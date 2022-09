Acteur Brad Pitt maakt nu ook debuut als beeldhouwer in Finland

Zijn kunsttentoonstelling is gelegen aan een meer in Tampere, de tweede grootste stad van Finland, waar de acteur als een onverwachte verrassing kwam. Dit is de eerste keer dat de ‘grotendeels autodidactische’ Amerikaanse ster zijn sculpturen aan het publiek presenteert, aldus het Sara Hildén Art Museum.

De sculpturen van Pitt werden zaterdag onthuld door de 58-jarige acteur zelf als onderdeel van een grotere tentoonstelling van de Britse kunstenaar Thomas Houseago, naast een keramiekserie van de Australische muzikant Nick Cave.

“Voor Nick en mij is dit een nieuwe wereld en onze eerste inzending. Het voelt gewoon goed”, vertelde Pitt aan de Finse omroep Yle tijdens de openingsceremonie.

De negen werken van Pitt in de show omvatten een gegoten gipspaneel “met een afbeelding van een vuurgevecht” en een reeks huisvormige siliconen sculpturen die elk zijn neergeschoten met een andere hoeveelheid munitie.

“Voor mij gaat het om zelfreflectie. Het gaat over wat ik fout heb gedaan in mijn relaties, waar ik medeplichtig ben”, zei Pitt bij de opening. “Voor mij is het ontstaan ​​uit eigendom van wat ik een radicale inventaris van mezelf noem. Brutale eerlijkheid tegen mezelf terwijl ik rekening hou met degenen die ik misschien heb gekwetst.”

Thomas Houseago (midden), Brad Pitt (rechts) en Nick Cave (links). Beeld AP

Naar verluidt begon de acteur met aardewerk te werken na zijn scheiding van Angelina Jolie, en bracht hij in 2017 tot vijftien uur per dag door in de studio van Houseago in Los Angeles. Hij vertelde GQ in augustus dat hij zijn streven naar keramiek niet als kunst beschouwde, maar als een “solo, zeer rustige, zeer tactiele soort sport”.

Pitts onverwachte bezoek verraste het Scandinavische land, aangezien zijn betrokkenheid bij de tentoonstelling niet eerder was aangekondigd.

“In die zin is dit spannend en prachtig”, zei hoofdcurator Sarianne Soikkonen tegen Agence France-Presse. Ze voegde eraan toe dat Houseago’s beslissing om zijn vrienden op te nemen in zijn tentoonstelling werd gevormd door de pandemie en “gebeurtenissen in het persoonlijke leven van Houseago”.