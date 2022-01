Adieu Meat Loaf: de loodgieter die larger than life werd

Larger than life. Die woorden waren jarenlang van toepassing op de Amerikaanse zanger Meat Loaf. Zijn overgewicht legde hij in de schaal bij het bedenken van zijn artiestennaam, maar net zo goed bij zijn grootse, melodramatische songs.

Donderdagavond overleed Meat Loaf op 74-jarige leeftijd, met zijn vrouw Deborah Gillespie aan zijn zijde, zo vertelt zijn manager. De zanger, geboren als Marvin Lee Aday, kampte al enkele jaren met ernstige gezondheidsproblemen. Zo werd hij meerdere malen onwel op het podium. Zes jaar geleden was Meat Loaf voor het laatst op tournee. Zijn laatste album Braver than We Are kwam in datzelfde jaar uit.

“Ik weet niet wat dood zijn precies betekent, maar stoppen met zingen moet erop lijken”, beweerde Meat Loaf ooit. Gelukkig hoefde hij nooit te weten wat de dood precies inhield. Tot zijn laatste ademtocht bleef Aday met muziek bezig. De zanger werd niettemin vooral bekend dankzij zijn album Bat Out of Hell (1977). Op die plaat staan onverwoestbare hits als ‘Paradise by the Dashboard Light’ en ‘You Took the Words Right Out of My Mouth’. Die langspeler geldt tot op vandaag als een van de best verkochte albums ooit. Later had Meat Loaf ook hits met ‘I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)’ en ‘I’d Lie for You (And That’s the Truth)’. In totaal verkocht hij wereldwijd meer dan 100 miljoen albums.

Meat Loaf werd aanvankelijk bekend als acteur. Hij was te zien in meer dan zestig films, waaronder The Rocky Horror Picture Show, Fight Club en Wayne’s World. Ook in (off-)Broadway-producties stond hij meermaals op het podium.

Ongemak en charisma

Zijn doodsoorzaak is nog niet vrijgegeven, maar de dochters van Meat Loaf – Pearl en Amanda – kregen wel nog de kans om afscheid te nemen. “We weten hoeveel hij voor velen van jullie betekende en we waarderen alle liefde en steun in deze tijd van verdriet om het verlies van zo’n inspirerende artiest en prachtige man”, laat de familie in een verklaring weten. “Van zijn hart naar jullie zielen: don’t ever stop rocking.”

Het nieuws van zijn dood leidde meteen tot talrijke dierbare hommages. Comedian Stephen Fry herinnerde zich dat hij in de jaren tachtig een sketch met hem bracht in de Britse comedyshow Saturday Live. “Ik hoop dat het paradijs is zoals je het je herinnert van het dashboardlampje, Meat Loaf”, tweette hij vrijdag. Over hun verschijning samen schreef hij: “Hij had de kwaliteit om tegelijkertijd angstaanjagend en knuffelbaar te zijn, wat zeldzaam en nogal wonderbaarlijk is.”

Beeld Erica Echenberg

Ook de muziekindustrie rouwt. Producer Pete Waterman noemde hem een “levensgroot personage met een unieke stem”. Larger than life was Meat Loaf inderdaad. Hij worstelde met zijn overgewicht, maar tegelijk ontleende hij de kracht van charisma aan dat ongemak. “Ik ging altijd uit met de mooiste meisjes op school, de knappe meisjes, de prom queens, en ik was gigantisch. Ik woog bijna 150 kilo.” Dat vertelde Meat Loaf zo’n vijf jaar geleden. “De jongens kwamen dan naar me toe en vroegen: ‘Hoe krijgt een vette lulhannes als jij al die vrouwen?’ En weet je wat ik ze nu zou vertellen? ‘Omdat ik hen begrijp.’ En dan zouden ze schaapachtig naar me kijken.”

Diezelfde romantiek bestierde het hele oeuvre van Meat Loaf: zijn lichaam was enorm, maar over zijn hart en stembereik kon je krèk hetzelfde zeggen. Nog groter was zijn succes in de jaren tachtig en begin jaren negentig. Maar van die kers op de taart – of de kriek bij het vleesbroodje, zeg maar – genoot hij kennelijk niét. “De muziek klonk even episch als het succes was en alles wat daarbij kwam”, biechtte hij op aan muziekblad Mojo. “Misschien is dat de fantasie van elke tiener. Maar het was nooit die van mij. Ik haatte succes, omdat het niet op de werkelijkheid gestoeld was. Celebrity is bullshit. Ik had er geen moment zin in om aanbeden te worden. Ik heb mezelf altijd gezien als een soort loodgieter. Ik wilde gewoon mijn werk goed doen. Rock-’n-roll is gebaseerd op een fantasie. En een gevaarlijke fantasie als je erin gaat geloven.”