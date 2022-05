Adil en Bilall stellen ‘Rebel’ voor in Cannes: ‘Deze film zal wel reacties opwekken’

Na hun bestorming van Hollywood willen Adil El Arbi en Bilall Fallah aan de wereld tonen dat ze ook intiemere films in zich hebben. Rebel, een muzikaal drama over Syriëstrijders, ging donderdagavond in première in Cannes.

Na hun Hollywood-kaskraker Bad Boys for Life gooien Adil El Arbi en Bilall Fallah het over een andere boeg. Rebel, dat donderdagnacht zijn wereldpremière beleefde in de Midnight Screenings-sectie van het filmfestival van Cannes, leunt weer dichter aan bij Black dan bij Patser. Maar het is vooral een film zoals het energiekste regisseursduo van België er nog nooit eerder een gemaakt heeft.

Rebel gaat over identiteit, zingeving en radicalisering. Aboubakr Bensaihi (Black) speelt Kamal, een jonge kerel uit Molenbeek die in zijn stoere rapclips rijmt over het leven van de straat, op luide motoren door de stad scheurt en zijn neus niet ophaalt voor een drugsdeal. Maar wanneer hij zich voor de zoveelste keer in nesten werkt, vindt zijn moeder Leila (Lubna Azabal) het welletjes geweest: ze stuurt Kamal het huis uit om haar jongste zoon Nassim (gespeeld door El Arbi’s kleine broer Amir) te beschermen tegen zijn slechte invloed.

Kamal, die al langer hoofdschuddend het tv-nieuws over de gruweldaden van Bashar al-Assad aanziet – de film speelt zich af in 2013 en 2014 – besluit dat hij zich in Syrië nuttiger kan maken dan in België: hij vertrekt om de lijdende bevolking te gaan helpen, maar wordt tegen zijn zin ingelijfd door ISIS. Ondertussen raakt Nassim, die zich aan zijn grote broer spiegelt, in Molenbeek steeds meer geradicaliseerd. Zijn moeder moet tot het uiterste gaan om te redden wat er nog rest van haar gezin.

Musical

Rebel is een ernstig drama, al zouden Adil en Bilall zichzelf niet zijn als ze daar toch niet een beetje spektakel in smokkelden. Dat doen ze in de vorm van brutale oorlogsscènes, maar opvallender: met heuse muzikale intermezzo’s. Syriëstrijders, de musical! De choreografieën van Sidi Larbi Cherkaoui maken indruk, en worden vinnig gefilmd als videoclips in de film.

Het is in die sequenties dat de tomeloze ambitie van de regisseurs het beste resultaat oplevert. Het scenario had dan weer baat gehad bij een iets minder grootschalige aanpak: Rebel heeft veel te vertellen, misschien te veel voor één film. Had de focus beter op één van de drie hoofdpersonages gelegen? Of had het hele verhaal meer nuance kunnen hebben in de vorm van een miniserie? Hoe dan ook is Rebel een film met lef, waarmee Adil en Bilall ons ook voor het eerst echt wisten te ontroeren.

Beeld Getty Images

Precies wat de makers voor oog hadden. “We staan vandaag vooral bekend als Hollywood-regisseurs, maar deze keer wilden we een heel persoonlijke film maken”, vertelt Bilall Fallah ons de dag voor de première. “Een kant van onszelf tonen die mensen nog niet gezien hebben. Dat we die film dan in Cannes mogen tonen, is de kers op de taart.”

Zelfs Hollywood moest even wijken voor Rebel. “We zitten al met dit verhaal in ons hoofd sinds de opnames van Black, in 2014”, zegt El Arbi. “Nu moest het eindelijk uit ons systeem. Na Bad Boys kregen we veel grote Amerikaanse projecten aangeboden, maar op een bepaald moment hebben we tegen onze agents en managers moeten zeggen: ‘Nu even niet.’ We wilden liever Rebel maken dan bijvoorbeeld Uncharted. Dan vroegen ze ons toch wel even of we heel zeker waren. (lacht) Maar ze snapten dat deze film ons hart is.”

Wat maakt Rebel zo persoonlijk? “Dit is heel dicht bij ons gebeurd”, verklaart Fallah. “Ik kom uit Vilvoorde, vanwaaruit sinds 2012 heel veel jongeren naar Syrië zijn vertrokken. Ik heb het zien gebeuren bij mensen die ik ken en die ik heel graag had. We voelden dat we dat verhaal absoluut moesten vertellen, het is de oorlog van onze generatie. Deze film is een tijdsdocument.”

Glad ijs

El Arbi en Fallah beseffen dat ze zich op glad ijs begeven door een film te maken over een ‘goede’ Syriëstrijder, die vertrekt met goede intenties maar tegen zijn zin gruweldaden moet begaan. “Deze film zal wel reacties opwekken”, voorspelt El Arbi, “want op twee uur tijd kun je gewoon niet het totale plaatje tonen. Dit is maar één van de zovele verhalen van mensen die vertrokken zijn. Sommigen waren natuurlijk wel al vanaf het begin geradicaliseerd, of wilden gewoon naar daar om mensen te gaan doodschieten. Maar er is ook een aanzienlijk percentage van mensen die iets goeds wilden doen, omdat ze het gevoel hadden dat niemand anders iets deed. Vooral in het begin, voordat ISIS opdook, was dat nog zo.”

“De film is ook een aanklacht tegen ISIS”, gaat El Arbi verder. “Dat is een van de redenen waarom muziek en poëzie zo aanwezig zijn in de film: ISIS was tegen muziek, en dus leek het ons passend om van deze film een musical te maken. Bovendien is de Arabische moslimcultuur gewoon heel muzikaal, dat wordt soms vergeten. En muziek is ook een ideale manier om de emoties en gedachten van de personages te kunnen brengen in de film.”

Na een paar dagen onder de Franse zon zullen El Arbi en Fallah opnieuw hun donkere montagecel in Londen opzoeken: “Overdag werken we aan de montage van Batgirl, en ’s nachts werken we Ms. Marvel af”, lacht Fallah. Het duo hoopt nog vele Hollywood-opdrachten binnen te halen, maar benadrukt dat er ook nog films als Rebel zullen volgen. “Om gezond te blijven, is het belangrijk om in verschillende werelden verschillende films te kunnen maken. In Hollywood leren we technisch veel bij, maar in België kunnen we veel meer risico’s nemen. Dat houdt ons creatief.”

‘Rebel’ komt op 5 oktober in de bioscoop.