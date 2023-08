Actrice Rachel Zegler onder vuur na kritiek op Disney-prent: ‘Ze gaat niet gered worden door de prins’

Er kan geen remake van een filmklassieker worden aangekondigd of er duikt wel een rel op. Ook nu het om Snow White and the Seven Dwarfs (1937) gaat. Dit keer moet actrice Rachel Zegler door het stof.

Terwijl The Little Mermaid nog altijd in de bioscoop draait, en met een kleine 600 miljoen omzet als een bescheiden succes de boeken ingaat, heeft de volgende ophef rond een Disney-prinses zich alweer aangediend.

Voor 2024 staat de remake van de eerste animatiespeelfilm Snow White and the Seven Dwarfs uit 1937 op het programma, niet alleen een monument uit de filmgeschiedenis (onderscheiden met één grote en zeven kleine Oscars), maar ook een ware encyclopedie van inmiddels vermolmde sociale opvattingen. Titel van de remake, die in 2024 wordt verwacht, is, let op het verschil, Snow White, waarmee kennelijk al één heet hangijzer wordt omzeild.

The Little Mermaid kreeg vanaf het moment dat de diverse cast werd aangekondigd, met de zwarte zangeres en actrice Halle Bailey als Ariel, te maken met protesten over de manier waarop Disney met het eigen erfgoed zou omspringen. Het spectrum van deze zogenaamde fans, die zich eerder ook keerden tegen de casting van zwarte acteurs in de Tolkien-serie The Rings of Power op Amazon Prime Video, liep van zogenaamde traditionalisten (‘Eens een witte prinses, altijd een witte prinses’) tot het gebruikelijke trollenleger dat altijd weer op zoek is naar manieren om de onlinecultuuroorlog van nieuwe brandstof te voorzien.

Rachel Zegler in Londen, 6 maart 2023. Beeld Dave J. Hogan / Getty

‘Extreem gedateerd’

Aangezien er van de nieuwe Snow White niet meer dan een paar uitgelekte setfoto’s te zien zijn, richtte de verontwaardiging zich de afgelopen weken, vooral op TikTok, op de jonge Amerikaanse zangeres en actrice Rachel Zegler (Maria in Spielbergs West Side Story), die de titelrol gaat spelen. De 22-jarige Zegler, met een Colombiaans-Poolse achtergrond, wond er in een aantal interviews geen doekjes om en liet zich nogal kritisch uit over het Disney-origineel.

Ze noemde de oorspronkelijke film uit 1937 “eng” en “extreem gedateerd”. De figuur van de ‘prins op het witte paard’ die de prinses wakker kust, omschreef ze, niet ongeestig, als “een stalker”. Zegler keek vast vooruit naar de nieuwe bewerking: “Ze gaat niet gered worden door de prins en ze gaat niet dromen van ware liefde.” Sneeuwwitje en de prins anno 2024 lijken wat dichter bij Barbie en Ken te staan, hét koppel uit de zomer van 2023 – het traditionele romantische model wordt overboord gegooid.

De kritiek op Zegler geeft ook nog maar eens aan hoe lastig het voor acteurs is om dat wankele evenwicht tussen eigen opvattingen en promotiepraat te bewaren, waarbij elke uiting uit het verband kan worden getrokken en vervolgens wordt uitvergroot op sociale media.

Er mag wel vrijuit worden gesproken over de manier waarop de nieuwe versie moderne opvattingen zal omhelzen, zolang je het oermodel (inclusief Doc, Grumpy, Sleepy, Happy, Bashful, Sneezy en Dopey) maar op de sokkel laat staan. Zegler had hier maling aan en dat zorgde voor verongelijkte mensen, al was het maar omdat ze in diezelfde interviews ook sprak over Sneeuwwitje als haar ‘droomrol’.

Op X (of Twitter, zo u wilt) sprak ze zich onlangs uit over mensen die haar verdedigen tegen trollen die haar niet wit genoeg achten, laat staan sneeuwwit: “Dank voor alle liefde die ik online krijg van mensen die me verdedigen, maar tag me alsjeblieft niet in deze onzindiscussie over mijn casting.” Het verdient een vermelding dat het na Sneeuwwitje ruim vijftig jaar duurde voordat er een prinses van kleur in het Disney-universum verscheen: Jasmine in Aladdin uit 1992.

In het vizier

De online-ophef krijgt vooral in de Verenigde Staten de megafoon van Fox News en andere rechtse media, die Disney al langer in het vizier hebben als het koninkrijk van woke. Gouverneur en presidentskandidaat Ron DeSantis voert al maanden een strijd met Disney in Florida, waar het met tachtigduizend werknemers de grootste werkgever is.

De oorsprong van de hetze is de kritische opstelling van de entertainmentgigant tegenover recente wetgeving in Florida, die “het bespreken van seksuele oriëntatie op scholen” verbiedt, beter bekend als de Don’t say gay-wet.

Snow White lag al onder vuur ver voordat Rachel Zegler van zich liet horen. Bij de eerste aankondiging van de nieuwe versie kreeg Peter Dinklage (de ster uit Games of Thrones, die lijdt aan dwerggroei) in een podcast de vraag wat hij hiervan vond. Hij had ook een mening over Disney: “Je doet progressief, maar je maakt wel dat achterhaalde verhaal over zeven dwergen die samen in een grot wonen?”

Disney haastte zich te melden dat ze er alles aan gaan doen om stereotypen te vermijden, wat nog niet meevalt in een bewerking van een animatiefilm uit de jaren dertig van de vorige eeuw, gebaseerd op een vroeg 19de-eeuws sprookje.

In de nieuwe versie zou er eerder sprake zijn van ‘zeven magische vrienden’; en wellicht was deze verdediging ook de reden dat er een setfoto lekte, waarop een divers groepje acteurs, inclusief een acteur met dwerggroei, te zien is. Je krijgt het niet cadeau, inderdaad.

Een van de scenaristen van de nieuwe Snow White is overigens Greta ‘Barbie’ Gerwig, de succesvolste vrouwelijke regisseur-scenarioschrijver uit de filmgeschiedenis en sinds een paar dagen ook maker van de succesvolste film in de lange geschiedenis van studio Warner Bros. Het is nu al de vraag van blockbusterseizoen 2024: wat gaat Gerwig met de prins op het witte paard doen?