Actrice Whoopi Goldberg tijdelijk geschorst wegens uitspraak dat ‘Holocaust niets met ras te maken heeft’

Goldberg had tijdens een aflevering van The View verklaard dat de Holocaust “niet ging over ras”, maar wel over “de onmenselijkheid van de mens tegenover de mens”. Maandag had ze haar excuses aangeboden voor die uitspraak. “Ik had moet zeggen dat het over beide ging”, zo verduidelijkte ze toen ook.

“Zoals Jonathan Greenblatt van de Anti-Defamation League (een organisatie die zich inzet tegen Jodenhaat, red.) al zei: de Holocaust ging over de systematische vernietiging door de nazi’s van het Joodse volk - dat zij als een inferieur ras beschouwden. Ik had ongelijk”, aldus Goldberg. “Joodse mensen van over de hele wereld heb ik altijd gesteund en dat zal nooit stoppen. Het spijt me dat ik mensen pijn heb gedaan.”

Schorsing

Maar Kim Godwin, de voorzitter van ABC, oordeelde dat die excuses onvoldoende waren en besliste om over te gaan tot een schorsing. “Met onmiddellijke ingang schors ik Whoopi Goldberg voor veertien dagen na haar onverstandige en schadelijke opmerkingen”, zo staat in een mededeling die de zender via Twitter heeft verspreid.

De omstreden uitspraak van Goldberg kwam er naar aanleiding van een discussie over ‘Maus’, een bekend stripverhaal van Art Spiegelman over de Holocaust. Een school in de staat Tennessee had het verhaal onlangs van het schoolprogramma geweerd.