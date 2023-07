Actrice Ruth Becquart en muzikant Stijn Cole: ‘Professioneel zien wij al genoeg drama. Thuis kiezen we voor harmonie’

Wat verwachten we van een relatie, van de liefde? Deborah Seymus vraagt het aan bekende koppels met een opvallend parcours, zoals actrice Ruth Becquart (46) en muzikant Stijn Cole (47). ‘Humor is de rode draad in onze relatie.’

In hun herenhuis in de Antwerpse buurt Brederode komen de twee geliefden elkaar regelmatig tegen in de keuken. Hier wordt veel gewerkt, maar wel altijd met humor en een plagerige kwinkslag. “Soms kom ik ’s middags beneden en denk ik: ah, gezellig samen lunchen, maar dat is buiten Ruth gerekend, want zij heeft dat al lang in haar eentje gedaan. Zonder mij iets te vragen, uiteraard. Gezellig hoor, tof”, vertelt Stijn. “Ik heb gewoon vroeger honger dan jij én wanneer ik in mijn workflow zit, wil ik daarin blijven. Net als wanneer jij aan het componeren bent. Trouwens, ’s avonds eten we wel altijd samen”, antwoordt de vrouw des huizes met een glimlach.

Hun huis straalt eenzelfde oase van rust uit. Een scherp contrast met de intensiteit van hun jobs. “We maken de zotste dingen mee en smijten ons helemaal voor ons werk”, zegt Ruth, terwijl ze een gietijzeren zwarte theepot oppakt, “maar hier vinden we elkaar altijd terug.”

Ruth: “Ik kwam na het conservatorium bij Dora van der Groen op de school van Stijn terecht, Studio Herman Teirlinck. Ik kende er niemand dus ik was die eerste dagen erg zenuwachtig. Stijn was een van de eerste studenten die aan mijn locker kwam vragen of ik me al thuis voelde.”

Stijn: “Tot grote ergernis van mijn huidige vriendin volgden wij samen de aikidolessen.”

Ruth: “Van je ex-vriendin, bedoel je. Of heb je mij iets te vertellen misschien?” (lacht)

Stijn: “Mijn ex dus, inderdaad. (kijkt lichtelijk beschaamd) Zij had al snel in ’t snotje dat ik het wel heel goed met Ruth kon vinden.”

Ruth: “Natuurlijk had ik helemaal niets door.”

Stijn: “Chance, anders had ik u nooit kunnen krijgen.” (Ruth schaterlacht)

Ruth: “Ik was echt een braaf meiske.”

Stijn: “Maar dat heb ik er wel uitgekregen.”

Rots van een man

Ruth: “Die eerste date is er gekomen doordat Stijn – na een jaar de bewegingslessen te negeren – plots wél ’s ochtends om halfnegen kwam opdagen. Hij liep mee in het park. Ik zat vroeger op atletiek, dus ik ging meestal als een speer.”

Stijn: “Ik er achteraan om haar proberen in te halen. Eenmaal naast haar had ik letterlijk bijna geen adem meer om de vraag te stellen: ‘Kom je eens bij mij eten?’”

Ruth: “Volgens mij heb jij je bij mij op kot uitgenodigd, want daar vond onze eerste date plaats. (lacht) Ik heb toen een spaghetti gemaakt die níét gelukt was.”

Stijn: “Ik voelde mij vanaf het eerste moment erg tot haar aangetrokken en dat bouwde op tot die avond. Toen volgde onze eerste kus.”

Ruth: “Ik zag op dat moment een rots van een man voor mij, maar als ik er nu aan terugdenk, is het waarschijnlijk de roes van de rode wijn geweest die voor dat beeld zorgde. Ik kan echt niet goed tegen alcohol. Noem het dronkenschap of een spiritueel visioen. (lacht) Mijn voorliefde om herinneringen verhalend te maken, zal er ook wel voor iets tussen zitten.”

Stijn: “Na dat etentje was ik verdwaald geraakt in de stad. Ik was zo onder de indruk van die avond dat ik niet doorhad dat ik compleet verkeerd wandelde. Ik viel eigenlijk direct voor Ruths openheid en spontaniteit. Alles was leuker met haar. Jij had meteen zoveel eigenschappen die ik leuk vind aan een vrouw.”

Ruth: “Het viel me op hoe lief en grappig jij was. Humor is ondertussen echt de rode draad in onze relatie. Dat was er toen al en is er nog altijd. Wij lachen heel wat af. Ik was vroeger erg op mezelf en verlegen. Stijn nam me mee in zijn wereld, die voor mij nogal zot was. Veel uitgaan en de Pallieter (een bekend uitgaanscafé op het Antwerpse Mechelseplein, red.) stonden daarin centraal. Ik heb dat echt moeten leren: tot in ’t kot van de nacht weggaan.”

Stijn: “Ik was vroeger een echt feestbeest. Altijd bang om iets te missen. Dat resulteerde in veel drank en pitstops aan de pitazaak. Op een bepaald moment is dat geshift en ben ik de levensstijl van Ruth gaan volgen. Ik besefte dat je ook op een gezonde manier intens kunt leven.”

Ruth: “Eigenlijk volgen wij al 25 jaar elkaars pad. Soms neemt een van de twee eens een andere afslag maar we komen wel steeds op dezelfde snelweg uit. We verlangen beiden veel van het leven. We zijn nieuwsgierig en zien veel mogelijkheden. Juist daarom zijn we artiesten, denk ik. Ik hou van Stijn als mens maar ik ben ook fan van hem als artiest. Wanneer ik zijn muziek hoor, ben ik ontroerd. Stijns talent is aantrekkelijk. In sommige relaties krijgt het talent van de ene met de jaloezie van de andere te maken, maar je mag iemand zijn talent niet afpakken. Dat moet je juist water geven, zoals een plant.”

Ruth Becquart: ‘Het belangrijkste is dat je als koppel kunt resetten. Hoe je dat doet, maakt niet uit. Praten, uit eten gaan, wandelen, seks: opties zat.’ Beeld Rebecca Fertinel

Stijn: “Wij steunen elkaar juist altijd omdat we in elkaars creativiteit geloven. Als ik morgen tegen Ruth zeg dat ik stop met het maken van muziek en voortaan wil schilderen, zegt zij: ‘Je moet dat doen, schatje.’ Geen gedoe met vragen à la: ‘Huh, waarom wil je dat ineens gaan doen? Wat ben jij met je leven van plan?’ Die steun is in een relatie heel belangrijk om voor jezelf de juiste keuzes te kunnen maken.”

Ruth: “Zo gingen we de avond voor zijn rockplaat zou uitkomen, uit eten. Aan tafel zei hij plots: ‘Ik denk dat ik geen rocker ben.’ (schaterlacht) Ik dacht: oké, dan niet. Dan maak je geen rockmuziek meer, ook helemaal goed.”

Ruth: “Ons huwelijksfeest was wel erg rock-‘n-roll: we gaven een fuif op de plek waar alles begon, in Studio Herman Teirlinck.”

Stijn: “Trouwen moest voor mij nooit. We hadden al een kind dat ons voor de rest van ons leven verbond, daar verandert een huwelijk niets aan. Ruth wilde ook niet trouwen maar na twintig jaar samen – en omdat we de laatste tijd veel koppels uit elkaar zagen gaan – vonden we wel dat we eens een feest moesten organiseren.”

Ruth: “Marc Verstappen (directeur van de Studio, red.) heeft ons een enorm cadeau gegeven door ons daar zo onbeschaamd en mateloos te laten feesten, waarvoor veel dank aan hem.”

Stijn: “Ons feest was een flink gezelschap: vierhonderd mensen uit de theater- en filmwereld kwamen langs. En die zuipen allemaal zoveel. Ik was even bang dat we ons huis moesten verkopen toen we de rekening gepresenteerd kregen. (lacht) Daar hadden we van tevoren niet goed over nagedacht.”

Ruth: “Maar, als je als koppel een groot feest geeft, werkt dat wel écht als een vitamineshot om de mindere of saaiere periodes van je relatie te overbruggen. Het plezier dat we op ons huwelijksfeest ervoeren, heeft ons lang vleugels gegeven.”

Brullen tegen elkaar

Stijn: “Hoe langer we samen zijn, des te minder ruzies wij hebben. En dan nog, ook vroeger maakten wij weinig ruzie.”

Ruth: “Dat klopt. Wij leven dan ook erg makkelijk samen. Misschien is dat omdat ons werk veel fictie bevat. Daar mogen we al genoeg drama onderzoeken en beleven, dus kiezen we thuis voor harmonie.”

Stijn: “Dat betekent niet dat wij als koppel ook niet eens door een moeilijke periode gaan. Zo ging Ruth tijdens corona bijvoorbeeld door een heel moeilijke fase waarin haar innerlijke demonen in haar hoofd de bovenhand namen. Zij ervoer veel angst. Dat had een weerslag op onze relatie.”

Ruth: “Hoewel ik graag op mezelf ben, voelde ik me plots afgesloten van de wereld. Ik voelde me gekooid terwijl mijn vrijheidsgevoel erg belangrijk voor me is. Onze dochter vertrok toen ook net om op kot te studeren (Mira is nu 20 jaar en begint aan haar masterstudie, red.), waardoor mijn functie als moeder verschoof. Tegelijkertijd kreeg ik de positieve resultaten van een autismetest en een ADD- en ADHD-test. Ik vond dat wel pittig voor onze relatie. Plots bekeek Stijn mijn gedrag ook door een patiëntenbril. Ik wilde juist niet op maar één manier bekeken worden, maar blijven verrassen op duizend manieren. Die innerlijke vrijheid was toen even weg. Dat zorgde wel voor spanningen.”

Stijn Cole: ‘Ik heb er nog nooit aan gedacht om weg te gaan. Wel zo eens van: vandaag vind ik haar hatelijk. Maar de relatie opgeven was nooit een optie.’ Beeld Rebecca Fertinel

Stijn: “Ondertussen zijn we daar al door. Uiteindelijk verandert die diagnose niets en willen we het zo veel mogelijk loslaten. Ruth is wie ze is en ze heeft nu gewoon een verklaring voor haar talenten. Niets meer en niets minder. Volgens mij zit de helft van de artiesten wel ergens op een spectrum. Wie anders geeft zo’n unieke weerspiegeling weer van de maatschappij?

“Nog een ding over dat ruzie maken: ik vind wel dat dat soms echt nodig is als koppel, anders kun je geen goede relatie opbouwen. Je leert elkaar niet écht kennen en praat geen dingen uit. Af en toe moet je eens kunnen brullen en zeggen wat er op je lever ligt.”

Ruth: “Jij wacht daar vaak nog te lang mee. Vroeger was ik ook bang om ruzie te maken, maar bij Stijn voel ik me veilig.”

Stijn: “Ik ben inderdaad altijd degene die met iets rondloopt en dat dan niet zegt. Op het einde van een ruzie zegt Ruth vaak: ‘Allee gast, zeg dat dan toch gewoon.’ Een keer ruzie maken zorgt er ook voor dat je het goed moet maken. Daardoor ontstaat er een gesprek waarin je elkaar echt begrijpt en je excuses aanbiedt. Plots voel je die aantrekking weer en krijg je goesting in elkaar.”

Ruth: “Het belangrijkste is dat je als koppel samen kunt resetten. Hoe je dat doet, maakt niet uit. Praten, wandelen, lekker gaan eten, opties zat. Seks is ook een goede manier om elkaar terug te vinden. Je voelt meteen een diepe connectie met elkaar, zonder dat je ellenlange gesprekken nodig hebt.”

Stijn: “Als je het alle twee heel druk hebt met je werk, kan het op die manier toch iets zijn om even bij elkaar te komen en te ontladen.”

Ruth: “Het is fijn dat we ons nog steeds fysiek tot elkaar aangetrokken voelen. Ik vind dat echt een cadeau. Noem het magie, juist gekozen of veel geluk gehad. We halen nu wel allemaal veel grappige anekdotes aan, maar geen enkele verklaart exact wat onze definitie is. Ik vind het misschien ook fijn dat zo te laten. Ongrijpbaar. Een beetje mysterie mag blijven bestaan.”

Samen naar de Ikea

Stijn: “Een van de mooiste dingen aan ons als koppel is dat wij blijven groeien. Wij willen vooruit en leren van elkaar door overal samen door te gaan. Dat betekent niet dat het hier altijd rozengeur en maneschijn is, maar wij zorgen wel echt graag voor elkaar. Ook vergeven we elkaar veel van onze kleinmenselijke onhebbelijkheden, ondanks de frustraties of ergernissen die daarmee gepaard gaan. That’s life.”

Ruth: “Op een bepaald moment lijkt het ook gewoon stom om je relatie los te laten. Wij hebben zo’n geschiedenis opgebouwd. Ik begin er zelfs stiekem naar uit te kijken om samen echt oud te worden.”

Stijn: “Ik heb ook van thuis meegekregen dat je blijft vechten voor je relatie.”

Ruth: “Ik heb nog nooit in mijn leven gedacht: o, het zou morgen gedaan kunnen zijn met Stijn. Nooit.”

Stijn: “Ik ook niet. Ik heb er nog nooit aan gedacht om weg te gaan. Wel zo eens van: vandaag vind ik haar hatelijk (lacht), maar de relatie opgeven was nooit een optie. Misschien zijn we ook gewoon nooit tot zo’n dieptepunt gekomen?”

Ruth: “Wij hebben sowieso het geluk dat we in onze creatieve job onze innerlijke vuilnisbak kunnen legen.”

Stijn: “Maar ik doe dat toch niet? Jij speelt personages. Ik maak muziek.”

Ruth: “Dat verschilt minder dan je denkt, liefje. Wanneer je een nummer maakt, start je toch ook vanuit je eigen moeras of donkere spelonken?”

Stijn: “Het zou interessant zijn om dat eens bij mezelf te onderzoeken. Ik dacht dat ik altijd vertrek vanuit een idee of bepaalde inhoud en dat ik vervolgens gewoon creatief ben. Maar misschien heb ik er ook wel van alles van mezelf in gelegd. Zonder daarbij privézaken te gebruiken, maar er wel eerder een eigen DNA in te leggen.”

‘Wij horen bij elkaar als twee benen in een broek.’ Beeld Rebecca Fertinel

Ruth: “Ah voilà, dat is hetzelfde als wat ik ervaar. Zo hard verschillen wij niet.”

Stijn: “Klopt. Als we naar de Ikea gaan, staan wij binnen de vijf minuten buiten met de verf en de meubels die we nodig hebben.”

Ruth: “En ook betreft normen, waarden en existentiële dingen, zoals de opvoeding van een kind, zijn we het altijd met elkaar eens.”

Stijn: “Maar qua hobby’s verschillen wij wel een pak.”

Ruth: “Jij gaat graag naar de Sinksenfoor of pretparken (gruwelt en rolt ogen) en op café. Niks voor mij. Ik sport graag of lees liever een boek. Misschien een beetje saai.”

Stijn: “En haken, zeg dat ook maar.” (schaterlacht)

Ruth: “Dat was een obsessie om te proberen ontspannen. Ondertussen is die fase al voorbij.”

Stijn: “Dat had niets met ontspanning te maken. Non-stop 24 uur aan een stuk haken was dat.”

Ruth: “Ik kan soms nogal in mijn hoofd vastzitten. Gelukkig is er dan nog yoga of hardlopen en dan kom ik vanzelf weer bij Stijn terecht. Wij horen bij elkaar als (beiden lachen en roepen het samen) twee benen in een broek.”