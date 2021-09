Adieu zomer: 8 niet te missen series voor deze herfst

Wie uit angst voor een overdosis Gert Verhulst de Vlaamse televisiezenders mijdt, vindt zijn gading bij de verschillende streamingkanalen. Van tienerhorror tot een familiale machtsstrijd: deze acht series kunt u binnenkort verslinden.

1. Sex Education (Seizoen 3)

Waarover gaat het? Otis Milburn, de knullige en onervaren zoon van twee sekstherapeuten, zet samen met zijn medestudente Maeve een handel op in seks- en relatieadvies. Otis wordt zo de seksgoeroe van Moordale, een fictief Brits gehucht dat een bonte verzameling héérlijke figuren huisvest.

Waarom kijken? Van de vele tienerreeksen-die-ook-in-de-smaak-vallen-bij-twintigplussers werkt Sex Education het hardst op de lachspieren. Deze Netflix Original is humoristisch, intelligent en – ba-dum-tss! – diepgaand, met thema’s als slutshaming, vaginisme en erectiestoornissen.

Vanaf 17 september op Netflix

2. Scenes From a Marriage

Waarover gaat het? Het nieuwste paradepaardje van HBO is een hedendaagse adaptatie van de Zweedse klassieker van Ingmar Bergman. De thema’s uit Bergmans miniserie uit 1973 – liefde, haat, verlangen, monogamie en het huwelijk – werden gerecycleerd, al krijgt uw innerlijke voyeur ditmaal inkijk in het leven van een Amerikaans koppel.

Waarom kijken? Met Hagai Levi werd de reeks geregisseerd door iemand die er eerder al in slaagde om een geweldige serie (voor de geïnteresseerden: The Affair) te bouwen rond een liefdesrelatie in verval. Een adelbrief is doorgaans geen garantie op succes, maar wij hebben er vertrouwen in.

Vanaf 12 september op Streamz

3. The Morning Show (Seizoen 2)

Waarover gaat het? The Morning Show speelt zich af achter de schermen van een Amerikaanse ochtendnieuwsshow waar het personage van Steve Carell graag met de spierballen rolt, daar misbruik van maakt en zo een #MeToo-storm ontketent. The Morning Show situeert zich tussen The Newsroom en The Loudest Voice.

Waarom kijken? Bij aankoop van een Apple-product krijgt u er drie maanden Apple TV+ gratis bij. Mocht u dat overkomen, is The Morning Show met zijn sterrencast (Jennifer Aniston! Reese Witherspoon!) wellicht het eerste programma op het streamingplatform dat uw aandacht zal trekken. Doe er uw voordeel mee.

Vanaf 17 september op Apple TV+

4. Dear White People (Seizoen 4)

Waarover gaat het? Dear White People belicht de spanningen tussen witte en zwarte studentengemeenschappen op een prestigieuze Amerikaanse universiteit, wat uitmondt in een satirische dramaserie die is volgestouwd met popculturele verwijzingen en uiterst intelligente dialogen.

Waarom kijken? Het vierde seizoen wordt verondersteld het laatste te zijn en werd bovendien aangekondigd als “a nineties musical, but black”. Hoewel met een musical schermen doorgaans een vogelverschrikkereffect heeft, vertrouwen wij bedenker Justin Simien blindelings.

Vanaf 22 september op Netflix

5. Succession (Seizoen 3)

Waarover gaat het? Nadat een mediamagnaat een beroerte krijgt, lonkt diens pensioen, waarop een familiale machtsstrijd losbarst om de controle van zijn imperium. Succession bestudeert hoe een gebrek aan liefde en affectie een honger naar controle en macht compenseert.

Waarom kijken? Tijdens de laatste Emmy Awards kreeg de reeks een onderscheiding voor beste dramaserie ten koste van kleppers als The Handmaid’s Tale en Better Call Saul. Daar valt iets voor te zeggen: zelden werd een rijkeluisfamilie bruter en beter geportretteerd dan hier. Succession is even onuitstaanbaar als onweerstaanbaar.

Vanaf oktober op Streamz

6. I Know What You Did Last Summer

Waarover gaat het? Een groep tieners draagt een geheim mee en wordt tegelijkertijd gestalkt door een moordenaar. De premisse is mager, maar I Know What You Did Last Summer is gebaseerd op Lois Duncans gelijknamige roman uit 1973 die daarnaast de basis vormde voor de iconische horrorfilm uit 1997.

Waarom kijken? Binnen het tienerhorrorgenre is de originele I Know What You Did Last Summer een monument en als maker van een reboot wil je het origineel op z’n minst eer aandoen. Los daarvan wordt het tijd dat Amazon eens een noemenswaardige Original uitbrengt. Dat zou deze kunnen zijn.

Vanaf 15 oktober op Amazon Prime Video

Madison Iseman zal de hoofdrol vertolken in 'I Know What You Did Last Summer'. Beeld Photo News

7. Colin in Black and White

Waarover gaat het? In 2016 knielde American footballspeler Colin Kaepernick tijdens het volkslied als protest tegen racisme en politiegeweld. Hoewel dat gebaar hem zijn NFL-carrière kostte, schreef hij die dag geschiedenis. Deze miniserie belicht zijn parcours van tiener tot activist.

Waarom kijken? Sinds Colin Kaepernick werd afgestraft voor zijn daden en niet meer aan de bak komt als topsporter, staat hij aan de zijlijn. Kaepernick geeft geen interviews, maar gaf met Ava DuVernay (When They See Us) een uiterst bekwame regisseuse de sleutel tot zijn gedachtemolen.

Vanaf 29 oktober op Netflix

8. The Shrink Next Door

Waarover gaat het? Nadat psychiater Dr. Ike Herschkopf zich dankzij een combinatie van macht en manipulatie een weg lult in het leven van patiënt Marty Markowitz, trekt die eerste bij de laatste in en wordt Dr. Herschkopf zelfs de baas van Markowitz’ familiebedrijf. Veel beter wordt een korte inhoud niet.

Waarom kijken? Met The Shrink Next Door bezit Apple de filmrechten van een hallucinant waargebeurd verhaal dat eerder een enorme hit was in podcastland. Aan Paul Rudd (de psychiater) en Will Ferrell (de patiënt) het genoegen om deze zwarte komedie naar het scherm te brengen.

Vanaf 12 november op Apple TV+