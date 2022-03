Acteur William Hurt (71), Oscarwinnaar met hoofdrol in ‘Kiss of the Spider Woman’, overleden

‘Het is met grote droefheid dat de familie Hurt rouwt om het overlijden van William Hurt, geliefd vader en Oscarwinnend acteur’, liet zijn zoon Will in een verklaring aan de show- en entertainmentnieuwssite Deadline weten. ‘Hij stierf vredig, te midden van familie.’

Hurt was een van de meest gevierde acteurs van de jaren tachtig. Hij won een Oscar in de categorie ‘Beste acteur’ voor zijn rol van een homoseksuele man die in Brazilië - toen nog een militaire dictatuur - een cel deelt met een politieke gevangene in de film Kiss of the Spider Woman uit 1985.

In dezelfde categorie werd hij ook genomineerd voor zijn hoofdrollen in Broadcast News (1987), een satire over de nieuwsindustrie, en in Children of a Lesser God (1986), een romantisch drama dat zich afspeelt in een school voor doven. In 2005 ontving hij ook nog een Oscarnominatie in de categorie ‘Beste bijrol’, voor zijn aandeel in de thriller A History of Violence uit 2005.

Hurt speelde in zijn vroege rollen vaak een stille intellectueel, maar vertolkte later in zijn carrière ook meer uitgesproken personages in sciencefiction- en Marvel-films. Zijn eerste filmrol was die van wetenschapper in de sciencefictionthriller Altered States. Daarvoor ontving hij een Golden Globe-nominatie in de categorie ‘Nieuwe ster van het jaar’. Daarna volgden onder meer rollen in films als Body Heat (1981), The Big Chill en Gorky Park (beide 1983).

Ook stond Hurt in de jaren tachtig regelmatig op het toneel. In 1985 werd hij genomineerd voor een Tony Award, de belangrijkste Amerikaanse theaterprijzen, voor zijn rol in Broadwayproductie Hurlyburly.