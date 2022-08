Adil El Arbi en Bilall Fallah na beslissing om ‘Batgirl’ te schrappen: ‘Triest en geschokt’

Batgirl was al gefilmd en gemonteerd, maar zal uiteindelijk niet in de bioscopen of op streamingdiensten te zien zijn. Producent Warner Bros. besliste de film in de diepvries te steken. “De beslissing om Batgirl niet uit te brengen, reflecteert de strategische shift van onze organisatie met betrekking tot het DC Universe en HBO Max”, klonk het in een verklaring.

“We kunnen het nog steeds niet geloven”, klinkt het in een reactie van regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah. “Voor ons als regisseurs is het cruciaal dat ons werk getoond kan worden aan het publiek. En hoewel de film nog lang niet klaar was, willen we dat fans wereldwijd de kans zouden krijgen om de film te zien en te omarmen. Hopelijk kan dat ooit insha’Allah.”

De twee regisseurs bedanken de cast en crew, die “fantastisch werk” geleverd hebben. “We zijn eeuwig dankbaar om deel te kunnen uitmaken van dat team.”

El Arbi en Fallah zeggen dat ze als kleine kinderen al grote fan waren van Batman. “Het was in elk geval een voorrecht om deel uit te maken van de DCEU (DC Extended Universe, red.), ook al was het maar voor een korte tijd”, besluiten ze.

