, mijn Engels is beter geworden. En zeven, acht platen, dat is natuurlijk een heel traject. Maar eigenlijk lijkt 2003 niet zo lang geleden.

“Dylan heeft ooit gezegd: ‘Je mag je nummers niet op een emotionele manier spelen. Je moet de woorden en de muziek gewoon zo goed mogelijk brengen – de gevoelens die erbij horen zijn voor het publiek.’ In het begin dacht ik nog: ik moet écht kwaad zijn op het podium. Of écht verdrietig. Maar dat klopt dus niet. Vergelijk het met tennissen: hoe beter je wordt, hoe meer je je lichaam laat spelen, omdat je de techniek intussen al hebt geabsorbeerd. Dat heb ik met muziek ook.”

‘In een bar of in gezelschap zal ik nooit de gangmaker zijn, maar wél op een podium. Dan ben ik de chairman of the bored, zoals Iggy Pop zingt in ‘I’m Bored’.’ (Foto: op Live is Live in juni.) Beeld Koen Bauters

Tennis was je eerste passie als jongeling. In maart heb je zowaar met Venus Williams gespeeld toen ze hier de expo van de Belgische kunstenares Inès van den Kieboom kwam bezoeken.

“Ze is echt héél goed, natuurlijk. We hebben twee uur gespeeld met z’n drieën – mijn broer was er ook bij. Tim kent haar intussen goed via de galerie. ‘Hm, meestal zijn mijn sparringpartners toch zenuwachtiger’, zei ze tegen me (lacht). Tja, door al dat optreden word ik niet meer zo snel nerveus.

“Venus is een grote Tool-fan. Van hiphop houdt ze niet zo; ze vindt dat veel hiphoppers ‘evil lyrics’ hebben. Tool: dat klopt ook met hoe ze tennist – agressief en tegelijk erg technisch.”

Past de muziek van Admiral Freebee bij jouw manier van tennissen?

“Nee. Ik tennis meer zoals AC/DC klinkt: aanvallend. Voor een match zet ik vaak hun song ‘Play Ball’ op, die groovet gewoon.”

In 2025 word je 50: kan dát je niet aanzetten om terug te blikken?

“Je blíjft het maar proberen (lacht).

“Ik heb het allemaal ontweken, hè. Relaties, kinderen: het tweede bewust, het eerste niet. Natuurlijk verlang ik naar liefde en een relatie. Wie niet? Liefde blijft de mooiste bron van dromen, en dus ook van songs. Maar de muziek is bij mij altijd op de eerste plaats gekomen. Op een dag als vandaag – de zon schijnt, er hangt zo’n bijzonder gevoel in de stad – denk ik de hele tijd: wauw, ik ga een keigoed nummer schrijven!”

Lees ook Tom Van Laere (Admiral Freebee): ‘Ik vind het van een doorgeslagen maakbaarheid dat iedereen alles zou kunnen overwinnen’

WAT ZOU LUC DOEN?

Een van de zes tracks op Avant Gardener Sessions, ‘Never Far from My Heart’, heb je vorig jaar geschreven over Luc De Vos voor het Radio 1-project Belpop Helden.

“Ze hadden me heel laat gevraagd: ik had nog geen twee weken om die song te schrijven en op te nemen. Maar ik wist meteen dat hij over Luc De Vos zou gaan. Ik vond het ook grappig om er een verwijzing in te steken naar ‘Most of the Time’, een van mijn favorieten van Dylan: ‘I must admit that most of the time you may not be on my mind / But you’re never far from my heart’ zing ik. Ik zag Luc niet zo vaak, maar ik kwam hem weleens tegen. En dan dacht ik altijd weer: wat goed dat iemand als hij bestaat – never far from my heart.

“Wat zou Dylan doen? Die vraag valt weleens bij muzikanten die hun weg zoeken in de studio. Op dezelfde manier zou je je kunnen afvragen, bijvoorbeeld wanneer iedereen veel te strategisch aan het denken is: wat zou Luc De Vos doen? Hoewel, misschien niet meteen in de studio en eerder tijdens een saaie vergadering (lacht).”

Admiral Freebee is altijd erg Amerikaans geïnspireerd geweest. Was Gorki niettemin een wegwijzer, à la Iggy?

“Ja. Ik was een puber toen Gorki doorbrak. Het was de perfecte groep voor iemand als ik, met een totaal nieuw geluid, alternatieve rock in het Nederlands. Ik las graag Gerard Reve, en dan was er met Luc opeens iemand die zong zoals Reve schreef. Eigenlijk was ik een folkie, maar in mijn eerste groepje, Dreamland Baby, leerden de andere leden me Hüsker Dü en Dinosaur Jr. kennen: Gorki was de enige Nederlandstalige band die in dat universum paste.”

Joachim Liebens van The Haunted Youth zei me dat hij niks had met Belgische rockmuziek, maar een uitzondering maakte voor Gorki: ‘Luc De Vos was breekbaar en oprecht – het was de oprechtheid van een kind, de urgentie ook van een kind.’

“Ik ben fan van The Haunted Youth. Wat ik vooral goed vind aan die groep is dat ze muziek maken voor wanneer de examens gedaan zijn – dat gevoel. Dat is exact wat ik met Admiral Freebee wil. ‘Get Out of Town’, bijvoorbeeld, is destijds ontstaan doordat ik veel in jeugdhuizen speelde en iets wilde verwoorden wat iedereen daar voelde. Ik dacht: iedereen wil hier eigenlijk wég – van zijn ouders, van het dorp... Als ik dan in die jeugdhuizen ‘Rule number 5: get out of town!’ scandeerde, was iedereen mee. Dan wordt het verdrietige een feest. Hetzelfde zie ik nu dus bij The Haunted Youth, en zag ik vroeger bij Gorki. Als iemand met heel veel energie duidelijk maakt: ‘Ik verveel mij en ik wil hier weg!’ – dan vind ik muziek op haar best. Hoeveel platen ik ook nog zal maken, dat zal altijd het thema zijn. In een bar of in gezelschap zal ik nooit de gangmaker zijn, maar wél op een podium. Dan ben ik de chairman of the bored, zoals Iggy Pop zingt in ‘I’m Bored’: niet the board – het bestuur – maar de verveelden. Net zoals ik graag lees over liften, zoals in On the Road van Jack Kerouac, maar nooit zelf zal liften.”

Je bent zelfs jarenlang niet op vakantie geweest.

“Inderdaad. Ondertussen ben ik wel erg op Barcelona gesteld, en ik ga ook graag naar Nice. In Nice heb je nog veel buskers. Ik ga er soms een beetje jammen op straat: ’t is de ideale plek om songs uit te testen. Als beginnende muzikant deed ik dat al alleen en met Dreamland Baby. Op straat heb ik ook luid leren zingen: als je dat niet doet, word je niet opgemerkt.”

Dat herinnert me aan wat Tom Barman me eens zei over Antwerpen: ‘Al die optredens op straat, zoals in de begindagen van dEUS, en de hele sfeer eromheen: het is wég. Stad is finaal bourgeois geworden.’

“Iederéén speelde vroeger op straat. Zie ik kasseikopkes, dan denk ik nog altijd aan dEUS. Aan Cartoons, waar ze hun eerste concerten gaven. Of aan De Muziekdoos: eind jaren 90 speelden we daar eens met Admiral Freebee – we waren nog volop aan het zoeken – en ineens kwam Tom Barman er binnen en probeerde ‘Sister Dew’ uit. (Zingt) Oh my sweet Sister Dew... Zoiets meemaken is fantastisch.

“Maar dat is allemaal weg, inderdaad. Je kunt dan wel zeggen: de jonge muzikanten van nu zijn vaak technisch beter en kunnen sneller op festivals spelen dan wij vroeger. Maar wij konden nog echt aan growing up in public doen, en dat is hun niet gegund: ze moeten er meteen stáán.”

‘Ik ben al benaderd om mee te doen aan ‘Liefde voor muziek’, ja. Ik zou het heel leuk vinden om gecoverd te worden, maar ik weet niet goed hoe ik anderen moet coveren. Ik kijk ook nooit naar tv.’ Beeld Koen Bauters

DIE OCHTEND IN DE HEL

VTM heeft jou ongetwijfeld al gevraagd om mee te doen aan het populaire Liefde voor muziek. Wat houdt je tegen?

“Ik ben al benaderd, ja. Ik zou het heel leuk vinden om gecoverd te worden, maar ik weet niet goed hoe ik anderen moet coveren. Ik kijk ook nooit naar tv. Ik kijk op YouTube naar filmpjes over muziek en tennis: Tom Waits in de studio, gitaarlessen, analyses van tennismatches… Ik hou van zulke nerdy dingen.

“Een programma als Liefde voor muziek illustreert wel treffend hoe volstrekt normaal het geworden is om naar álles te luisteren. Tegenwoordig vindt iedereen Beyoncé cool, terwijl in mijn schooltijd de rockers zeker niet naar Madonna luisterden. Of misschien deden ze het wel, maar gaven ze het niet toe.”

Was je eigenlijk een goeie student?

“Nee, een heel slechte. Ik heb mijn humaniora nooit afgemaakt. Ik ging naar een katholieke school, waar pastoors nog de plak voerden: ‘Als je dit of dat doet, ga je naar de hel.’ Ik dacht alleen maar: ik zít al in de hel! Dat stilzitten alleen al: vreselijk. Maar misschien is daar wel de voedingsbodem gelegd om later te zingen over die drang om los te breken.

“Ik heb twee jaar over het vijfde middelbaar gedaan en drie jaar over het zesde.”

Je hebt, met andere woorden, veel examens gehad.

“‘De examens zijn gedaan’: ik weet inderdaad perfect met welk gevoel die vaststelling gepaard gaat (lacht).

“Ik ben redelijk laat met gitaarspelen begonnen, rond m’n 15de, 16de. Ik had blessures opgelopen door tennis te spelen en wilde ergens anders mee bezig zijn. En zo werd de gitaar een obsessie – ik speelde elke dag, van ’s ochtends tot ’s avonds – ook omdat ik al zoveel tijd verloren had.”

Je schrijft tegenwoordig ook kortverhalen. Ben je van plan die ooit te publiceren?

“Misschien. Ik heb daar al met iemand over onderhandeld, maar die gesprekken heb ik stilgelegd.

“De schrijver Rodaan Al Galidi is een goeie vriend van me. ‘Je moet kortverhalen schrijven’, droeg hij me eens op. ‘Dat zal goed zijn voor je songteksten.’ En dat is ook gebleken. Een kortverhaal is als een popsong: je moet snel tot de orde komen en het afmaken. Ik heb er nu een stuk of zestig liggen. Het hoofdpersonage is altijd Nizno – ‘onzin’ omgekeerd geschreven. En alle andere personages hebben namen die je bij Dostojevski kunt tegenkomen: Slobodan of Illiana. Het zijn simpele verhalen, bijvoorbeeld over Nizno die een mango gaat kopen. Hem tussen een hoop Slobodans laten lopen, daar amuseer ik me mee.

“Voor ik ze publiceer, wil ik eerst een betere schrijver worden. Ik laat ze nog wat liggen, en kijk er af en toe met een fris hoofd naar. Ik geniet ervan ze te herwerken – in muziek zou ik nooit zoveel tijd steken.”

Ik moet nu opnieuw denken aan je zomersingle: ‘Happiness for Beginners’ laat zich beluisteren als een romantisch liedje met een kwinkslag, maar de titel had ook die van een zelfhulpboek kunnen zijn.

“Als je tegenwoordig naar een boekenwinkel gaat, vind je meer boeken over geluk dan romans, hè. Ik vind dat grappig: alsof je dat kunt leren, gelukkig zijn. Alsof onze gemoedstoestand niet sowieso de hele tijd verandert. Nu eens heb je een goed humeur, dan weer een slecht – zo is het toch?

“Nee, als het over geluk gaat, ken ik geen enkele gevorderde. We zijn allemaal beginners.”

Een mooie gedachte om mee te eindigen. Bedankt voor het gesprek.

De ep ‘Avant Gardener Sessions’ is uit op de streamingdiensten.

Admiral Freebee speelt op 4 augustus op Campo Solar in Brugge en op 13 augustus op Melkrock in Tielt.

