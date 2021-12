Acteur Mads Mikkelsen: ‘Mijn personages zijn niet welkom bij mij thuis’

In het tragikomische Riders of Justice zoekt een bende idioten wraak op een criminele motorbende. Regisseur Anders Thomas Jensen deed andermaal een beroep op zijn favoriete acteur: Denmark’s finest Mads Mikkelsen mocht een stevige baard laten groeien om een norse soldaat te spelen. “Ik haat valse baarden.”

Toen we dit voorjaar Mads Mikkelsen spraken, liet hij zich tijdens het interview niet zien. We konden hem enkel horen. Zo gaat dat, bij Zoom-interviews. Maar zelfs zonder zijn gelaat te tonen, hóór je dat Mikkelsen, die in Hollywood doorgaans wordt gecast als James Bond-slechterik (in Casino Royale), als bloeddorstige kannibaal (in Hannibal) of als donkere tovenaar (in de nieuwe Fantastic Beasts-film), een uiterst sympathieke verschijning is. Misschien had hij zich gewoon niet geschoren: een Mads Mikkelsen mét baard is immers best intimiderend.

Dat blijkt uit het Deense Riders of Justice, de reden waarom we hem spreken. In de nieuwe film van Adam’s Apples-regisseur Anders Thomas Jensen speelt Mikkelsen de rol van Markus, een norse, bebaarde militair die met de hulp van sociaal onaangepaste nerds zijn vrouw wil wreken. “Het is een echte baard”, verzekert Mikkelsen ons, “want ik haat valse baarden. Die zijn echt vervelend. Elke keer dat je je lippen beweegt, vrees je dat de baard loskomt.” En, zo zegt hij ook: “Zo’n baard geeft je zelfvertrouwen. Het is een extreme look. Het is makkelijker om andere mensen in de kamer ervan te overtuigen dat je hen kunt vermoorden als je zo’n baard hebt.”

Riders of Justice is, zoals zoveel van Jensens films, een tragikomedie, waarin een dramatische premisse wordt ingekleed met zwarte humor. “Ik houd ervan om genres te mengen, omdat het tot verrassingen leidt”, had Jensen ons voor ons gesprek met Mikkelsen verteld. “Mensen weten niet wat te verwachten. Ik vind dat zelf geweldig als ik een horrorfilm bekijk die plots een komedie wordt.”

Op dezelfde manier staat hij overigens ook in het leven, als zoon uit “een familie die heel raar was”, zoals hij het zelf zegt. “Ik kan me niet herinneren ooit naar een begrafenis te zijn geweest waar niet gelachen werd. Ik ben opgegroeid in een familie waarin altijd iemand op het verkeerde moment iets ongepast zei. Zelfs in een verschrikkelijke situatie schieten de grappige replieken door mijn hoofd. Die zwarte humor is iets Deens, denk ik. Net als het onvermogen om de gepaste emoties te tonen.”

Dat onvermogen tiert ook welig in Markus’ bende van sociale outcasts, die worden vertolkt door Nikolaj Lie Kaas, Lars Brygmann en Nicolas Bro. Zij krijgen de funny lines, terwijl Mikkelsen vooral nors en dreigend moet zijn. “Ik heb ook al aan de andere kant van de tafel gezeten, zeker in films van Anders”, herinnert Mikkelsen zich, terwijl hij verwijst naar Adam’s Apples en The Green Butchers. “Dan ben ik de achterlijke, gekke persoon, en is iemand anders the straight guy. Maar over het algemeen was het niet moeilijk om een uitgestreken gezicht te behouden. Ik zag hen gewoon als idioten. Idioten die ik nodig had om mijn missie te vervullen.”

Jensen herinnert het zich een tikkeltje anders. “In mijn films is Mads altijd de rare, gekke figuur, maar nu was hij een machoschurk, zoals in de films die hij in Hollywood maakt. Ik vond het leuk om hem te zien zonder dat hij grappige replieken kreeg. Maar voor hem was het vervelend. Na drie weken probeerde hij toch een paar grappige regels tekst voor Markus in het script te krijgen.”

Gehandicapt

Mikkelsen omschrijft Markus, die zich na de dood van zijn vrouw over zijn dochter moet ontfermen maar haar overlijden zelf geen plaats kan geven, als “een redelijk abnormaal personage. Aan het begin is hij echt gehandicapt: hij is niet in staat om met zijn dochter te praten, of met zichzelf. Maar de barsten in zijn karakter klappen open aan het einde van het verhaal. Ik herken mezelf daar wel in: ik ben ook niet het type persoon dat met iedereen moet praten om met zijn gevoelens om te gaan. Ik doe dat op mezelf. Alleen is hij nog wat extremer op dat vlak.”

Toch hoeven Mikkelsens vrouw en zijn twee kinderen niet bang te zijn dat hun vader te lang in zijn rol van stuurse geweldenaar blijft hangen. “Mijn personages zijn niet welkom bij mij thuis. Wat ik wel mee naar huis neem, zoals iedereen, den ik, is a bad day at the office. Als ik een dag niet goed heb geacteerd, als ik niet de juiste toon heb gevonden, neem ik die frustratie mee naar huis. Maar als ik denk: we nailed it, dan breng ik die blijdschap ook mee naar huis.”

Ondertussen blijft Mikkelsen ook ver van huis films maken, in Hollywood. In het nieuwe luik van de Fantastic Beasts-films vervangt hij de uit gratie gevallen Johnny Depp. “Het verschil zit hem vooral in de schaal, en in het aantal mensen tegen wie je goedemorgen zegt. Verder proberen de meeste acteurs er zo’n intiem mogelijke ervaring van te maken, ook al sta je op een enorme set met decorstukken die evenveel kosten als een volledige Deense film.”

Het is nochtans in die films dat Mikkelsen het best tot zijn recht komt. Denk aan Thomas Vinterbergs Drunk, of aan, jawel, Riders of Justice. “Films als Riders of Justice of Drunk zijn films van regisseurs die ambitie en een uniek talent hebben. Ik ben dankbaar dat ik daarvan deel mag uitmaken.” Gevraagd of hij blind voor een film van Jensen zou tekenen, ten slotte, antwoordt Mikkelsen: “Ja, dat denk ik wel. Tenzij zijn films te normaal worden.”

Riders of Justice (★★★★☆), vanaf 22 december in de bioscoop.