Acteur Lance Reddick (The Wire) wist met zijn diep-donkere stem zowel gezag als empathie uit te stralen

Voordat Lance Reddick (1962-2023) de rol kreeg die op zijn lijf geschreven bleek, had hij auditie gedaan voor twee andere posities in The Wire; die van de junk Bubbles en rechercheur Bunk Moreland, de eenpersoons chaosmachine. Inmiddels weten we dat die personages onvergetelijk zijn neergezet door respectievelijk Andre Royo en Wendell Pierce. Reddick kreeg uiteindelijk de rol van de leider van de drugseenheid van de Baltimore Police Department, die het in de loop van de vijf seizoenen zou schoppen tot de commissaris van politie.

Lieutenant Cedric Daniels zou in 58 van de in totaal zestig episodes van The Wire verschijnen - meer dan enig ander personage - en werd de ruggengraat van het verhaal over de eeuwige strijd tussen politie, onderwereld en politiek in de havenstad Baltimore. The Wire (2002-2008), geproduceerd door HBO, wordt beschouwd als een van de beste series van de laatste decennia.

Cedric Daniels was een imposante gestalte, de verzinnebeelding van de man die zijn rug recht probeert te houden te midden van krachten in de samenleving die vooral uit zijn op het eigenbelang. Toch was het die stem, met dat diep-donkere timbre, die hem op magische wijze empathisch en gezaghebbend tegelijk maakte.

Diezelfde stem bood hem een parallelle carrière als veelgevraagde stemacteur in games, onder meer in grote producties van de Nederlandse speldesigner Guerrilla Games. In Horizon: Zero Dawn en Horizon: Forbidden West was hij het populaire personage Sylens.

Kind van Baltimore

Lance Solomon Reddick was zelf een kind van Baltimore en droomde aanvankelijk van een carrière als muzikant. Na een studie drama aan Yale begon hij met kleine rollen. Hij ontmoette David Simon, de latere maker van The Wire op de set van The Corner (2000), een serie die als schets van het leven van drugsdealers in Baltimore een duidelijke voorloper was van de vijf seizoenen The Wire.

De rol van Cedric Daniels gaf Reddick vele mogelijkheden binnen de film- en serieindustrie, maar hij realiseerde zich ook dat het werken met een grotendeels zwarte cast, zoals hij dat in The Corner en The Wire had meegemaakt, nog altijd tot de uitzonderingen behoorde. “De Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap wordt nog altijd slecht bediend in Hollywood”, zei hij in 2010 in een interview in The Guardian.

Wit publiek, zwarte cast

In datzelfde interview sprak hij ook over het gebrek aan officiële erkenning voor The Wire, dat ondanks de juichende recensies niet verder kwam dan twee Emmy-nominaties voor beste scenario, maar geen enkele prijs won. “Als The Wire een grotendeels witte cast had gehad, dan hadden we alle prijzen gewonnen”, zei Reddick in 2010 nog. “Het gemiddelde publiek kon niet omgaan met zwarte onderwereldfiguren die ook complexe personages waren. Laat staan met een zwarte commissaris van politie.”

Reddick, wiens doodsoorzaak als ‘natuurlijk’ werd aangemerkt, had het de laatste tijd drukker dan ooit. Hij zat midden in het publiciteitscircus rond John Wick: Chapter 4, waar hij de rol van Charon, de geheimzinnige conciërge, speelt. John Wick 4 komt op 23 maart wereldwijd uit. Bij het rijtje films dat nu postuum zal verschijnen zit ook de John Wick spin-off Ballerina en de remake van White Men Can't Jump.