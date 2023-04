Acteurs Ahlaam Teghadouini en Yassine Ouaich: ‘De angst om een mislukking te zijn is groter dan de neiging om op te geven’

Ben je nog een aanstormend talent als je mooie rollen aan elkaar rijgt en zelfs een Ensor wint? Na een lang en soms moeizaam parcours lijkt voor Ahlaam Teghadouini en Yassine Ouaich the sky the limit: ze spelen nu allebei een hoofdrol in een reeks op Streamz. ‘Acteren was mijn overlevingsmechanisme.’

Hij beschouwt haar nog steeds een beetje als zijn kleine zus, zij noemt hem een zalige gast: in de fijne reeks Grond, waar Teghadouini en Ouaich broer en zus spelen, zijn banden voor het leven gesmeed. Het is niet moeilijk om te begrijpen waarom: voor beiden leek een acteercarrière ooit een onmogelijke droom, tot ze werden gespot door Ketnet. En na Grond lijkt de trein echt vertrokken.

Ouaich is sinds deze week te zien in de tweede reeks van Déjà Vu. Hij speelt Halim, een advocaat die met de moed der wanhoop zijn dramatische levenskeuzes ongedaan probeert te maken. Teghadouini, die ook de hoofdrol speelde in Roomies, neemt de honneurs waar in Sihame, een loeiharde reeks over een meisje dat wraak neemt nadat haar ex een seksvideo van haar online heeft gegooid.

Een jonge, boze vrouw die uit is op bloederige wraak, dat zien we hier niet veel op televisie.

Teghadouini: “Volgens mij is het de eerste keer dat female rage zo in beeld wordt gebracht. Ik had zelf pas tijdens de eerste lezing door hoe gewelddadig het was. Het is een Nederlandse reeks, en zelfs naar hun normen is het ongezien hard. Maar ik had er meteen zin in, omdat het verhaal echt interessant is. Ik heb het zelf gezien in het middelbaar: een meisje werd gepest omdat naaktfoto’s van haar online stonden. Iedereen vond dat het haar eigen schuld was – ik ook, destijds – en ze is van school moeten veranderen.

“Om me voor te bereiden heb ik ook sites gezien waar je tegen betaling wraakporno kunt bekijken, net als in de reeks: die meisjes staan daarop met naam, adres en telefoonnummer en worden echt gestalkt. Dit verhaal is eigenlijk een fantasie: Sihame neemt wraak op een manier die in het echte leven niet kan, maar zoals je soms wel zou willen.”

Is het zwaar om zo’n personage te spelen?

Teghadouini: “Ik ben daar wel diep in gegaan. Ik verzin voor mijn personages altijd een verleden, zelfs een lievelingskleur. Zo geef ik mijn personage een emotionele gelaagdheid, maar dat maakt het ook moeilijk om er weer van los te komen. Ik was zelf ook een heel boos kind: omdat mijn moeder met ons verhuisde van Nederland naar Brussel, en omdat ik op school werd gepest omdat ik wat zwaarder was en een Nederlands accent had. Die woede van toen is verdwenen, maar ik ken die emoties wel en dat heeft me geholpen voor deze rol. Tijdens de opnames verbleef ik bovendien in Amsterdam, waardoor ik het contact met mijn echte leven in Brussel wat verloor en heel de tijd ondergedompeld was in het leven van Sihame. Dat was wel heftig.”

Ouaich: “Hoe dramatischer of emotioneler het verhaal, hoe groter het risico dat die rol aan je lijf blijft plakken. Ik smijt mezelf altijd, maar ik heb inmiddels ook geleerd om mezelf te beschermen. Bij mij thuis werd bijvoorbeeld nooit gepraat over liefde en intimiteit, dus ik vond het wel heftig en soms ongemakkelijk om dat in Déjà Vu zo uitvoerig te vertolken. Ik kon niet een intieme scène spelen met mijn tegenspeelster Lauren Versnick, om daarna gezellig met haar iets te gaan drinken. Ik heb me opgesloten in mijn cocon, ik at zelfs niet samen met mijn collega’s.”

Charlotte De Bruyne (Alizée) en Yassine Ouaich (Smile) in de reeks ‘Grond’. Beeld SBS

Dat heet methodacting, toch?

Ouaich: “Ja, blijkbaar. Ik ken weinig van acteren, maar voel zelf aan dat het mij helpt. Bij Grond was ik zo enthousiast en blij om op de set te staan: het was mijn eerste grote rol, dat gaf me zoveel energie. Maar na de opnames ben ik in een diep zwart gat gevallen. Ik miste Ahlaam als mijn zusje, en Ward Kerremans (die in ‘Grond’ JB speelt, LB) als mijn beste vriend. Ook deze rol heb ik moeten uitzweten, maar ik heb er wel voor gewaakt dat ik niet meer zo tegen de muur zou knallen.”

Teghadouini: “Ik heb jullie na Grond ook gemist, maar voor dat zwarte gat heb ik geen tijd gehad: ik stond meteen na die opnames op een andere filmset. De laatste jaren heb ik non-stop gewerkt. Pas na Sihame heb ik een echte pauze genomen, voor het eerst in vier jaar tijd.”

Déjà Vu gaat over spijt en de kans om het verleden over te doen. Is dat herkenbaar?

Ouaich: “Ik wil niets overdoen. Al mijn keuzes hebben me gebracht waar ik nu ben. Ik zit hier met jou te praten, in plaats van in de wachtzaal van de VDAB.” (lacht)

Teghadouini: “Ik kon vroeger jarenlang rondlopen met spijt over iets dat ik liever niet had gezegd. Maar ik ben niet meer boos op mezelf. Fouten horen bij de storyline van mijn leven en laten me reflecteren over mezelf.”

Jullie storylines zijn een succesverhaal. Voelen jullie dit ook zo aan?

Teghadouini: “Ik ben heel gelukkig dat ik kan doen wat het het liefste wil doen en dat ik rollen krijg waarin ik verschillende kanten van mezelf kan laten zien, want het is lang niet gelukt. Nadat ik was afgestudeerd aan de kunsthumaniora, ben ik een jaar lang afgewezen: er bleken geen rollen te zijn voor meisjes die op mij leken. Het was heel moeilijk te blijven geloven. Ik zag geen plek voor iemand als mij en er leek geen nood aan de verhalen die ik kon brengen. Ik had ook weinig voorbeelden, behalve mannen als Nabil Mallat en Saïd Boumazoughe, die altijd hebben doorgezet en geen fuck gaven om wat anderen daarvan dachten. Net op het moment dat ik wilde opgeven, kreeg ik mijn eerste rol in Hoodies voor Ketnet. Ik was zo gelukkig, al vond ik het ook heel eng.”

Ouaich: “Van buitenaf lijkt mijn carrière op een een stijgende lijn: ik werd toegelaten aan het RITCS (media- en theaterschool, LB), maar heb toen gekozen voor een aanbod van Ketnet en speelde mee in De regel van 3S. Daarna kwamen de hoofdrollen. Maar in de realiteit is het een grillige lijn die op en neer gaat. Ik ben ook zo vaak op mijn bek gegaan en afgewezen op audities , ik heb moeten overgeven van de stress voor ik naar de set vertrok. Ik heb gehuild en me ellendig gevoeld, al maakt dat de mooie momenten ook wel extra schoon. Het doet me plezier dat jij zegt dat ik succes heb, maar ik voel toch ook veel twijfel en onzekerheid.”

Je hebt een Ensor gewonnen voor je rol in Grond. Dan weet je toch dat je goed bezig bent?

Ouaich: “Ik dacht altijd dat mensen die zo’n prijs winnen het mooi voor elkaar hebben, maar dat is dus niet zo. Je blijft strug­ge­len, al struggel ik nu voor iets dat de moeite waard is en me voldoening geeft.”

Wat drijft je dan om toch door te gaan?

Ouaich: “Ik wil aan mezelf en mijn familie bewijzen dat ik geen loser ben. Ik heb zo lang gekloot. Ik heb op vier of vijf middelbare scholen gezeten, dan weet je het wel. Daarna heb ik geprobeerd om mijn pa te pleasen en ben ik aan de universiteit criminologie gaan studeren, maar dat was niets voor mij. Dan maar werken, maar wat kan je doen met een A2-diploma? Opeens was ik toiletten aan het kuisen, werkte ik in een sauzenfabriek of in een callcenter. Niet weten wat je wil is echt een vies gevoel.

“Op mijn vierentwintigste heb ik me bij het RITCS aangemeld voor het ingangsexamen. Ik had geen enkele acteerervaring, maar na al die kutjobs had ik toch niets meer te verliezen. Als kind zeiden mensen me vaak dat ik een entertainer was en dat ik daar iets mee moest doen. Ik had geen idee wat, maar toen zag ik dat mensen als Adil en Bilall het konden maken, wie weet had ik toch een kans? Ik werd toegelaten en toen klopte Ketnet aan. Het was alsof het universum me een teken gaf, ja. En daar moet je dan op vertrouwen, ondanks alles. Ik volg altijd mijn intuïtie, dat heeft me gebracht waar ik nu ben.

“De angst om een mislukking te zijn is veel groter dan de neiging om het op te geven. Ik ben als een bokser die zoveel schrik heeft om geslagen te worden dat hij plots wereldkampioen wordt. Toen ik mijn vader vertelde dat ik wilde acteren, slaakte hij een diepe zucht. Maar zijn goedkeurende blik tijdens de première van Grond, dat was voor mij heel bijzonder.”

Ahlaam, jij was als tiener zelfs een tijdje dakloos omdat je moeder niet akkoord ging met je keuze voor de kunsthumanoria.

Teghadouini: “Als kind zat ik al in het amateurtheater, en toen ik in het derde middelbaar ontdekte dat ik Woordkunst–Drama kon studeren, ging er een wereld voor mij open. Maar mijn moeder was bang voor mijn toekomst: ze was een alleenstaande moeder van drie kinderen, ze wilde niet dat ik later meerdere jobs zou moeten combineren om te overleven. Ik begrijp dat wel, het is een onzekere wereld.

“Ik heb me toen ook wel afgevraagd wat ik aan het doen was. Maar als ik kon spelen, voelde ik dat het wel echt de moeite waard was. Ik wilde weglopen van mijn eigen leven en in de huid van andere mensen kruipen, met andere kleren, andere gezichtsuitdrukkingen en andere manieren van praten. Dat was mijn overlevingsmechanisme.

“Ik heb op jonge leeftijd mijn plan moeten leren trekken, waardoor ik me nu niet zo snel laat afschrikken door moeilijke situaties. Maar die periode heeft me ook milder en liever gemaakt. Wat ik toen heb meegemaakt, overkomt zo veel jongeren. Ik zie soms jonge mensen die ik toen op straat ontmoette en die nog steeds op dezelfde hoek staan. Ik heb nu meer begrip voor de moeilijkheden van anderen, maar ook voor mijn eigen fouten.”

Ahlaam Teghadouini (Bibi) en Laura De Geest (Ama) in ‘Roomies'. Beeld © VRT

Welke ambities heb je nog?

Teghadouini: “Ik wil vooral kunnen blijven acteren. Ik mis de ervaring van het theater, daar wil ik weer vaker spelen. En ik wil naar het buitenland, spelen in het VK of de VS. We gaan trouwens met Roomies naar Cannes, dat is vet. Wie weet kom ik Margot Robbie tegen op de rode loper. Nee, dat had ik niet verwacht toen ik 16 was. (lacht)

“Ik voel ook de nood om zelf series of theaterstukken te schrijven. Die female rage en vrouwelijke onbevreesdheid van Sihame, daar wil ik wel meer mee doen. Vrouwen die zelfzeker zijn en hun grenzen bewaken, worden nog heel snel als diva of bitch beschouwd, terwijl ze gewoon opkomen voor zichzelf. Maar ik wil ook verhalen maken over verwondering en speelsheid van kinderen, en hoe we als volwassenen die naïviteit verliezen. Ik wil niet per se meer diversiteit pushen, maar wel verhalen brengen die ik zelf geloof. Zo kom je volgens mij zelf uit bij meer kleur.”

Ouaich: “Wij zijn allemaal voorstander van meer diversiteit, maar hoe vaak zie je, zoals in Déjà Vu, een Marokkaanse advocaat zonder dat zijn achtergrond er eigenlijk toe doet? Mij moesten ze nooit bellen voor een rol als terrorist of crimineel, dat zijn kutrollen waarmee je je talent nooit echt kan laten zien.”

Heeft Grond op dat vlak iets veranderd?

Teghadouini: “We can do better. Grond, de eerste Vlaamse serie met een vooral Marokkaanse cast, is pas in 2021 op televisie gekomen. Dat is laat, toch? In Nederland waren ze daar toch wat sneller mee. Al denk ik ook dat je verandering niet kan forceren, dat moet organisch groeien. Anders hebben mensen nogal snel het gevoel dat wij hun werk willen afpakken, terwijl wij ook maar willen doen wat we graag doen.”

Ouaich: “We zijn met weinig, de acteurs van kleur, en producenten twijfelen soms om ons de hoofdrollen toe te vertrouwen. Adil en Bilall hebben dat wel gedaan: zij kwamen van Hollywood, ik van Ketnet, en toch hebben ze me hun vertrouwen geschonken. Dat is zo belangrijk, ook voor vrouwen. Mag ik daarom even expliciet twee vrouwen vermelden die je echt in de gaten moet houden: scenariste Tyche Beyens en theatermaakster Ibtissam Boulbahaiem.”

Prima. Zijn jullie zelf ook rolmodellen?

Ouaich: “Ik krijg die vraag regelmatig, maar zo zie ik mezelf niet en ik wil het ook niet. Ik vind dat toch een grote verantwoordelijkheid...”

Ik weet niet of je dat zelf te kiezen hebt.

Ouaich: “Oké, touché. (lacht) Maar als ik mag kiezen, dan zeg ik nee. Ik wil niet moeten voldoen aan een bepaald beeld en dan tekortschieten. Ja, ik ben streng voor mezelf.”

Teghadouini: “Ik wil ook niet per se een rolmodel zijn. Ik ben zelf nog aan het groeien en op zoek naar voorbeelden. Maar ik vind het wel heel fijn om berichten te krijgen van jongeren die zeggen dat ik rollen speel waarin ze zichzelf herkennen, of ouders die dankzij Roomies goede gesprekken hebben met hun kinderen. Film is een heel verbindend medium. Ik denk dat we allemaal een doel zoeken in het leven en als ik daarbij kan helpen, dan ben ik blij.”

