Acteur Alec Baldwin reageert na fataal schot op filmset: ‘Geen woorden voor mijn verdriet, mijn hart is gebroken’

Foto’s toonden eerder hoe de topacteur in tranen belde en krampachtig naar de grond staarde op de parking van het bureau van de sheriff. Nu reageert Baldwin zelf op sociale media. “Er zijn geen woorden om mijn schok en verdriet over te brengen over het tragische ongeval dat het leven kostte aan Halyna Hutchins, een echtgenote, moeder en diep bewonderde collega van ons.”

“Ik werk volledig mee met het politieonderzoek om te onderzoeken hoe deze tragedie heeft plaatsgevonden en ik heb contact met haar man en bied hem en zijn familie mijn steun aan”, vervolgt Baldwin. “Mijn hart is gebroken voor haar man, hun zoon en iedereen die Halyna kende en liefhad.”

Schietincident

De film wordt opgenomen in de Amerikaanse staat New Mexico. De cameraregisseur van de film, Halyna Hutchins, en de regisseur, Joel Souza, “raakten gewond toen Alec Baldwin met een vuurwapen schoot dat gebruikt werd voor de opnames van de film Rust”, zeggen de diensten van de sheriff van Santa Fe County in een persbericht.

Hutchins werd met de helikopter nog naar een ziekenhuis in de buurt gebracht, maar overleed aan haar verwondingen. Souza ligt op intensieve zorg. Een woordvoerder van de sheriff verklaarde aan het gespecialiseerde magazine The Hollywood Reporter dat Souza “in kritieke toestand” verkeert. Een woordvoerder van de productie zei aan het magazine dat het om een ongeval ging, waarbij met een geweer geschoten werd dat losse flodders moest bevatten.

Halyna Hutchins. Beeld AFP

Onderzoek

Het onderzoek is nog aan de gang, maar momenteel is nog niemand beschuldigd, klinkt het in het persbericht. De politie van Santa Fe maakte eerder bekend dat Baldwin na zijn verhoor werd vrijgelaten. Er loopt geen aanklacht tegen de 63-jarige acteur.

Eerder hadden de diensten van de sheriff aangegeven dat het drama te maken heeft met een wapen dat dienstdeed als rekwisiet. “De politie onderzoekt welk type projectiel afgevuurd is en hoe.”

Rust is een western waarin Alec Baldwin de rol speelt van de vogelvrij verklaarde Harland Rust. Die wil zijn kleinzoon van dertien jaar helpen, die veroordeeld is tot de doodstraf voor moord. Baldwin werd de voorbije jaren bijzonder populair in de VS door zijn imitaties van ex-president Donald Trump in het satirische programma Saturday night live. Baldwin is eveneens coproducent van Rust.

Het voorval doet denken aan een gelijkaardig incident in maart 1993. Acteur Brandon Lee, zoon van filmster Bruce Lee, overleed toen tijdens de opnames van de film The crow. Het wapen dat toen gebruikt werd, moest losse flodders bevatten. Maar uit de autopsie bleek dat Brandon Lee geraakt werd door een kogel die vastzat in de loop en loskwam door de losse flodder.

Politie in Santa Fe bij de plaats van het incident. Beeld AP