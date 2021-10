Acteurs Ramírez en Guerrero over Belgische ‘La Civil’: ‘Deze film moet Mexicaanse wond genezen’

Met haar eerste fictiefilm La Civil scoorde regisseuse Teodora Ana Mihai letterlijk festivalselecties van hier tot in Tokio. De film vertelt het explosieve relaas van een moeder die met de moed der wanhoop jacht maakt op de kartelbazen die haar dochter ontvoerd hebben. De wereldpremière had plaats op het hoogste niveau, in Cannes, waar de film ook de Prijs voor Durf toebedeeld kreeg. In haar thuisstad Gent kreeg Mihai twee weken geleden nog de eer om het festival te openen.

Oververdiend, vinden de Mexicaanse hoofdrolspelers Arcelia Ramírez en Álvaro Guerrero, die in de film de ouders van het gekidnapte meisje spelen. Ramírez: “Teodora heeft zich heel diep in de materie ingewerkt. Zes jaar lang heeft ze onderzoek gedaan. Dankzij die grondige voorbereiding hoefde ik zelfs geen research meer te doen.” Ook het feit dat Mihai zelf geen Mexicaanse is, speelde volgens Ramírez in haar voordeel: “Door haar Roemeens-Belgische afkomst kijkt ze met een zekere afstand naar de situatie in Mexico. Al betekent dat niet dat ze niet betrokken is, integendeel. Tijdens haar onderzoek had Teodora een vrouw ontmoet, die de inspiratie werd voor mijn personage Cielo. De persoonlijke band met haar zorgde ervoor dat Teodora toch heel dicht bij het verhaal stond.”

Doden of sterven

De vrouw naar wie Ramírez verwijst, heet Miriam Rodríguez. Ze werd in mei 2017 voor haar eigen huis in het Noord-Mexicaanse stadje San Fernando geëxecuteerd door kartelleden, nadat ze jarenlang onvermoeibaar had geprobeerd om de ontvoerders van haar dochter op te sporen. Mihai citeerde haar eerder in deze krant als volgt: “Wanneer ik opsta, wil ik doden of sterven”. Het illustreert hoe geweld meer geweld voortbrengt, en precies dat vond Ramírez ook zo boeiend aan haar personage Cielo: “Ze maakt een ongelooflijke evolutie door. Van brave huismoeder naar militante voor rechtvaardigheid, maar tegelijk ook van slachtoffer naar beul. Omdat de autoriteiten en het gerecht haar in de steek laten, gaat ze samenwerken met het leger, en daarmee komt ze in een cyclus van geweld terecht. Ze overschrijdt een grens, en vanaf dan is er geen weg terug.”

Beide acteurs werden geraakt door het menselijke verhaal dat La Civil vertelt, maar ook door het thema drugsgeweld, dat in hun thuisland Mexico veel te lang onder de mat werd geveegd. “Dit soort feiten gebeuren al heel lang in ons land,” zegt Álvaro Guerrero, die u nog kent uit Amores Perros, “alleen werd er in de pers niet over gesproken. Nu is er in de media minder censuur, en begint stilaan alle shit naar buiten te komen die de vorige regeringen – die in feite in de zak van de kartels zaten – hebben achtergelaten. Dus we beginnen de situatie nog maar net onder ogen te zien, en met films als deze hopen we iets teweeg te brengen.”

Rauwe realiteit

“Natuurlijk zijn er al veel films en series gemaakt over de drugstrafiek,” gaat Guerrero verder, “maar die waren meestal erg frivool, en normaliseerden of verheerlijkten de situatie. Alsof drugsgeweld gewoon bij ons land hoort, en er altijd zal blijven. Tegen dat idee willen we ingaan. We focussen op de rauwe realiteit van een moeder die haar kind verliest.”

“Er zijn de laatste tijd wel al meer films over dit soort verdwijningen, vooral documentaires”, vult Ramírez aan. “Want er is heel duidelijk nood aan. Er is een wonde die genezen moet worden. Veel zielen in Mexico hebben troost nodig. Daarom is deze film er. Om een bewustzijn te creëren, en empathie, en ook een reactie. Om een gerechtssysteem te eisen dat zaken oplost, en verdwijningen opheldert.”

‘La Civil’ (****) speelt vanaf 27/10 in de bioscoop.