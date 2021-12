Acteurs zien acteren hoe ze eten of drinken, het voelt aan als audiovisuele dwangvoeding

Ooit betrapt onder de lakens, likkebaardend als een lijpo, terwijl Jeroen Meus een stoofpotje bereidt op je telefoonscherm? Wij wel. De verbijsterde blik van een schielijk uitdovende vlam naast ons doet vermoeden dat een stiekeme snok aan de snikkel een kleiner vergrijp ware geweest. Foodpornfreaks zijn bij nacht en ontij nog beter af op een afwerkplek aan een tankstation.

Veel heviger speelt ons gastronomisch libido gelukkig niet op. Bij excessen op het witte doek is geen sterke maag aan deze knakker verspild. Met dwars geplooide darmen zaten we de groteske vreetorgie van La grande bouffe uit. Een braakteiltje bleef binnen handbereik tijdens The Human Centipede, waarin een arts zijn slachtoffers mond-aan-kont naait zodat er één doorlopend spijsverteringskanaal ontstaat. Zelfs de scène in Indiana Jones, waarin apenhersenen en soep met oogballetjes worden geserveerd, noopt sinds kindsbeen tot kokhalzen.

Maar de grootste gruwel op groot dan wel klein scherm? Acteurs die doodleuk een warme hap wegwerken. Zelfs bij de meest doorgewinterde Oscar-winnaar lijkt zijn achillespees zich ter hoogte van de slokdarm te bevinden. Zelden ogen eetscènes authentiek, en bij wijze van overacting wordt al eens een loopje genomen met elementaire etiquette. Zo zie je alumni van Herman Teirlinck maniakaal prakken met een vork in een dot puree terwijl ze hun monoloog afsteken. Een mes snijdt driftig weg bij die boertig boven zijn bord geplooide protagonist, alsof dat arme kabeljauwhaasje tot prut herleid móét worden. Peper en zout worden vaak met shakespeariaanse dramatiek over maaltijden gestrooid, en bestek wordt gedegradeerd tot onbesuisd zwaaiende leraarsstok in een exposé aan de dis. Zo’n beetje tonelist wil ook al eens te nadrukkelijk smakken of lucht wegkauwen om te fingeren dat ie écht aan het eten is. Of hij houdt zijn hand schroomvallig voor de mond, alsof een lawine van kruimels en speekselvlokken uit zijn gaffel stort. U hoort het: wanneer etenstijd lonkt op televisie, lengen wij onze single malt met Maalox aan.

Zoals ouders schroomvallig schuifelen naast hun kroost, wanneer een stomende seksscène op tv speelt, zo onbehaaglijk wriemelen wij bij elke gedekte tafel op de buis. Koud zweet parelt over het voorhoofd, rillingen strekken zich uit van halswervel tot bilnaad. Acteurs zien acteren hoe ze eten of drinken, het voelt aan als audiovisuele dwangvoeding.

Een filmster kan je natuurlijk niet verplichten om urenlang ijskoud propvoedsel te verstouwen, en geen regisseur wil de continuïteit in zijn scène verpesten bij een derde of vierde take. Bovendien is het alternatief geen beet appetijtelijker. Het zicht op een spijsbal in open mond, of die close-up van vermalende tanden? Elke kauwende kwek oogt als een treinwrak. Kunnen we dan voor de lieve vrede afspreken dat scenario’s voorgoed gespeend blijven van ontbijt, lunch of diner? Deze herstellende verslaafde van voedselporno dankt u.