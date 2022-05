‘Achter de sterren’: een langgerekte geeuw, een uitgesponnen reclamespot of gewoon een overbodig programma?

Botanic Sanctuary Antwerp, een five star superior hotel dat behoort tot de leading hotels of the world. Een plek van ongekende luxe, een oase in het midden van Antwerpen. Een nooit geziene gastronomische hotspot voor een fijnzinnig publiek. Een plaats ook waar u ontvangen wordt door guest service agents, de breakfast manager uw ontbijt verzorgt en de executive assistant housekeeping ondertussen uw bed opmaakt. En voor de fijnproevers is er ook een bar waar de muren geverfd zijn met verf waar acht flessen Vosne-Romanée zijn doorgejaagd. Een wijntje dat ze in de bar verkopen voor 300 à 350 euro per fles, al kan u die zelf in de betere wijnhandel ook al voor 50 à 60 euro op de kop tikken.

Voor mijn part trekt iemand zijn wc altijd door met enkele flessen Vosne-Romanée, alleen hoeft dat daarom nog niet op televisie te komen. Want beschrijven wat er allemaal tenenkrullend is aan Achter de sterren, de zesdelige reeks over de wording van het poepchique hotel, is niet simpel. Is het die commentaarstem die alles op een overdreven pompeuze manier vertelt? Die belachelijke newspeak en het overdreven gebruik van superlatieven? Het misplaatste superieure sfeertje waarbij men denkt met geld alles te koop is, niet beseffend dat smaak daar niet onder valt? Het totale gebrek aan humor en relativeringsvermogen in het hele programma? Een mild-ironische commentaar had alvast veel kunnen verhelpen – kent iemand nog wijlen de Nederlandse tv-maker Gert-Jan Dröge die in de jaren negentig op heerlijke wijze de nouveaux riches op hun plaats zette?

Maar nee dus, nu is Achter de sterren een langgerekte geeuw, een uitgesponnen reclamespot voor een hotel die alleen de onepercenters zich kunnen veroorloven. Je kunt alleen maar hopen dat de familiezender VTM hier geen cent voor heeft moeten betalen of dat de makers in ruil een mooie korting krijgen als ze er ooit eens een nachtje boeken.

O ja, ondertussen heeft de Inspectie Onroerend Erfgoed een handhavingstraject opgestart en drie pv’s opgesteld tegen Botanic Sanctuary Antwerp. Zo construeerde men een stalen luifel rond een Japanse ginkgo en bouwde men een tomatenserre voor het sterrenrestaurant Hertog Jan, zonder dat dat mocht. De Antwerpse groendienst sprak er schande van en het districtscollege hekelde in een brief aan het stadscollege en de projectontwikkelaar dat er bij de verbouwingen “totaal voorbijgegaan wordt aan geldende regels, richtlijnen en gemaakte afspraken.” Daarover uiteraard geen woord in de eerste promospot voor dit five star superior hotel. Benieuwd of dat in de volgende afleveringen wel aan bod komt.

Achter de sterren, woensdag om 20.30 uur op VTM2