Actrice en zangeres Tinne Oltmans: ‘Het beetje privé-leven dat ik nog had, voelde leeg en triestig aan’

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Drieëntwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: actrice en zangeres Tinne Oltmans (30). Wie is zij in het diepst van haar gedachten?

1. Hoe oud voelt u zich?

“Momenteel ben ik 30, net een nieuwe tram opgestapt, maar ik heb mij altijd wel jonger gevoeld dan ik ben. Misschien ook omdat ik van dertigers dacht: die hebben kinderen, een huis, een vaste job. Als je als jonge mens kijkt naar mensen die ouder zijn, denk je dat ze alles op een rijtje hebben. En dan kom je zelf op die leeftijd en blijkt dat toch niet zo te zijn. Ik zie toch steeds meer mensen die gaan voor hun dromen of bewust geen kinderen nemen.

“Ik heb ook het gevoel dat er nog veel moet komen en dat er nog veel tijd voor mij ligt, en dat is fijn. Het idee dertig te worden gaf mij stress, maar zodra ik het was, gaf het mij een grote rust. Ik voel dat mijn geest ruimer wordt, dat mijn interesse breder wordt en dat ik steeds meer dingen begin te begrijpen die ik vroeger moeilijk vond. Als het zo voortgaat, kijk ik er wel naar uit.”

2. Wat vindt u een kenmerkende eigenschap van uzelf?

“Ik merk dat ik excelleer wanneer ik aan verschillende projecten tegelijk werk. Wanneer ik veel mensen en vrienden om me heen heb, ben ik op mijn best. Veel prikkels motiveren mij. Als ik ergens in vastroest, voel ik mij minder creatief.

“Ik ben een enorme voeler. Ik kan zeer empathisch, zeer begripvol zijn, maar ook zeer emotioneel reageren. Ik denk dat ik daar om bekendsta bij mijn vrienden, zowel in positieve als in negatieve zin. Mijn emoties zitten altijd hoog. En als er iets gebeurt, zal ik veel emotioneler reageren dan de mensen in mijn omgeving. Voor mij zit daar een gigantische kracht. Dat is ook de reden waarom ik zo graag acteer en muziek maak. Omdat emoties daar welkom zijn.”

3. Wat drijft u?

“Ik denk twee dingen: liefde en de nood om te creëren. Ik ben altijd in beweging, ik wil altijd iets nieuws maken. Of het nu gaat om een song of een theaterstuk, of het scheppen van een band tussen twee mensen, of het creëren van een authentiek moment. En die twee drijven mij zowel in mijn privé- als in mijn werksituatie.

“Ik heb ook meer en meer het gevoel dat het mijn roeping is om mensen een soort van erkenning te geven. Wat politieke standpunten betreft, heb ik mij tot nog toe afzijdig gehouden omdat het door Studio 100 niet aangeraden wordt je mening of politieke overtuiging met de buitenwereld te delen. Maar steeds vaker voel ik mij oncomfortabel in die positie. Ik heb nu eenmaal een groot bereik en ik vind dat ik mijn stem soms laat liggen.

“Ik wil niet over alles en nog wat uitspraken doen, omdat de essentie dan misschien verloren gaat, maar er zijn een aantal thema’s die voor mij heel belangrijk zijn, waar ik mij graag voor wil inzetten. Mentale gezondheid, de rechten van de kunstenaar – want ik ben er zelf een en als ik mijn mond niet opendoe, wie dan wel? – en een vorm van menselijkheid naar elkaar toe. Ik word enorm ongelukkig van hoe grof mensen tegen elkaar zijn, hoe nauw zij denken. En ik voel steeds meer de nood om daartegenin te gaan.

“Ik ben er wel altijd voor uitgekomen dat ik naar een psycholoog ga en heb ook meegewerkt aan een Ketnet-campagne rond pesten, omdat dat in de lijn lag van wat ik zelf heb meegemaakt. Als kind werd ik gepest en toen ze mij destijds vroegen om ambassadeur te zijn van Stip It, wilde ik ook mijn persoonlijke ervaringen kunnen delen, omdat het voor kinderen een enorme steun kan zijn zich te herkennen in iemand naar wie ze opkijken. Dat geeft ook hoop. Het is niet dat ik ergens nog zielig in een hoekje zit. Je kunt voort.

“Waarom ik gepest werd? Meisjes onder elkaar. Die typische toxische cultuur: ‘Jij hebt dit gedaan’, ‘En toen heb je dat gezegd’. Uiteraard vond ik dat vervelend, maar als vriendinnen zo beginnen, zit het niet helemaal goed. En dat heeft mij een enorme drive gegeven om te gaan voor wat ik wel wil: focussen op mijn passie, kunst, want dat is iets waar niemand tussen zou komen.”

4. Is het leven voor u een cadeau?

“Ja. Omdat er iets wonderlijks aan het leven zit. In de zin: hoe komt het dat ik juist nu gecreëerd ben, met mijn persoonlijkheid, in deze omgeving, dat ik geworden ben wie ik ben, door het DNA dat ik heb meegekregen en de ervaringen die ik heb? Dat is magisch, vind ik. En zolang het leven duurt, wil ik er het beste uithalen.”

5. Wat was de moeilijkste periode in uw leven?

“Ik vind dat een moeilijke vraag omdat ik nog zo jong ben. Maar voorlopig is dat: twee jaar geleden. Toen zat de balans tussen mijn privéleven en werk zo verkeerd dat ik mij heel ongelukkig voelde. En in die periode is bovendien mijn grootmoeder gestorven. Daardoor voelde het beetje privéleven dat ik nog had leeg en triestig aan.

“Als iemand sterft, heb je achteraf altijd spijt. Ik had meer tijd met mijn grootmoeder willen spenderen. Maar vaak moet je eerst met je kop tegen de muur lopen voor er iets verandert. En het is jammer dat dat is gebeurd. Tegelijk ben ik blij dat het op mijn 28ste is gebeurd en niet op mijn 45ste. Ik heb nog veel tijd om aan die balans te werken. Mijn werk is voor mij altijd het belangrijkste geweest, maar steeds vaker merk ik dat je pas in je werk kunt excelleren als je ook veel tijd in je privéleven kunt investeren. Vroeger geloofde ik dat niet.

“Het was fijn om, de voorbije twee jaar dan, de draad af en toe eens los te laten. En te voelen: hoe slap kan het touw hangen voor het te slap is, of wanneer is het overspannen. En daartussen te koorddansen. Steeds beter ben ik mijn evenwicht aan het vinden, en dat geeft een goed gevoel. Om als mens te groeien moet je soms bepaalde patronen doorbreken, anders raak je vast.”

6. Welke kleine alledaagse dingen kunnen u blij maken?

“Zonlicht. Ik ben echt een heliofiel. Zodra er een streepje zonlicht is, ga ik daar als een plant in zitten. Als het zoals vandaag nogal donker is, heeft dat meteen een weerslag op mijn gemoed.

“Ik geniet ook veel van geuren. Tegen de muur van mijn ouderlijk huis staat een gigantische rozenstruik en als ik mij wat neerslachtig voelde, ging ik gewoon aan die rozen ruiken. Die waanzinnige geur had onmiddellijk een opbeurend effect. Ik ben bijzonder sensitief. Een aroma- of kleurentherapie werkt heilzaam voor mij.”

7. Wat biedt u troost?

“Het idee dat ik niet alleen ben. Dat iedereen met dezelfde dingen worstelt, of ze nu groot of klein zijn. Wat ik voel, is niet abnormaal. In een documentaire die ik onlangs heb bekeken, zie je Jennifer Lopez worstelen met het feit dat ze niet één Oscar heeft kunnen winnen, hoewel ze al in zoveel films heeft gespeeld. Ze heeft ook moeten wachten tot haar 50ste om aan te treden op de Super Bowl. En dat geeft mij troost, dat mensen naar wie wij zo hard opkijken ook met frustraties dealen.”

8. Wat is uw zwakte?

“Onzekerheid. En dat houdt mij vaak tegen om ongedwongen te genieten van gezelschap. Ik denk dat ik nooit volledig mijn muur laat zakken, uit een soort bescherming of uit een soort angst om iets verkeerds te zeggen. Ik hoed me ervoor om bij anderen 100 procent mezelf te zijn.”

9. Waar hebt u spijt van?

“Ik heb vooral spijt van dingen die ik niet heb gedaan. Bijvoorbeeld: meer tijd doorbrengen met mijn grootmoeder voor ze stierf. Hetzelfde met mijn grootvader. Er lag een idee op tafel in het rusthuis om te gaan zingen, maar dat is er niet van gekomen. En hoewel hij nu al bijna tien jaar geleden overleden is, denk ik nog altijd: ik had dat moeten doen.”

10. Wanneer hebt u het laatst gehuild?

“Ik huil vaak, toch wel om de drie dagen. (lacht) Vorig weekend bijvoorbeeld, toen ik de graven van mijn grootouders heb bezocht. En een paar dagen daarvoor, toen mijn moeder plots een ring van mijn grootmoeder uit haar handtas haalde en die aan mij gaf. Het mooie is dat mijn grootmoeder die ring ooit zelf heeft gekregen van haar grootmoeder, dus daar hangt veel emotionaliteit, veel verbondenheid aan vast.

“Ik ben snel ontroerd. Onlangs was ik in slaap gevallen bij Pinocchio van Guillermo del Toro. Ik had helemaal niets van de film gezien, maar op het eind werd ik wakker en stierven alle personages behalve Pinocchio. Ja, dan zat ik daar ook weer te snotteren (lacht), terwijl ik helemaal niet emotioneel bij die film betrokken was. Eigenlijk vind ik het fijn dat dingen mij zo snel kunnen raken.”

Tinne Oltmans: ‘Ik voel dat ik een heel grote kracht heb binnen mentale gezondheid. Ik heb al de conversatie geopend over mezelf, maar heb ook de nood om anderen te helen.’ Beeld © Stefaan Temmerman

11. Bent u ooit door het lint gegaan?

“Ik heb geen idee. Ik denk niet dat ik dat doe. Wel heb ik eens, een aantal jaren geleden, een hostess van Ryanair bijna van achter haar balie getrokken. Alleen met veel bijbetalingen mocht ik het vliegtuig op. Het onmenselijke en het kafkaiaanse daarvan, daar werd ik gillend gek van. Maar in plaats van echt kwaad te worden, dacht ik: ik moet hier weg. En ik zei aan mijn gezelschap: ‘Los het op of ik ga door het lint.’” (lacht)

12. Hoe was uw kindertijd?

“In mijn herinnering heel fijn. Ik kijk daar positief op terug, nostalgisch ook. Misschien zie ik het veel rooskleuriger in mijn hoofd dan het was. Wat ik mij vooral herinner, zijn veel kleine dingen, zoals met mijn grootmoeder naar huis wandelen, wat uren duurde omdat ik bij elk steentje en elk bloemetje bleef stilstaan. En kroontjes maken van madeliefjes. Of mijn grootmoeder die boterhammen maakte met hagelslag, en die dan in stukjes sneed. Ik denk dat ik veel tijd kreeg om echt kind te zijn.”

13. Wat is uw vroegste herinnering?

“Ik kan mij nog goed herinneren, wanneer ik ’s nachts niet kon slapen, dat ik boven aan de trap naar beneden riep: ‘Mamaaa!’ Ik durfde niet alleen naar beneden. Op een bepaald moment had ik mijn hoofd tussen de spijlen gestoken opdat ze me zeker zouden horen. En toen zat ik vast. Dat was drama.”

14. Wat hing er aan de muur van uw tienerkamer?

“Ik had een jaarkalender van Avril Lavigne aan mijn muur. Ik vond haar zo uniek. Het gezicht van een poppetje en de kleren van een punkchick. Dat sprak mij waanzinnig aan, en nog altijd trouwens. Ik merk bij mijzelf ook een soort dualiteit tussen het ‘meisje-meisje’ en de rebel. En hoe ik altijd tussen die twee schipper en daar helaas nog geen goed midden in heb gevonden.

“Ook in mijn muziek ben ik daar hard naar op zoek, naar hoe ik dat lieflijke in mijn stem en dat zachte van mijn uiterlijk kan combineren met een sound die toch uitnodigt om averechts te zijn. En dat is een zoektocht, omdat ik voel dat de maatschappij graag één duidelijk beeld wil zien: of het lieve meisje, of de rebel. Maar dat is niets voor mij. Ik wil niet in één hokje passen, en daarom kom ik daartegen in opstand. Omdat die allebei ook aanwezig zijn. En als ik daar geen evenwicht in vind, net zoals bij werk en privé, voel ik mij ongelukkig. Als ik alleen maar de lieve Tinne kan laten zien, voel ik mij erg in het nauw gedreven. En als ik alleen maar de rebel en de edgy Tinne kan laten zien, voel ik mij niet oprecht.”

15. Waarover bent u de laatste tijd dieper gaan nadenken?

“Waar ik voor sta. Iedereen heeft een bepaald doel in het leven, en ik ben voor mijzelf aan het uitzoeken wat dat voor mij zou kunnen zijn. En hoe ik dat wil uiten. Na bijna drie jaar fulltime aan een project gewerkt te hebben, sta ik weer op eigen benen en mag ik doen wat ik wil en mijn eigen beslissingen nemen. Dat is fantastisch want dat opent nieuwe deuren, en ook wel spannend want welke boodschap wil ik brengen? Wat maakt mij uniek? Ik voel dat ik een heel grote kracht heb binnen mentale gezondheid. Ik heb al de conversatie geopend over mezelf, maar heb ook de nood om anderen te helen. En hoe kan ik dat dan doen door middel van mijn muziek?”

16. Hebt u ooit een religieuze ervaring gehad?

“Dat denk ik niet. Ik ben vrijzinnig opgevoed. Ik heb nooit een band gehad met religie, maar ik heb wel een grote nood aan spiritualiteit. Voor mij zijn dat twee verschillende zaken. Ik ga bijvoorbeeld graag een kerk binnen. Het religieuze dat in de architectuur van zo’n gebouw gebeiteld zit, vind ik heel knap. Ik vind het ook mooi dat mensen daar hun geloof kunnen beleven. Maar zodra ik de schatkamer binnentreed, haak ik af omdat godsdienst dan meer draait om geld en macht, terwijl ik op zoek ben naar spiritualiteit.”

Tinne Oltmans: 'Mijn maag en darmen zijn een gigantisch issue dat maar niet opgelost raakt. En dat is superfrustrerend. Constante pijn maakt je prikkelbaar.' Beeld © Stefaan Temmerman

17. Hoe definieert u liefde?

“Voor mij is liefde de brandstof die mij drijft. Iets ongrijpbaars, ontastbaars en groter dan jezelf. En misschien zit daar dan voor mij wel dat spirituele, dat geloof in een onzichtbare kracht die veel mensen drijft. Ook het onvoorwaardelijke ervan vind ik zo wonderlijk. Een kind wordt geboren en de moeder voelt onvoorwaardelijke liefde voor dat kind, terwijl dat kind daar niets voor heeft gedaan. Die liefde is er gewoon. Dat is iets wat mij zo hard raakt.

“Of het moederschap mij bezighoudt? In de verte. (lacht) Ik sluit het niet uit. Omdat de band tussen mij en mijn zus zo uniek en hecht is, verlang ik er wel naar om in de toekomst mijn eigen gezin te stichten. Maar op dit moment is mijn biologische klok nog niet aan het tikken.”

18. Hoe voelt u zich in uw lichaam?

“Dat is heel wisselend. Ik heb een nogal gekke relatie met mijn lichaam. Ik vind dat een wonderlijke tool die mijn hart doet kloppen, mij vanzelf doet ademen, zonder dat ik daarover hoef na te denken. Door een dansopleiding te volgen begrijp ik ook de kracht van mijn lichaam en hoe expressief ik het kan aanwenden.

“Tegelijk heeft mijn lichaam mij wel al teleurgesteld. Mijn maag en darmen zijn een gigantisch issue dat maar niet opgelost raakt. En dat is superfrustrerend, omdat ik mijn lichaam wel genoeg aandacht geef, en toch doet het wat het wil. Dus de dankbaarheid die ik voel omdat het mij de mogelijkheid geeft om te dansen en te zingen, wordt soms overschaduwd door frustratie. Constante pijn maakt je immers prikkelbaar. En aangezien ik in de klassieke geneeskunde niet geholpen word, neig ik nu naar een holistische kijk op gezondheid. Soms weet ik niet of ik dat nu zweverig moet vinden of interessant, maar het is een piste die ik nog niet heb uitgetest, dus probeer ik ze nu te bewandelen.”

19. Wat vindt u erotisch?

“Een natte huid in tegenlicht. Een geur. Talent. Emotionele intelligentie. Of het idee. Het idee vind ik vaak veel interessanter dan de uitvoering ervan.”

20. Wat is de speciaalste plek waar u ooit de liefde bedreven hebt?

“In een gesjorde toren ergens in de bossen op Chiro-kamp. Lang geleden. (lacht) Opnieuw: het idee was heel tof, maar de uitvoering ervan toch vrij onhandig.”

21. Hoe zou u willen sterven?

“Het liefst gewoon in mijn slaap, maar wel na een rijke, liefdevolle dag. Bijvoorbeeld na een fantastisch familiefeest met mijn kleinkinderen, waarop we samen taart hebben gegeten en naar elkaars verhalen hebben geluisterd.”

22. Wat zou u wensen als laatste avondmaal?

“Ik denk dat ik dan voor iets nostalgisch zou gaan. Voor de huisgemaakte kroketten en de kip in ’t rood van mijn oma. Omdat dat niet alleen heel lekker is, maar ook zoveel herinneringen oproept. En omdat niemand anders dat kan klaarmaken zoals zij dat deed. Met net iets te veel whisky, waardoor je zo net een beetje te tipsy op het familiefeest zit.”

23. Welke droom hebt u nog?

“Ik hoop vooral nog meer te kunnen inzetten op mijn persoonlijke groei. Ik ben heel leergierig, heel nieuwsgierig en hoop nog veel te mogen ontdekken en leren, en mijn stem te vinden binnen mental awareness. Dat ei ben ik nog aan het uitbroeden. Ik weet nog niet wat ik daarmee precies wil doen, maar ik voel dat daar iets zit.” (lacht)

Zopas verscheen de nieuwe single van Tinne Oltmans, ‘Feestje in m’n hoofd’.