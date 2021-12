Adil El Arbi getrouwd met VRT-journalist: ‘De liefde van mijn leven’

De Antwerpse filmregisseur Adil El Arbi trouwde zaterdagochtend met Loubna Khalkhali, een journalist bij VRT. “Ik ben zojuist getrouwd met de liefde van mijn leven”, schrijft El Arbi op Instagram.

De twee kwamen naar de ceremonie in stijl: hij in een zwarte Range Rover, zij in een witte Mini. Het koppel kreeg ook bezoek van Bart De Wever, de burgemeester van Antwerpen. Hij was gastspreker op de plechtigheid. Het feest vond plaats in het districtshuis van Hoboken.

Loubna Khalkhali is journalist bij VRT en werkt op de buitenlandredactie bij Rudi Vranckx. Ze plaatste enkele foto’s van haar vrijgezellenfeest op Instagram. “Het is gebeurd, ik heb ja gezegd. Om alle liefde te vieren, verrasten mijn beste vrienden me op de meest geweldige manier ooit. Ik ben ieder van jullie zo dankbaar. Ik zie jullie graag”, laat Khalkhali weten.

Eerder dit jaar werd duidelijk dat het Hollywood-avontuur van Adil El Arbi en Bilall Fallah nog lang niet is afgelopen. Na het succes van Bad Boys for Life gaan de regisseurs van Black en Patser een superheldenfilm maken. Batgirl wordt de nieuwste titel in de stal van DC Comics, bekend van Batman en Superman.