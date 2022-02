Adele grote winnares eerste genderneutrale Brit Awards

De belangrijkste muziekprijzen van het Verenigd Koninkrijk werden voor de 42e keer uitgereikt. Voor het eerst werd geen onderscheid meer gemaakt tussen prijzen voor mannen en vrouwen.

Adele leek dat niet per se een goede beslissing te vinden. In haar dankwoord na het in ontvangst nemen van de award voor beste artiest zei ze dat ze "niet goed snapte waarom de naam van de award veranderd moest worden. Ik vind het geweldig om een vrouw te zijn en een vrouwelijk artiest. Ik ben echt trots op ons", zei ze.

Het wegvallen van de aparte categorieën voor mannen en vrouwen maakte voor Adele in de praktijk echter niet uit. Ze heeft nu twaalf Brit Awards op haar schouw staan en is daarmee veruit de vrouw met de meeste awards in haar prijzenkast. Alleen Robbie Williams (13) heeft er meer.

Andere prijzen gingen dinsdag onder anderen naar Dua Lipa (beste pop), Sam Fender (beste rock), Becky Hill (beste dance) en Wolf Alice (beste groep). Olivia Rodrigo won met ‘Good 4 U’ de award voor beste internationale song, Billie Eilish werd uitgeroepen tot beste internationale act en Silk Sonic (Bruno Mars en Anderson .Paak) tot beste internationale groep.