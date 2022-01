Actrice Noomi Rapace vond rust én pijn in IJsland: ‘Al mijn personages komen in mij wonen’

Een kinderloos boerenkoppel voedt een mysterieus schaapschepsel op als hun eigen kind in Lamb: een intense, verbluffende film om naar te kijken, en al helemaal om in te acteren, zegt hoofdrolspeelster Noomi Rapace (42). ‘De grens tussen mezelf en mijn personage vervaagde compleet.’

U leerde Noomi Rapace in 2009 kennen als Lisbeth Salander, de asociale, gepiercete heldin uit de Zweedse Stieg Larsson-verfilming The Girl with the Dragon Tattoo. Later zag u onder meer hoe ze als Elizabeth Shaw de kosmos verkende in Ridley Scotts Prometheus (2012), en hoe ze zich over een puppy ontfermde in Michaël R. Roskams The Drop (2014). Daarna verloor u haar misschien wel een tijdje uit het oog – de vele internationale vehikels waarin Rapace de afgelopen jaren meespeelde, verdwenen meestal snel in de anonimiteit. Maar nu staat ze klaar om weer uw volle aandacht op te eisen in Lamb: een even verrukkelijk als verbijsterend hoogtepunt in haar carrière, dat net zo goed The Girl with the Woolly Baby had kunnen heten.

Lamb is het verhaal van een kinderloos koppel dat op hun afgelegen boerderij in IJsland een mysterieuze boreling aantreft: een kind – of is het een lam? – met de kop van een schaap, en het lijf van een gezonde mensenbaby. Maria (Rapace) en Ingvar (Hilmir Snær Guðnason) dopen het Ada, en voeden het op als hun eigen dochter. Maar waarom doen ze dat? En hoelang kan hun vreemde sprookje blijven duren? Lamb is een film met een torenhoge what-the-fuck-factor: een uiterst bevreemdende filmervaring, die zich ontvouwt tot een ontroerende, met religieuze referenties doorspekte fabel over hoop en verlies. Een trip die je bij voorkeur onderneemt in een volle cinemazaal, om de “oohs” en “aahs” te kunnen delen.

De mysterieuze boreling heeft de kop van een schaap en het lijf van een gezonde mensenbaby. Beeld RV

Wanneer we Noomi Rapace over Lamb aan de tand voelen, is ze nog onder de indruk van de emotionele première, de dag voordien op het filmfestival van Cannes: “Er werd soms luid gelachen in de zaal, en dat begrijp ik perfect: wanneer Ada voor het eerst verschijnt, weet je als kijker niet of het nu grappig is, of raar, of gewoon walgelijk. (lacht) Maar dan wen je eraan, en word je traag maar zeker opgenomen in de familie.” Zo verging het Rapace ook op de set: “Eerst voelde het wel raar om met een blatend lam in mijn armen wiegeliedjes te staan zingen, maar na een dag of drie werd het perfect normaal. In sommige scènes had ik dan weer een baby vast, maar die lamskop dacht ik er vanzelf bij. Ik had echt het gevoel dat ik Ada kon zien.”

Terug naar IJsland

Door haar zuiderse uiterlijk – geërfd van haar Spaanse vader, een flamencozanger – zou je het haar niet nageven, maar Noomi Rapace is echt een kind van het noorden. Ze werd in 1979 geboren in Zweden, maar toen haar ouders op haar vijfde scheidden, verhuisde ze met haar moeder en stiefvader naar een afgelegen eco-dorp in IJsland. Ze zou er maar drie jaar blijven, maar het was wel daar dat Rapace op haar zevende voor het eerst acteerde, in een bloederige vikingfilm. “Een piepklein rolletje”, herinnert ze zich, “maar het heeft wel mijn leven veranderd. Door iedere dag de moed en de concentratie te zien waarmee de acteurs aan de slag gingen, ontdekte ik dat je ook als volwassene plezier kan maken. (lacht) Ik besliste toen dat ik nooit meer uit die wereld weg wilde.”

Noomi Rapace: ‘Ook daarom is ‘Lamb’ zo’n bijzondere film voor mij: IJsland is de plek waar ik me als kind voor het eerst op mijn plaats voelde. Ik vond er mijn eigen stem.’ Beeld RV

Die belofte maakte ze waar: op haar vijftiende ging Rapace, die intussen weer in Zweden woonde, weg van huis en schreef ze zich in aan de toneelschool. Haar acteertalent zou haar rond de wereld brengen, maar nooit meer terug naar IJsland. Tot nu. “Ook daarom is Lamb zo’n bijzondere film voor mij: IJsland is de plek waar ik me als kind voor het eerst op mijn plaats voelde. Ik vond er mijn eigen stem.”

Maar de terugkeer naar IJsland werd voor Rapace ook een onzachte confrontatie met zichzelf: “IJsland heeft altijd een bepaald effect op me gehad: het verplicht me om naar mezelf te kijken, ik kan me er niet verstoppen voor mijn demonen. Tijdens de opnames van Lamb was dat nog meer het geval: we woonden en werkten in een afgelegen vallei waar zelfs geen gsm-ontvangst was. Totaal geïsoleerd. En dat was precies wat ik nodig had: ik worstelde de laatste tijd met liefdesverdriet en andere onprettige shit. Dan is het makkelijker om gewoon weg te lopen, en te blijven lopen. Dat heb ik lang gedaan, maar op een bepaald moment moet je gewoon even stoppen, alles er afpellen, en terug naar je kern gaan.”

Bevrijdend en pijnlijk

Zo legde Rapace tijdens de opnames precies hetzelfde emotionele traject af als haar personage Maria: “In het begin van de film leeft Maria maar voor 50 procent. Ze heeft bepaalde stukken van zichzelf afgesloten, omdat het haar te veel werd. Maar wanneer Ada geboren wordt, krijgt ze een tweede kans, en laat ze stilaan weer wat zuurstof binnen in die afgesloten kamer. Ze begint haar stem te vinden, én tegelijk ook haar pijn. Want je kan alleen helen als je de pijn toelaat. Het was enorm bevrijdend, maar ook erg pijnlijk om dat te spelen. Ik kreeg het gevoel dat de grens tussen mij en het personage vervaagde, Noomi en Maria versmolten tot één wezen.”

Of Rapace altijd zo diep in haar personages duikt? “Het is omgekeerd”, zegt ze. “Al mijn personages komen in mij wonen, en ze blijven daar ook voor altijd zitten. Ik heb een hele bibliotheek in mijn lichaam zitten, en af en toe komt er nog eens een flits van een van die oude personages naar boven. Soms is dat leuk, soms minder. (lacht)”

Lamb speelt vanaf 5/01 in de bioscoop