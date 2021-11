Adele in cijfers: 22 nieuwe songs, 12 miljoen likes en 1 stukje kauwgom van Céline Dion

18

De leeftijd van moeder Penny toen ze beviel van Adele Laurie Blue Adkins. ‘Eigenlijk wilde mijn ma gaan studeren, maar ze borg die plannen op toen ze zwanger bleek. Ik doe enorm mijn best om dat nooit te vergeten.’ In 1993 nam Penny de kleuter Adele, die opgroeide om de hoek van de in 2017 uitgebrande Grenfell Tower, mee naar haar eerste concert: The Cure in Finsbury Park.

10

Zoveel minuten had Adele naar verluidt nodig om haar vroege hit ‘Hometown Glory’ te schrijven.

95

Het aantal vragen dat ze beantwoordde tijdens haar recente ‘73 Questions’-interview door Vogue. Waaronder deze: ‘Wat zou je nu zeggen tegen de 19-jarige Adele?’ – ‘Dat het met haar liefdesleven alleen nog maar bergaf zal gaan.’ En deze: ‘The Spice Girls of The Beatles?’ – ‘Moeilijke vraag, maar ik kies toch voor The Spice Girls.’

12 MILJOEN,

zoveel likes kreeg de Instagram-foto die Adele in mei postte van haar opmerkelijk afgeslankte lichaam. 250.000 mensen lieten ook een comment achter. De zangeres verloor naar verluidt ongeveer 45 kilo. Hoe? Dat gaat u geen hol aan. Adele: ‘De meeste mensen in mijn positie zouden nu een lucratief contract afsluiten met één of ander populair dieetmerk. I couldn’t give a flying fuck. Ik deed dit voor mezelf. Waarom zou ik mijn methodes delen? Zo fascinerend vind ik het niet. Het is míjn lichaam.’

73

Nadat Adele in een korset van Vivienne Westwood (80) op de cover van Vogue was verschenen, werd op Google 73 procent vaker naar korsetten van de modeontwerpster gezocht. Ook de verkoop schoot de hoogte in.

Beeld RV

7

Adele heeft zeven tattoos, waaronder een vogel in haar nek, een gestileerde ‘A’ achter haar oor, en ‘Angelo’ op de zijkant van haar hand. Angelo Adkins is haar zoon (9), aan wie ze enkele songs van 30 opdraagt, ‘omdat hij niet begrijpt waarom ik moest scheiden van zijn vader. Ik wil hem zo uitleggen waarom ik ervoor heb gekozen zijn leven helemaal te ontwortelen in een egoïstische poging mijn eigen geluk na te jagen. Hij zal het nog niet snappen. Misschien ooit wel, als dertiger of zo.’

22

Het aantal songs dat volgens de geruchten op 30 staat. De tracklist is nog geheim.

1

Aantal huwelijken ingezegend door Adele: dat van de bevriende comedian Alan Carr. Ze liet zich voor de gelegenheid officieel tot priester wijden, via een formuliertje op getordained.org van de Universal Life Church. (Eerder deden ook onder meer Ian McKellen, Tom Hanks, Jonah Hill en Stevie Nicks dat.)

31 MILJOEN,

het aantal verkochte exemplaren van 21, wereldwijd de best verkopende plaat van deze eeuw. (Op 4 in diezelfde lijst: 25.)

14

De leeftijd waarop Adele zich inschreef voor de BRIT School in Croydon (zie ook: Amy Winehouse, FKA Twigs, Black Midi en Katie Melua). Ze was toen al jaren door popmuziek geobsedeerd. Ze fakete ooit een oogletsel om een met lovertjes bezet ooglapje te kunnen dragen, zoals haar idool Gabrielle. Prepuber Adele schreef een liefdesbrief naar Mike ‘The Streets’ Skinner, en tussendoor was ze bezeten van onder meer Jeff Buckley, Korn en Slipknot, vooraleer ze Etta James ontdekte. Haar meest gekoesterde bezitting: ‘Een stukje kauwgom uitgespuwd door Céline Dion.’

Adele Beeld YouTube: Vogue

9

Het aantal dagen dat Adele in 2011 op doktersbevel in absolute stilte doorbracht om haar stem te sparen: ‘Ik kreeg zo’n krijtbord rond mijn nek gebonden. Ik voelde me een ouderwetse mimespeler, een stout kind in de hoek, een victoriaanse doofstomme.’

579,95

De prijs, in pond sterling, van de duurste tickets voor Adeles Hyde Park-concerten in juli 2022. De goedkoopste kosten nog altijd 90,45 pond.

5

Adele viert haar verjaardag op de 5de van de 5de maand, net als Andy Murray, Craig David, Michael Palin, Echo & the Bunnymen-frontman Ian McCulloch en Karl Marx.

150 MILJOEN,

haar geschatte rijkdom in ponden. Toch is Adele ‘maar’ de op 21 na rijkste muzikant van het Verenigd Koninkrijk.

6

De leeftijd waarop ze naar eigen zeggen is gestopt met boeken lezen. Roald Dahls Matilda was het laatste.

30 van Adele komt op 19 november uit bij Sony.

‘30’ van Adele Beeld rv

